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Tribunal da UE confirma multa histórica de 4,1 mil milhões de euros à Google

Agência Lusa , TFR
Há 45 min
A aquisição da Wiz, uma empresa privada, representa uma grande aposta da Google na segurança da nuvem e na cibersegurança neste período de crescimento explosivo da inteligência artificial. Josh Edelson/AFP/Getty Images
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A sociedade-mãe da Google, Alphabet, tem de pagar 1,520 mil milhões de euros da coima

O Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) confirmou esta quinta-feira a multa recorde imposta à Google pela Comissão Europeia de 4,125 mil milhões de euros por abuso de posição dominante no mercado através da aplicação Android.

A decisão do TJUE rejeita assim o recurso apresentado pela Google de uma sentença do Tribunal Geral da UE que, ainda assim, tinha reduzido a multa inicial do executivo comunitário de 4,342 mil milhões de euros para 4,125 mil milhões de euros.

A sociedade-mãe da Google, Alphabet, tem de pagar 1,520 mil milhões de euros da coima.

Em 2018, a Comissão Europeia concluiu que a multinacional abusou da sua posição dominante ao ter imposto, nomeadamente através de acordos de pré-instalação e de condições de licença de determinadas aplicações, a promoção do seu motor de busca Google Search e do seu navegador Chrome em dispositivos móveis que funcionam com o sistema operativo Android, também da Google.

Este montante é a multa mais alta aplicada até agora por Bruxelas num caso de violação das regras da concorrência.

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