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União Europeia pede à Venezuela que liberte todos os presos políticos

Agência Lusa , TFR
Há 41 min
Protestos na Venezuela (Juan Barreto/GettyImages)

De acordo com a organização não governamental Justiça, Encontro e Perdão estão presas na Venezuela 667 pessoas por motivos políticos, entre eles cinco cidadãos portugueses

A União Europeia (UE) pediu a Caracas que liberte todos os presos políticos, em particular os europeus, numa altura em que estarão detidas na Venezuela 667 pessoas por motivos políticos, entre eles cinco portugueses.

“Esperamos que o processo de libertação de presos e a aplicação da Lei de Amnistia, com especial atenção também aos nossos concidadãos, avancem com determinação e grande generosidade, com aquela generosidade de coração que caracteriza os venezuelanos”, disse a chefe da delegação da UE na Venezuela.

Embora Maria Antónia Calvo Puerta não tenha usado a expressão "presos políticos", a Lei da Amnistia, aprovada pela presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, em fevereiro, tem como objetivo libertar os presos políticos.

De acordo com a organização não governamental Justiça, Encontro e Perdão estão presas na Venezuela 667 pessoas por motivos políticos, entre eles cinco cidadãos portugueses.

Calvo Puerta falava durante a celebração do Dia da Europa na Venezuela, que reuniu centenas de convidados, entre eles diplomatas de Portugal, de outros países europeus, e representantes das autoridades locais, incluindo o presidente da Comissão Especial de Acompanhamento da Lei de Amnistia, Jorge Arreaza, e a nova provedora de justiça, Eglée González Lobato.

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“A Venezuela entrou numa fase de mudança, mas também numa fase de grandes oportunidades. Enquanto parceiros construtivos que somos, queremos acompanhar este processo porque acreditamos neste país”, sublinhou.

A diplomata explicou que a UE tem dado ajuda humanitária à Venezuela e prestado apoio à sociedade civil no acesso a serviços básicos, sublinhando que no país estão também empresas e empresários europeus, outros parceiros doadores e instituições bancárias.

Calvo Puerta explicou ainda que, mediante iniciativas como a Global Gateway, a UE procura criar ligações sustentáveis que beneficiem as sociedades europeias e venezuelana.

“Mas para que a prosperidade chegue realmente a todos os cidadãos, precisamos de gerar confiança. A confiança de queremos resolver este conflito em paz, de que nos queremos reconciliar”, frisou.

Recordando o escritor austríaco Stefan Zweig, “um europeu que conheceu muito bem a nostalgia do exílio”, vincou que “há muitos venezuelanos que hoje não puderam estar” naquela celebração.

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“A paz não é apenas a ausência de guerra, mas uma virtude que nasce da força da alma, disse.

Calvo Puerta frisou ainda que essa força está presente nos venezuelanos que lutam pelo seu país e em cada europeu que, apesar de todas as dificuldades, continua a apostar na Venezuela.

“Percorremos [na Venezuela] um caminho que outros já percorreram antes. Não se enganem. A história da Europa ensina-nos que a reconciliação é possível, mesmo após muita dor, se houver a vontade de nos tornarmos pontes entre aqueles que se distanciam”, frisou.

A diplomata instou a “não construir muros”, mas “pontes com quem pensa e sente diferente”, porque a grande riqueza de um país é que todos contribuam a partir do seu ponto de vista.

“Peço-vos que continuemos, europeus e venezuelanos, a construir uma solidariedade de facto com o espírito de quem sabe que, embora o caminho seja longo, não se está sozinho ao percorrê-lo e que a Europa está aqui, esteve no passado e continuará na Venezuela”, disse.

A diplomata explicou que há mais de um milhão de venezuelanos radicados na Europa e que muitas coisas unem um lado ao outro do mar atlântico.

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Calvo Puerta frisou ainda que a Europa homenageia os venezuelanos, através da campanha “Resolve”, pela capacidade de resolver perante as dificuldades e encontrar a solução.

“Esta capacidade de transformação é a mesma que permitiu à Europa renascer das cinzas após a guerra. Nós também tivemos de aprender a resolver, a reconciliar-nos, a procurar novos caminhos, porque queríamos construir um futuro de paz e prosperidade”, disse.

Em nome da UE reafirmou os seus princípios inabaláveis, o respeito absoluto pela soberania e pela integridade territorial, e a defesa da democracia como único caminho legítimo para a coexistência, assim como a proteção dos direitos humanos para além de qualquer cor política.

“Na Venezuela, estes princípios traduzem-se no nosso apoio a um diálogo profundo que já se iniciou. Liderado --e é assim que deve ser-- pelos próprios venezuelanos”, disse.

Temas: União Europeia Venezuela Presos políticos Libertação
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