Von der Leyen garante que UE “respeitará sempre” princípios do direito internacional

Agência Lusa , AM
Há 1h e 5min
Ursula von der Leyen (Virginia Mayo/AP)

Presidente da Comissão Europeia deixou duras críticas ao regime do Irão, considerando que “não há motivos para derramar lágrimas por um regime assim”, sem nunca mencionar os ataques dos Estados Unidos e de Israel ao país

A presidente da Comissão Europeia garantiu que a União Europeia “respeitará sempre” os princípios do direito internacional, dois dias depois de ter sido criticada por afirmar que não podia “continuar a ser a guardiã da velha ordem mundial”.

“A União Europeia (UE) foi fundada como um projeto de paz. O nosso compromisso inabalável com a paz, com os compromissos da Carta das Nações Unidas e com o direito internacional é tão central hoje como era no momento da nossa criação. E nós respeitaremos sempre esses princípios”, afirmou Ursula von der Leyen num discurso numa sessão plenária do Parlamento Europeu, em Estrasburgo.

A presidente da Comissão Europeia fez esta afirmação dois dias depois de, numa intervenção na conferência anual dos embaixadores da União Europeia (UE), em Bruxelas, ter dito que a Europa “já não pode continuar a ser a guardiã da velha ordem mundial”.

Esta declaração suscitou críticas em vários quadrantes europeus, incluindo entre eurodeputados de grupos políticos que apoiam a sua Comissão, como os Socialistas e Democratas (S&D) ou os liberais do Renew Europe.

No seu discurso, Von der Leyen deixou duras críticas ao regime do Irão, considerando que “não há motivos para derramar lágrimas por um regime assim”, sem nunca mencionar os ataques dos Estados Unidos e de Israel ao país.

A presidente da Comissão Europeia salientou que, durante décadas, o anterior líder supremo do Irão, Ali Khamenei, morto num dos ataques de Israel e dos Estados Unidos, “governou através da repressão, da violência e do medo”.

“Sob o seu regime, os iranianos viveram sob um sistema que silenciava a dissidência e esmagava as liberdades fundamentais”, afirmou, recordando que, em janeiro, “centenas de milhares de jovens iranianos saíram à rua para exigir um futuro melhor”.

“Foram recebidos com uma repressão brutal. Mais de 17 mil jovens, homens e mulheres, foram mortos enquanto o regime se agarrava ao poder”, frisou.

Von der Leyen salientou que os crimes do regime iraniano “têm décadas”, afirmando que “prendeu e torturou os seus próprios cidadãos, patrocinou terrorismo em toda a região [do Médio Oriente] e até m solo europeu e forneceu apoio crucial à guerra brutal da Rússia contra a Ucrânia”.

“Não se deve derramar lágrimas por um regime destes”, enfatizou, antes de lembrar que “muitos iranianos celebraram a caída de Khamenei” e esperam que o momento atual “possa abrir caminho para um Irão livre”.

“Isto é o que o povo do Irão merece: liberdade, dignidade e o direito a decidir o seu próprio futuro”, defendeu.

No entanto, logo a seguir a fazer estas críticas, Von der Leyen afirmou que “ver o mundo tal como ele é não diminui, de forma alguma”, a determinação da UE de “lutar pelo mundo que ambiciona”, assegurando que o bloco se mantém comprometido com o direito internacional.

Os Estados Unidos e Israel lançaram a 28 de fevereiro um ataque militar contra o Irão, para "eliminar as ameaças iminentes do regime iraniano".

Em resposta, o Irão lançou ataques de retaliação contra alvos em Israel, bases norte-americanas e outras infraestruturas em países da região como Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Líbano, Jordânia, Omã e Iraque. Incidentes com projéteis iranianos também atingiram Chipre, Azerbaijão e Turquia.

Temas: União Europeia Von der Leyen Direito internacional Parlamento Europeu Estrasburgo

Europa

Von der Leyen garante que UE “respeitará sempre” princípios do direito internacional

Há 1h e 5min

Seis mortos em incêndio num autocarro na Suíça. Polícia investiga

Há 2h e 39min
00:31

Polícia investiga incêndio em autocarro na Suíça

Há 2h e 45min

"É engraçado" ver Macron e von der Leyen a defenderem a energia nuclear: "Não temos petróleo mas temos ideias"

Há 2h e 58min
Mais Europa

Mais Lidas

Euromilhões: esta é a chave que vale 209 milhões de euros

Ontem às 20:33

Idosa hospitalizada em Macau após incidente com robô humanoide

Ontem às 08:33

"Remoção de olhos e testículos, amputações, rotura de bexigas": duas pessoas furaram o bloqueio à internet no Irão e relatam acontecimentos "insuportáveis"

7 mar, 08:00

Portugal não importa petróleo do Médio Oriente mas o preço dos combustíveis aumentou de forma "abrupta". Entenda as razões

9 mar, 14:12

Guarda-redes escorrega (1-0), jogador escorrega (2-0), guarda-redes dá fífia (3-0), guarda-redes substituído aos 16 minutos na Champions

Ontem às 20:46

Vários exemplos de que Trump não sabe o que está a acontecer na guerra com o Irão

Ontem às 21:31

Tribunal dá razão à FlixBus e manda Rede Expressos dar acesso a terminal de Sete Rios

Ontem às 09:56

Portugal sem sistema de defesa anti-míssil de médio e longo alcance

9 mar, 07:47

Polónia está a construir o primeiro escudo antidrone da União Europeia

Ontem às 13:01

Navio da frota fantasma da Rússia afunda-se no Mediterrâneo após incêndio

4 mar, 05:59

Estrelas do imobiliário de luxo nos EUA condenadas por tráfico sexual e violação. Irmãos terão abusado de dezenas de mulheres

Ontem às 13:34

"A Europa não é produtora de petróleo nem de gás", por isso venha daí a energia nuclear: Von der Leyen anuncia milhões para mobilizar investimento

Ontem às 10:57