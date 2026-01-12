"Lutar como Europa e não apenas como 27 exércitos bonsai". Comissário europeu pede exército permanente de 100 mil soldados

Há 1h e 1min

Andrius Kubilius propõe ainda a criação de um Conselho de Segurança Europeu, que seria responsável pelas decisões políticas em matéria de defesa

O comissário europeu para a Defesa, Andrius Kubilius, sugeriu a criação de uma força militar permanente da União Europeia, composta por 100 mil soldados.

Numa conferência dedicada à segurança, o antigo primeiro-ministro lituano usou o exemplo dos EUA para argumentar sobre a necesidade de criação de uma força militar europeia.

"Seriam os Estados Unidos militarmente mais fortes se tivessem 50 exércitos a nível estadual em vez de um único exército federal?", questionou, durante a conferência, que decorreu na Suécia, no domingo. "Cinquenta políticas e orçamentos de defesa estaduais, em vez de uma única política e orçamento de defesa federal?", insistiu.

"Se a nossa resposta for 'não, os EUA não ficarão mais fortes', então, de que estamos à espera?", interrogou, citado pelo POLITICO.

Este é um tema divisivo entre os líderes da União Europeia, não havendo consenso sobre a necessidade de criação de um exército europeu.

Para o comissário europeu para a Defesa, porém, o tema assume-se agora urgente, não só pelos avanços russos a que a Ucrânia tenta resistir, mas também pela mudança de foco dos EUA, com a administração Trump a virar as atenções para o Hemisfério Ocidental, revisitando a doutrina Monroe, o que implica um afastamento da Europa.

"Precisamos de começar a investir o nosso dinheiro de forma a podermos lutar como Europa, e não apenas como uma coleção de 27 'exércitos bonsai' nacionais", defendeu, usando uma expressão do antigo Alto Representante da UE, Josep Borrell, que compara os exércitos europeus aos bonsai japoneses para ilustrar como as forças europeias foram reduzidas à escala de miniatura.

Neste contexto, o comissário sugeriu a criação de uma poderosa e permanente "força militar europeia" composta por 100 mil soldados - uma ideia já proposta, há dez anos, por Jean-Claude Juncker, ex-presidente da Comissão Europeia, bem como por Emmanuel Macron, presidente francês, e Angela Merkel, antiga chanceler alemã.

Sabendo que o tema não é consensual, Kubilius propôs também a criação de um Conselho de Segurança Europeu, para dar a volta à questão da soberania política. "O Conselho de Segurança Europeu poderá ser composto por membros permanentes essenciais, juntamente com vários membros rotativos, incluindo o Estado-membro que detém a presidência do Conselho [da União Europeia]", sugeriu, acrescentando também que os presidentes da Comissão Europeia e do Conselho Europeu também fariam parte do conselho.

No entender de Kubilius, o Reino Unido deveria ser convidado a participar neste Conselho de Segurança Europeu, estimando um "total de cerca de 10 a 12 membros" a colaborar naquele organismo, que teria como objetivo "discutir as questões mais importantes em matéria de defesa".

“E não só discutir, mas também preparar rapidamente decisões importantes", vincou.