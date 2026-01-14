Dermatologia do Hospital Egas Moniz continua sem condições e sem data para mudança

CNN Portugal , AM
Há 1h e 0min
Mulher de 78 anos com múltiplas fraturas desaparece no hospital de Egas Moniz. Foi encontrada horas depois "com um papel em cima"

RESUMO DE IMPRENSA || As obras anunciadas ainda não avançaram e não existe uma data definida para o início da intervenção

O serviço de dermatologia do Hospital de Egas Moniz, integrado na Unidade Local de Saúde de Lisboa Ocidental (ULSLO), continua a funcionar num edifício considerado sem condições de segurança, saúde e salubridade, avança o Público, apesar de um relatório interno de outubro de 2024 ter recomendado a sua relocalização com carácter de urgência. As obras anunciadas ainda não avançaram e não existe uma data definida para o início da intervenção.

A avaliação do Serviço de Segurança e Saúde no Trabalho identificou níveis elevados de compostos orgânicos voláteis no ar, incluindo formaldeído e fungos acima dos valores de referência, bem como problemas estruturais graves. Entre as falhas detetadas estão infiltrações, esgotos deficientes, tetos degradados com vestígios de roedores e uma cobertura em fibrocimento com amianto, material que inviabiliza a reabilitação do edifício.

Medidas temporárias permitiram reduzir alguns níveis de poluição do ar, mas persistem riscos associados ao formaldeído e ao telhado com amianto, sem qualquer intervenção estrutural. A situação levou ao afastamento de profissionais grávidas e à saída de vários médicos do serviço, levantando preocupações quanto à capacidade de retenção de especialistas.

A ULSLO afirma compreender a preocupação dos profissionais e indica que está a decorrer um concurso para a construção de um novo edifício, admitindo, entretanto, a transferência provisória do serviço. Não é avançado qualquer calendário para o início das obras nem esclarecimentos sobre o impacto da saída de médicos no funcionamento do serviço.

Temas: Ulslo Egas Moniz Hospital Dermatologia

Saúde

Dermatologia do Hospital Egas Moniz continua sem condições e sem data para mudança

Há 1h e 0min

Estudo reforça suspeita que vírus Epstein-Barr pode causar esclerose múltipla

Há 1h e 47min

Candida auris: o que é preciso saber sobre este fungo - perigos, proteção, transmissão, fatores de risco, tratamento

Ontem às 11:00

Identificados em Portugal primeiros casos de fungo resistente a medicamentos - candida auris

Ontem às 09:41
Mais Saúde

Mais Lidas

Candida auris: o que é preciso saber sobre este fungo - perigos, proteção, transmissão, fatores de risco, tratamento

Ontem às 11:00
opinião
Bernardo Mota Veiga

Parlamento aprova estatuto do Idoso mas a idade não explica a velhice (nem a fatura do abandono de 800 euros por dia)

12 jan, 11:54

Tracking poll, dia 9: Seguro, Cotrim e Ventura descolam no trio da frente

Ontem às 20:28

DIGI acusa Metro de Lisboa de não deixar colocar "duas caixas do tamanho de duas folhas A4 em cada estação"

Ontem às 15:20

Este país está a construir o túnel rodoviário subaquático mais longo e profundo do mundo

11 jan, 19:00

Este é o plano do exército para preparar Portugal "para a guerra de alta intensidade"

12 jan, 07:00

Tracking poll, dia 8: Seguro reforça vantagem, Gouveia e Melo sai da possível liderança

12 jan, 20:27

Jovem vítima de violação em escola de Guimarães 

Ontem às 07:51

Quando a informação incomoda: sondagens, tracking polls e o dever de informar

Ontem às 13:20

Um país, duas imagens: no Irão há snipers a caçar quem espera pela ajuda dos EUA

Ontem às 19:11

Defesa: Bruxelas aprova na quarta-feira plano português para empréstimos de 5,8 mil milhões de euros

11 jan, 18:39

Ucrânia atinge plataformas petrolíferas russas no Mar Cáspio "usadas para abastecer" o exército de Moscovo

11 jan, 17:04