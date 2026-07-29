Pai e filho detidos por suspeita de furtos na Universidade de Aveiro

Agência Lusa , PF
Há 44 min
Universidade de Aveiro (Universidade de Aveiro)
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“Da atividade criminosa resultou a subtração de bens pessoais, material desportivo e equipamento didático, num prejuízo global estimado em vários milhares de euros, situação que vinha a gerar elevado sentimento de insegurança e preocupação na comunidade académica”, é referido na nota da PSP

A PSP deteve esta quarta-feira dois homens, pai e filho, suspeitos de vários furtos na Universidade de Aveiro (UA) que estavam a causar um elevado sentimento de insegurança e preocupação na comunidade académica, informou aquela força policial.

Em comunicado, a PSP esclareceu que os suspeitos, de 62 e 21 anos, residentes no concelho de Ílhavo, foram detidos pela presumível prática de cinco crimes de furto qualificado ocorridos nas instalações da UA.

“Da atividade criminosa resultou a subtração de bens pessoais, material desportivo e equipamento didático, num prejuízo global estimado em vários milhares de euros, situação que vinha a gerar elevado sentimento de insegurança e preocupação na comunidade académica”, é referido na nota.

Segundo a PSP, foi realizada uma busca à residência dos suspeitos e duas buscas a veículos, tendo sido apreendida a viatura do suspeito mais novo, no interior da qual foram encontrados diversos artigos alegadamente provenientes da prática dos ilícitos em investigação.

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A polícia refere ainda que a investigação vai prosseguir com vista à recuperação de outros bens eventualmente desviados e à sua restituição aos legítimos proprietários, encontrando-se igualmente em curso as diligências de identificação dos proprietários dos bens já apreendidos.

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Temas: Universidade de Aveiro Furtos
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