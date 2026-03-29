Portugal enfrenta corte de 12% no próximo orçamento da UE

CNN Portugal , AM
Há 2h e 47min
União Europeia (AP Photo)

REVISTA DE IMPRENSA | fundos sociais são os mais penalizados

Portugal deverá sofrer um corte de cerca de 12% no envelope nacional do próximo orçamento da União Europeia para o período pós-2027, segundo contas do Parlamento Europeu citadas pelo Público. As transferências diretas de Bruxelas deverão descer de 32,9 mil milhões para 28,9 mil milhões de euros, a preços constantes.

A redução resulta de uma nova arquitetura orçamental que junta fundos da Política Agrícola Comum e da Coesão num único plano estratégico. Este modelo deixa de fixar tetos máximos e passa a definir apenas valores mínimos, tornando o financiamento dependente das escolhas de cada Estado-membro.

Os dados indicam que os fundos regionais e sociais serão os mais afetados. No caso da coesão, Portugal poderá enfrentar cortes de cerca de 15%, com o montante máximo disponível a ficar abaixo do atual. Já os programas sociais registam a maior quebra potencial, podendo cair até 64% face ao quadro em vigor.

Na agricultura, o cenário é mais flexível. Apesar de existir um valor mínimo inferior ao atual, há margem para aumentar o financiamento, dependendo das opções do Governo.

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