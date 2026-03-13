EUA investigam 60 economias estrangeiras por trabalho forçado

Agência Lusa , AM
Há 2h e 4min
Covid-19 no trabalho (AP)

As investigações visam determinar se os "atos, políticas e práticas" de cada uma das economias são "irrazoáveis ou discriminatórios" e constituem um "ónus ou restrição" ao comércio dos EUA

Os Estados Unidos iniciaram uma investigação às economias de 60 países, incluindo a União Europeia, Brasil e Angola, para determinar se tomaram "medidas suficientes" para prevenir a importação de bens produzidos com trabalho forçado.

"Os governos não impuseram nem aplicaram eficazmente medidas para proibir a entrada nos seus mercados de produtos fabricados com trabalho forçado", afirmou o representante da Casa Branca para o Comércio, Jamieson Greer.

Num comunicado divulgado na quinta-feira, Greer disse que, "durante demasiado tempo", os Estados Unidos (EUA) têm sido "forçados a competir com os produtores estrangeiros que podem ter uma vantagem de custos artificiais".

O dirigente manifestou confiança de que as investigações demonstrarão "como a falha em erradicar estas práticas abomináveis" afeta as empresas e trabalhadores norte-americanos.

As investigações visam determinar se os "atos, políticas e práticas" de cada uma das economias são "irrazoáveis ou discriminatórios" e constituem um "ónus ou restrição" ao comércio dos EUA.

A lista inclui algumas das maiores economias mundiais, tais como a China, Hong Kong, Índia, Japão, Israel, Canadá, Austrália, Rússia, Coreia do Sul, Reino Unido e México.

Na quarta-feira, o Governo norte-americano tinha lançado uma investigação comercial sobre a produção industrial em países estrangeiros, visando contornar o 'chumbo' do Supremo Tribunal à aplicação pelo Presidente Donald Trump de sobretaxas alfandegárias invocando o estado de emergência económica.

As investigações são lançadas ao abrigo da Lei do Comércio de 1974, o que poderá eventualmente levar a novas tarifas de importação, mas o representante da Casa Branca para o Comércio, Jamieson Greer, recusou hoje antecipar o resultado do processo.

As primeiras investigações, referiu, "vão focar-se em economias onde as evidências parecem apontar para uma sobrecapacidade estrutural".

“A política continua a ser a mesma — as ferramentas podem mudar, dependendo (...) das vicissitudes dos tribunais e outras coisas”, disse Greer, numa teleconferência com jornalistas, sublinhando que o objetivo de fundo era proteger postos de trabalho norte-americanos.

Enquanto estiveram em vigor, as sobretaxas alfandegárias ‘chumbadas’ pelo Supremo geraram 166 mil milhões de dólares (143,8 mil milhões de euros) em receitas para o governo federal, que podem agora ser reembolsadas.

Trump e a sua equipa admitiram que procuram com o novo processo, utilizando leis diferentes para estabelecer novas tarifas, substituir centenas de milhares de milhões de dólares em receitas perdidas após a decisão do Supremo em fevereiro.

Logo após a decisão, o governo impôs tarifas de 10% sobre os bens estrangeiros ao abrigo da Lei do Comércio de 1974, mas estas tarifas expiram ao fim de 150 dias, a 24 de julho. 

Trump afirmou que planeava aumentar esta taxa de importação para 15%, mas ainda não o fez.

Temas: União Europeia Brasil Angola Eua Trabalho forçado

E.U.A.

Sete razões pelas quais Trump ainda não venceu a guerra com o Irão

Há 40 min

EUA investigam 60 economias estrangeiras por trabalho forçado

Há 2h e 4min

Diretor do FBI anuncia investigação por "terrorismo" sobre ataque a universidade na Virginia

Há 3h e 17min

Presidente dos Estados Unidos volta a ameaçar Teerão

Há 3h e 45min
Mais E.U.A.

Mais Lidas

Porque a Arábia Saudita, os Emirados ou o Bahrein recusam entrar na guerra com o Irão

Ontem às 12:51

Um único herdeiro poderá pedir venda de imóvel sem acordo familiar, prevê nova lei do Governo

Ontem às 07:13

Caças chineses deixaram de voar à volta de Taiwan de repente e ninguém parece saber porquê

Ontem às 08:53

"Este Governo acabou com o arrendamento forçado" e agora cria "a venda forçada" de casas - "não faz sentido"

Ontem às 21:10

"Estou muito emocionado com isto tudo". Nuno Markl regressa à Rádio Comercial em dia de aniversário

Ontem às 09:42

Fim de uma era: abusos que duraram anos acabam na demissão do chef de um dos melhores restaurantes de sempre

Ontem às 11:14

Os super-ricos encontraram uma forma rápida (e muito cara) de fugir do Médio Oriente

Ontem às 08:41

Ginecologista gerou dezenas de filhos com próprio sémen em tratamentos de fertilidade

11 mar, 05:57

Avião de reabastecimento norte-americano despenha-se no Iraque

Ontem às 22:13

Morreu Mário Zambujal

Ontem às 11:16

Resultado final: Estugarda 1-2 FC Porto

Ontem às 17:06

Sócrates está a utilizar um mecanismo "para um fim que a lei nunca previu que fosse utilizado". "Solução" está na mão dos juízes

11 mar, 18:00