Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM
Benfica
25'
1 - 0
Moreirense

UE acusa Rússia de realizar “ataques implacáveis” contra a estrutura que abriga os destroços do reator de Chernobyl

Agência Lusa , NM
Há 1h e 40min
Tropas russas saídas da Bielorrússia conquistaram a zona da central nuclear de Chernobyl (AP Photo/Efrem Lukatsky)

Comissão Europeia exige Moscovo “cesse imediatamente” os ataques contra instalações nucleares na Ucrânia

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

A Comissão Europeia exigiu este sábado que a Rússia “cesse imediatamente” os ataques contra instalações nucleares na Ucrânia, quando se assinalam 40 anos do desastre nuclear de Chernobyl.

“Neste trágico aniversário, exigimos que a Rússia cesse imediatamente todos os ataques contra instalações nucleares na Ucrânia […]. A Rússia será responsabilizada por colocar em risco a segurança pública e deverá compensar os danos causados, bem como devolver o controlo total da central nuclear de Zaporizhzhia à Ucrânia”, defendeu, em comunicado.

Bruxelas sublinhou que os ataques sistemáticos de Moscovo à infraestrutura energética da Ucrânia ameaçam o fornecimento estável de eletricidade, necessário para a operação segura das instalações nucleares.

O executivo comunitário denunciou também os “ataques implacáveis de Moscovo” contra a estrutura construída para abrigar os destroços do reator que explodiu em 1986, em Chernobyl.

Para a Comissão Europeia, estes ataques minam décadas de esforços internacionais e investimentos de 2.100 milhões de euros para mitigar o impacto do desastre.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Na sexta-feira, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, defendeu, no Chipre, que a Europa tem de reduzir a sua “ xcessiva dependência” dos combustíveis fósseis e promover fontes de energia limpa.

A Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022.

Temas: União Europeia Comissão Europeia Guerra Ucrânia Rússia

Relacionados

Hungria e Eslováquia dão luz verde a empréstimo de 90 mil milhões de euros à Ucrânia

Ucrânia está "mais forte no campo de batalha" do que há um ano: Kiev consegue agora abater até 90% dos drones e mísseis russos

343 dias consecutivos na linha da frente: a longa missão de um oficial ucraniano - que mostra as diferenças para a Rússia

Costa pede que se dê o "próximo passo" e se abram formalmente negociações para adesão da Ucrânia à UE

Zelensky diz que "a Ucrânia já se encontra numa tragédia tão grande" que não pode esperar até que a guerra no Irão termine
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Europa

UE acusa Rússia de realizar “ataques implacáveis” contra a estrutura que abriga os destroços do reator de Chernobyl

Há 1h e 40min

UCRÂNIA • AO MINUTO | Zelensky disposto a conversações tripartidas com a Rússia no Azerbaijão

Há 3h e 55min

Portugal é um dos destinos preferidos dos europeus para viajar no verão

Hoje às 11:19
02:15

Polígrafo. Estes imigrantes provocaram uma rixa em cima de cabos elétricos em Espanha?

Ontem às 22:15
Mais Europa

Mais Lidas

Doze trabalhadores retidos há meio ano num barco em Cabo Verde

Ontem às 13:26

Mercadona está a contratar para loja que abre em outubro. Dá férias extra, contrato efetivo e prémios

22 abr, 19:00

Exclusivo. Roubaram‑lhe a carteira em Lisboa e acabou com uma dívida de 300 mil euros e vários processos-crime

23 abr, 21:18

Gasóleo desce, gasolina sobe. O preço dos combustíveis na próxima semana

Ontem às 10:44

Vai haver um novo concurso para a compra de carros elétricos. E já não falta muito

Ontem às 12:07
opinião
Miguel Sousa Tavares

Miguel Sousa Tavares: "Vamos assistir a uma crise económica que não tem comparação com nada do que vimos antes"

23 abr, 22:08

Euromilhões: esta é a chave desta sexta-feira

Ontem às 20:17

Exclusivo. Roubaram-lhe os documentos e passou 20 anos a pagar por crimes que não cometeu

Ontem às 20:47

EUA preparam planos militares para atacar defesas do Irão no Estreito de Ormuz se cessar-fogo falhar

Ontem às 16:03

Saab pode abrir linha de montagem em Portugal do caça "feito à medida" para combater a Rússia

23 abr, 18:34

Escândalo do doping no ciclismo. Quintanilha fala de uma história de erros, mentiras e extorsão

Ontem às 21:28

Há mães solteiras a perder o abono de família por irem morar para casa dos pais. "Se ficasse na rua mantinha o apoio"

23 abr, 07:00