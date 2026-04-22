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Porta-contentores alvo de disparos iranianos ao largo de Omã

Agência Lusa , AM
Há 2h e 24min
Estreito de Ormuz a 20 de abril de 2026. Marine Traffic

O Irão não fez até ao momento qualquer comentário sobre o ataque

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A agência de segurança marítima UKMTO, que acompanha navios em todo o mundo, anunciou esta quarta-feira que um porta-contentores foi alvo de disparos iranianos ao largo da costa de Omã, causando danos, mas sem vítimas.

"A embarcação foi abordada por uma lancha de patrulha da Guarda Revolucionária Islâmica, sem aviso prévio por rádio, que abriu então fogo contra o navio, causando danos significativos na ponte de comando", informou a UKMTO.

"Não foram relatados incêndios ou impactos ambientais", informou a agência, que está sob a tutela do exército do Reino Unido, acrescentando que a tripulação se encontra "sã e salva".

A UKMTO disse que o ataque foi lançado por volta das 07:55 (04:55 em Lisboa) no estreito de Ormuz, a 15 milhas náuticas (27,7 quilómetros) a nordeste da costa de Omã.

O Irão não fez até ao momento qualquer comentário sobre o ataque.

O incidente ocorre depois de os Estados Unidos terem apreendido um navio porta-contentores iraniano, no fim de semana, e abordado um petroleiro associado ao comércio de petróleo do Irão, no oceano Índico.

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No sábado, a UKMTO informou que duas lanchas de patrulha da Guarda Revolucionária abriram fogo contra um navio cargueiro não identificado, também nas imediações do estratégico estreito de Ormuz, por onde passa um quinto do petróleo mundial.

Pouco depois, a mesma agência reportou um segundo incidente na mesma zona, envolvendo um projétil de origem desconhecida que atingiu um navio cargueiro, danificando alguns contentores.

O cessar-fogo temporário declarado na ofensiva que os Estados Unidos e Israel lançaram contra o Irão em 28 de fevereiro expirava hoje.

Mas o Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou na terça-feira, a pedido do Paquistão, o prolongamento da trégua até que o Irão apresente uma proposta para um acordo.

Washington e Teerão, que deverão retomar as negociações em breve, ainda não conseguiram chegar a acordo sobre a livre passagem pelo estreito de Ormuz, uma via navegável crucial para o comércio global, bloqueada por Teerão em retaliação pela ofensiva conjunta dos EUA e de Israel.

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