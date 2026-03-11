Islândia pode aderir à UE em ano e meio se referendo decidir reinício das negociações

Agência Lusa , AM
Há 45 min
Thorgerdur Katrin (AP)

Ministra dos Negócios Estrangeiros da Islândia defendeu que Reiquiavique inicie as negociações o mais rapidamente possível, caso o referendo aprove esta medida

A Islândia declarou que poderá aderir à União Europeia (UE) num curto prazo, estimado em um ano e meio, se os islandeses aprovarem, através de um referendo agendado para agosto, o reinício das negociações de adesão ao bloco.

A ministra dos Negócios Estrangeiros da Islândia, Thorgerdur Katrin, afirmou em entrevista ao Politico que, dada a proximidade da ilha à estrutura da UE, por fazer parte do Espaço Schengen e ser membro do Espaço Económico Europeu, "não será complicado" para o país concluir o processo de adesão, prevendo negociações "bastante rápidas".

Da mesma forma, a ministra islandesa - membro do Partido Liberal Reformista, pró-europeu - defendeu que Reiquiavique inicie as negociações o mais rapidamente possível, caso o referendo aprove esta medida.

"Diria que seria benéfico tanto para a Islândia como para a União Europeia negociar agora, não daqui a dois anos ou quando for, mas agora", declarou Thorgerdur Katrin.

O Governo de centro-esquerda da Islândia convocou um referendo para 29 de agosto, no qual os cidadãos decidirão se o país deve retomar as negociações de adesão à União Europeia, à qual se candidatou em 2009, mas suspendeu em 2013.

A Islândia aspira a tornar-se o 28.º Estado-membro da UE, no âmbito de um processo de adesão que envolve uma dezena de países dos Balcãs e da Europa de Leste, sendo a Ucrânia o país mais empenhado em aderir ao bloco e que exige um calendário claro de Bruxelas para alcançar a adesão até 2027.

Temas: União Europeia Thorgerdur Katrin Islândia Negociações

Europa

Guerra diplomática entre Espanha e Israel agrava-se e Madrid manda retirar embaixadora de Telavive

Há 13 min

Islândia pode aderir à UE em ano e meio se referendo decidir reinício das negociações

Há 45 min

Bruxelas processa Portugal por não transpor diretivas sobre troca de informações policiais

Há 1h e 31min

Guerra de Trump no Irão é uma oportunidade para Putin

Há 1h e 33min
Mais Europa

Mais Lidas

Euromilhões: esta é a chave que vale 209 milhões de euros

Ontem às 20:33

Idosa hospitalizada em Macau após incidente com robô humanoide

Ontem às 08:33

"Remoção de olhos e testículos, amputações, rotura de bexigas": duas pessoas furaram o bloqueio à internet no Irão e relatam acontecimentos "insuportáveis"

7 mar, 08:00

Guarda-redes escorrega (1-0), jogador escorrega (2-0), guarda-redes dá fífia (3-0), guarda-redes substituído aos 16 minutos na Champions

Ontem às 20:46

Vários exemplos de que Trump não sabe o que está a acontecer na guerra com o Irão

Ontem às 21:31

Portugal não importa petróleo do Médio Oriente mas o preço dos combustíveis aumentou de forma "abrupta". Entenda as razões

9 mar, 14:12

Tribunal dá razão à FlixBus e manda Rede Expressos dar acesso a terminal de Sete Rios

Ontem às 09:56

Polónia está a construir o primeiro escudo antidrone da União Europeia

Ontem às 13:01

Ataque ao Irão pressiona taxas Euribor e já ameaça prestações do crédito à habitação

Hoje às 07:00

Portugal sem sistema de defesa anti-míssil de médio e longo alcance

9 mar, 07:47

"Vale da morte": Irão começou a colocar minas no Estreito de Ormuz, há algumas dezenas espalhadas - informação CNN Internacional

Ontem às 20:00

Estrelas do imobiliário de luxo nos EUA condenadas por tráfico sexual e violação. Irmãos terão abusado de dezenas de mulheres

Ontem às 13:34