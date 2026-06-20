PPP sociais na Saúde: União das Misericórdias vai concorrer à gestão de grandes unidades locais de saúde

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Braga e do Algarve agradam às Misericórdias

A União das Misericórdias Portuguesas (UMP) está em negociações avançadas com o Ministério da Saúde para se candidatar à gestão de grandes Unidades Locais de Saúde (ULS), confirmou a CNN Portugal junto de fontes de ambas as partes.

O Governo está determinado na implementação de uma nova vaga de parcerias público-privadas (PPP) no Serviço Nacional de Saúde. Como marca distintiva, duas novidades. Primeira, as novas PPP não terminam na cerca dos hospitais. O modelo ULS, englobando os centros de saúde, instituído no tempo dos governos de António Costa, é para manter. Segunda, poderão concorrer às concessões grupos privados de saúde, mas também instituições do setor social.

Neste momento, a UMP tem planos mais avançados para concorrer à ULS de Braga, que serve mais de 1,2 milhões de utentes. O mesmo poderá acontecer na futura ULS do Algarve, que integrará o novo Hospital Central do Algarve. Para concorrer, as Misericórdias admitem estabelecer parcerias com grupos privados, mas exigem assumir a liderança dos consórcios.

Fonte oficial admite a candidatura da UMP a quaisquer outras concessões. Em outubro do ano passado, o Executivo determinou a realização dos estudos necessários para fundamentar futuras parcerias nas ULS de Braga, Loures, Vila Franca de Xira, Amadora-Sintra e Garcia de Orta. Entretanto, tomou a decisão de incluir a ULS do Algarve no pacote.

Problema jurídico e político

A questão que divide juristas e especialistas é saber se a atual Lei de Bases da Saúde permite que as misericórdias assumam a gestão de uma ULS. A Lei n.º 95/2019, aprovada durante a chamada “geringonça” de esquerda, define o SNS como “o conjunto organizado e articulado de estabelecimentos e serviços públicos prestadores de cuidados de saúde”. A mesma lei

estabelece que a responsabilidade do Estado pela protecção da saúde deve concretizar-se “primeiramente através do Serviço Nacional de Saúde e de outros serviços públicos”, só admitindo a contratação dos sectores privado e social em situações de necessidade fundamentada.

A ex-ministra da Saúde, Marta Temido, sempre sustentou que a Lei de Bases não proibiu as PPP. Em audição parlamentar recente, a antiga governante defendeu que a saúde deveria ser um “setor pioneiro” para a libertação dos gestores do espartilho das regras da administração pública. “Ou se mudam essas regras, ou a privatização da gestão surge como a única alternativa. Porque as regras do setor privado são de facto diferentes”, afirmou a agora deputada socialista ao Parlamento Europeu.

A incerteza jurídica cresce quando se passa da gestão de um hospital para a gestão de uma ULS inteira em regime de PPP. Uma Unidade Local de Saúde integra hospitais, centros de saúde, cuidados continuados e estruturas de coordenação assistencial. Ao contrário das antigas PPP hospitalares, trata-se de uma gestão integrada de parcelas significativas do SNS.

É precisamente por isso que, segundo fontes governamentais, está a ser analisada a necessidade de alterar a Lei de Bases da Saúde. E aí surgirá um problema político. Qualquer revisão exigirá entendimento com o PS ou com o Chega. Um acordo com os socialistas parece improvável, uma vez que foi precisamente um Governo do PS, apoiado por BE e PCP, que aprovou a Lei de Bases em vigor. Já um entendimento com o Chega abriria outra frente de debate político sobre o futuro do SNS e o papel dos operadores privados e sociais na prestação de cuidados de saúde. O chumbo do partido de André Ventura ao pacote laboral aumentou as desconfianças do núcleo político do Governo.