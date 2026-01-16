Casa Pia acusado de esconder origem de dinheiro russo e violar sanções da União Europeia

Agência Lusa , AM
Há 1h e 42min
Casa Pia

REVISTA DE IMPRENSA || MP aponta a prática de crimes de violação de medidas restritivas, branqueamento de capitais e falsificação de documentos

O Casa Pia foi acusado pelo Ministério Público de ter ocultado a origem de mais de um milhão de euros provenientes de um clube russo, num alegado esquema destinado a contornar as sanções da União Europeia, avança o Público. Em causa está uma transferência de 1,02 milhões de euros relacionada com a venda do jogador Felippe Cardoso ao FC Akhmat, emblema russo ligado a um aliado de Vladimir Putin.

Segundo a acusação, o clube da I Liga e o seu gerente executivo, Tiago Lopes, teriam consciência de que a operação violava diretamente as medidas restritivas impostas após a invasão da Crimeia. Para evitar o congelamento dos fundos, a origem do dinheiro terá sido ocultada ao banco Montepio, recorrendo a uma empresa sediada nos Emirados Árabes Unidos como intermediária financeira.

O Ministério Público aponta a prática de crimes de violação de medidas restritivas, branqueamento de capitais e falsificação de documentos. O esquema envolvia várias transferências entre entidades, com o objetivo de afastar o dinheiro da sua origem russa antes de chegar ao clube português, prevendo ainda o pagamento de uma comissão pela intermediação.

O Casa Pia rejeita todas as acusações e garante ter atuado dentro da legalidade, sublinhando que a transferência foi registada nas plataformas oficiais e comunicada publicamente. O clube e Tiago Lopes responderão em julgamento, caso a acusação seja confirmada na fase de instrução.

Temas: União Europeia Casa Pia Dinheiro russo

Desporto

Precisa de abastecer? O melhor é apressar-se

Há 4 min

OFICIAL: Bruno Lourenço troca AVS pelo Olimpia, da Eslovénia

Há 5 min

NBA: Neemias fica às portas do duplo-duplo na vitória dos Boston Celtics

Há 19 min

Andrew: «A minha mãe trabalhou no Flamengo, nas limpezas»

Há 23 min
Mais Desporto

Mais Lidas

Tracking poll, dia 10: Cotrim desliza mas mantém-se no trio liderado por Seguro e Ventura. Gouveia e Mendes de fora

14 jan, 20:35

Ex-assessora da IL que acusa Cotrim de assédio diz que "os factos foram reportados em sede interna no decurso de 2023"

Ontem às 10:49

Tracking poll, dia 11: três candidatos cada vez mais destacados para ida à segunda volta

Ontem às 21:08

Polémica entre FC Porto e fotojornalistas: sindicato pede recusa de imposições para trabalhar no Estádio do Dragão

14 jan, 17:05

Grávida tem bebé na casa de banho do hospital CUF Tejo e tenta desfazer-se do feto na sanita

Há 2h e 32min

Avião "civil" de frota secreta militar dos EUA esteve envolvido no primeiro ataque a barco nas Caraíbas

14 jan, 12:30

Médicos retiram tumor de mais de 60 quilos a paciente

Ontem às 10:37

Trump mostrou dedo do meio e disse "vai-te f...." a trabalhador da Ford durante visita a fábrica

Ontem às 11:29

Três mortos e quatro feridos em colisão no IC2

Ontem às 18:02

Carjacking no Porto termina com perseguição e quatro feridos em Gondomar

Ontem às 08:26

Entre a falta de assistentes e professores, há nas escolas portuguesas uma "erva daninha" que "não lembra ao diabo"

Ontem às 23:00

Exclusivo. Crimes de deputado ao vivo e a cores: TVI e CNN Portugal revelam todas as imagens que tramaram Miguel Arruda 

Ontem às 20:01