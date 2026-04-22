UGT admite continuar a negociar reforma laboral se Governo fizer novas aproximações

Há 1h e 14min

"Não estou ainda confortável com a proposta que está em cima da mesa", disse o líder da UGT aos jornalistas, referindo-se ao resultado de cerca de nove meses de negociação

O secretário-geral da UGT, Mário Mourão, admitiu esta quarta-feira ter "indicações de que o Governo continua disponível para fazer aproximações" e afirmou que "a UGT continua disponível e aberta" para negociar a proposta de reforma laboral.

O representante da UGT falava no final de uma audiência com o Presidente da República, António José Seguro, em Lisboa, sobre a proposta governamental de reforma do Código do Trabalho que entrou na sua reta final sem que os parceiros sociais tenham chegado a um entendimento.

"Não estou ainda confortável com a proposta que está em cima da mesa", disse o líder da UGT aos jornalistas, referindo-se ao resultado de cerca de nove meses de negociação.

Por isso, "se houver alguma proposta do Governo que possa melhorar" as alterações à lei laboral, "a UGT continua disponível e aberta" para negociar, explicou.

Para quinta-feira, está prevista uma reunião extraordinária do secretariado nacional da UGT para decidir se a central sindical dá "luz verde" à última versão da proposta de alterações à legislação laboral.

O anteprojeto de reforma da legislação laboral, intitulado "Trabalho XXI", foi apresentado pelo Governo em 24 de julho de 2025 para permitir uma revisão "profunda" da lei laboral, ao contemplar mais de 100 alterações ao Código de Trabalho.