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UE pondera enviar Draghi ou Merkel para eventuais conversações com Putin

Tiago Ferreira Resende
Há 2h e 58min
Putin e Merkel

Além de Draghi e Merkel, também foram apontados como possíveis representantes europeus o atual presidente da Finlândia, Alexander Stubb, e o seu antecessor, Sauli Niinistö

Os governos da União Europeia estão a discutir a possibilidade de nomear uma figura de peso político para representar o bloco em eventuais negociações com o presidente russo, Vladimir Putin, numa altura em que cresce a pressão para reabrir canais formais de diálogo com Moscovo sobre a guerra na Ucrânia.

Entre os nomes em cima da mesa estão o antigo presidente do Banco Central Europeu, Mario Draghi, e a ex-chanceler alemã Angela Merkel. Segundo o Financial Times, através de algumas fontes, a discussão deverá avançar na próxima semana, durante uma reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia.

O debate surge depois de os Estados Unidos e a Ucrânia terem manifestado apoio a um maior envolvimento europeu nas conversações com a Rússia. De acordo com fontes próximas das discussões, a administração de Donald Trump informou parceiros europeus de que não se opõe a contactos paralelos da Europa com Putin, enquanto decorrem negociações lideradas por Washington.

Bruxelas suspendeu os canais formais de comunicação com Moscovo após a invasão russa da Ucrânia, em 2022, mantendo apenas contactos pontuais promovidos por alguns líderes europeus.

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No entanto, a falta de avanços nas negociações conduzidas pelos Estados Unidos, sobretudo devido às exigências territoriais apresentadas pela Rússia e rejeitadas por Kiev, está a aumentar o receio de que a Europa fique afastada de um eventual acordo.

Além de Draghi e Merkel, também foram apontados como possíveis representantes europeus o atual presidente da Finlândia, Alexander Stubb, e o seu antecessor, Sauli Niinistö.

Temas: União Europeia Putin Mario Draghi Angela Merkel Negociações
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