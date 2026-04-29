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União Europeia já gastou 27 mil milhões de euros a mais em combustível "em apenas 60 dias" de conflito

Agência Lusa , MFP
Há 1h e 57min
Ursula von der Leyen discursa no Parlamento Europeu (Getty)

Ursula von der Leyen defendeu a aposta em energia acessível na UE, alertando para as consequências do conflito no Médio Oriente, que podem "durar meses ou mesmo anos”

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A União Europeia (UE) gastou, em dois meses de conflito no Irão, mais de 27 mil milhões de euros a importar combustíveis fósseis, perdendo “quase 500 milhões por dia”, disse a presidente da Comissão Europeia esta quarta-feira.

“Em apenas 60 dias, a nossa conta de importações de energia fóssil aumentou em mais de 27 mil milhões de euros, sem que tenha sido comprada mais uma molécula adicional de energia”, disse Ursula von der Leyen, num debate no Parlamento Europeu (PE) sobre o Médio Oriente e os preços dos combustíveis e fertilizantes.

A União Europeia (UE) está a perder “quase quinhentos milhões [de euros] por dia”, referiu, intervindo na sessão plenária do PE, em Estrasburgo (França), para acrescentar que a lição a aprender com a crise é clara: “num mundo turbulento como o nosso, não podemos ficar dependentes de energia importada”.

As consequências do conflito no Médio Oriente “poderão durar durante meses ou mesmo anos”, alertou ainda, defendendo a aposta na produção de uma energia acessível e limpa na UE, “desde as renováveis ao nuclear”.

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O conflito no Médio Oriente foi iniciado em 28 de fevereiro com os ataques de Israel e dos Estados Unidos da América ao Irão, que retaliou sobre países vizinhos aliados de Washington e encerrou a navegação, nomeadamente de petroleiros, no estreito de Ormuz, no Golfo Pérsico.

Os preços da energia e dos combustíveis dispararam, bem como dos fertilizantes, arrastando a inflação na UE.

Temas: União Europeia Comissão Europeia Europa Ursula von der Leyen
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