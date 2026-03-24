Mortes nas estradas recuam 3% na UE em 2025

Agência Lusa , AM
Há 1h e 21min
Acidente rodoviário (Getty)

Em Portugal, o número de mortes nas estradas desceu 5% em 2025 face a 2024

O número de mortes em acidentes rodoviários na União Europeia recuou, em 2025, 3% face ao ano anterior para um total de 19.400, tendo morrido menos 580 pessoas nas estradas, divulga a Comissão Europeia.

Este número significa que, na media da UE, há 45 mortes em acidentes rodoviários por milhão de habitantes.

Estónia (-38%), Grécia (-22%) e Eslováquia (-13%) foram Estados-membros que registaram maiores diminuições entre 2024 e 2025.

No sentido contrário, as principais subidas no número de mortes na estrada foram observadas em Malta (75%), na Eslovénia (37%), Áustria e Países Baixos (13% cada).

Em Portugal, o número de mortes nas estradas desceu 5% em 2025 face a 2024, de 58 para 55 vítimas mortais por milhão de habitantes.

Em 2018, a UE fixou para si própria uma meta de redução de 50% do número de mortes e feridos graves na estrada até 2030, visando simultaneamente alcançar zero mortes na estrada até 2050.

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Europa

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