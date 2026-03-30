Sentimento económico recua em março na zona euro e na UE

Agência Lusa , MM
Há 57 min
Parlamento Europeu (Lusa/EPA/RONALD WITTEK)

Já em fevereiro, o indicador tinha descido para os 98,2 pontos

O sentimento económico recuou em março, pelo segundo mês consecutivo, tanto na zona euro quanto na União Europeia (UE), segundo dados divulgados esta segunda-feira pela Comissão Europeia.

Segundo os dados da direção-geral dos Assuntos Económicos e Financeiros do executivo comunitário, o sentimento económico recuou, em março, 1,5 pontos, para 96,7 na UE, e 1,6 pontos, para 96,6, na área do euro, período marcado pela guerra entre Estados Unidos, Israel e Irão, que se iniciou em 28 de fevereiro.

Já em fevereiro, o indicador tinha descido para os 98,2 pontos em ambas as zonas, sendo a média de longo prazo de 100 pontos.

Na UE, considera a Comissão, a descida do sentimento económico resultou de uma confiança consideravelmente mais baixa entre os consumidores e os retalhistas e, em menor medida, entre os gestores do setor dos serviços.

A confiança no setor da construção melhorou ligeiramente, enquanto se manteve globalmente inalterada na indústria.

O indicador registou quedas nas seis maiores economias da UE: França (-3,7), Espanha (-2,4), Países Baixos (-1,5), Itália (-1,3) e Polónia (-0,3), e na Alemanha (-0,1).

A Comissão Europeia revela ainda que o indicador de expectativas de emprego também registou uma descida na UE (-1,3 pontos para 97,3) e na zona euro (-1,4 para 96,4).

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