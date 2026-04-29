Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Investigadores desenvolvem plataforma para deteção precoce de Alzheimer através da voz

Agência Lusa , AM
Há 46 min
Alzheimer

A aplicação foi concebida para utilização tanto em ambientes clínicos como domiciliários

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Um grupo de investigadores da Universidade de Alicante (UA) e do Instituto de Investigação em Saúde e Biomedicina (ISABIAL) criou uma plataforma de inteligência artificial para a identificação precoce da doença de Alzheimer através da análise da voz.

O projeto, financiado pelo Ministério da Inovação, Indústria, Comércio e Turismo da Comunidade Valenciana com recursos do programa Next Generation EU, centrou-se na deteção da doença de Alzheimer, dado que os tratamentos atuais se mostraram mais eficazes quando administrados nas fases iniciais da doença.

A UA explicou, em comunicado, que a Plataforma de Inteligência Artificial para a Deteção Precoce da Doença de Alzheimer através da Voz (IAEAV) foi concebida para identificar padrões de declínio cognitivo através da análise de sinais acústicos e linguísticos na voz humana, noticiou na terça-feira a agência Efe.

Para tal, utilizaram tecnologias avançadas de processamento de linguagem natural (PLN) e de aprendizagem profunda que permitem aos utilizadores, através de uma aplicação móvel, gravar as suas vozes em diversos contextos, como a leitura de textos, a narração espontânea ou a resposta a perguntas padronizadas.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Posteriormente, as gravações são processadas para extrair características acústicas, incluindo o tom, a intensidade e as pausas, bem como características linguísticas, como a riqueza semântica e as lacunas de fluência.

Estas características são depois avaliadas por modelos de aprendizagem automática para obter uma deteção mais precisa e personalizada.

A equipa de investigação foi liderada por Miguel Ángel Teruel, da UA, como investigador principal, e Ángel Pérez Sempere, do ISABIAL.

A aplicação foi concebida para utilização tanto em ambientes clínicos como domiciliários, o que, segundo os investigadores, "reduz as barreiras de acesso e facilita a recolha de dados em populações com recursos limitados".

Esta tecnologia "não só procurou melhorar a deteção clínica, como também contribuiu para o desenvolvimento científico ao gerar grandes volumes de dados de voz, o que pode facilitar a investigação mais aprofundada sobre a relação entre as perturbações da linguagem e as alterações neurodegenerativas, promovendo avanços no tratamento e controlo da doença", realçou Teruel.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Temas: Universidade de Alicante Isabial Alzheimer Inteligência Artificial
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Saúde

Investigadores desenvolvem plataforma para deteção precoce de Alzheimer através da voz

Há 46 min
02:06

Mosquito do dengue já foi detetado em 28 concelhos

Ontem às 22:30

OMS avisa que hepatite viral ainda é um "desafio global" apesar dos progressos

Ontem às 11:14

Novo estudo português pode mudar tratamento da insuficiência cardíaca

Ontem às 08:46
Mais Saúde

Mais Lidas

"Houve necessidade de ultrapassar a barreira do som": estrondo semelhante a explosão na Figueira da Foz foi um caça da Força Aérea

Ontem às 14:29

Víbora-de-fosseta, cobra-voadora e lagartixas entre as novas espécies descobertas em cavernas do Camboja

26 abr, 17:00

Como funciona a rede secreta que mantém o petróleo iraniano a fluir para a China

27 abr, 21:23

Operação Influencer: impressões digitais junto aos 75 mil euros de Vitor Escária são de quatro agentes da PSP sem luvas

Ontem às 20:20

"Uma dinâmica extraordinária em Sines": a escuta com o amigo que apanha António Costa em falso 

Ontem às 11:06

Choque no Médio Oriente: Emirados Árabes Unidos anunciam saída da OPEP

Ontem às 13:48

Adolescente francês arrisca dois anos de prisão em Singapura por lamber uma palhinha

Ontem às 12:15

A guerra no Irão fez com que o mundo comprasse mais energia limpa (e há um país a lucrar mais com isso do que todos os outros)

27 abr, 08:42

Hacker anuncia roubo de um milhão de dados de clientes dos cacifos dos CTT

27 abr, 16:48

Mercadona está a contratar para loja que abre em outubro. Dá férias extra, contrato efetivo e prémios

22 abr, 19:00

"Sucesso" ou Sorte? Os erros críticos de segurança que colocaram a vida de Trump em risco

Ontem às 08:00

Eurodreams: conheça a chave desta segunda-feira

27 abr, 20:06