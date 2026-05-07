Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

UGT acusa Governo de ter minado confiança com "constante avanço e recuo"

Agência Lusa , PF
Há 12 min
Secretário-geral da UGT, Mário Mourão (LUSA)

A central sindical liderada por Mário Mourão afirma que as “opções de compromisso” apresentadas pela UGT “em matérias importantes, como a jornada contínua e o banco de horas individual, foram rejeitadas no quadro dos avanços e recuos de posição do Governo em muitas matérias”

A UGT deixou por escrito esta quinta-feira na reunião da Concertação Social que o Governo minou a confiança durante as negociações da reforma laboral com um “constante avanço e recuo” nas propostas, acusando-o de ter mudado de posicionamento.

Num documento entregue para ficar na ata da reunião desta quinta-feira, distribuído aos jornalistas no final do encontro realizado em Lisboa, a União Geral de Trabalhadores (UGT) regista os “aspetos menos positivos” do processo negocial.

“O constante avanço e recuo de propostas” do Governo de Luís Montenegro tornou “incerto o resultado e minou a confiança para o momento seguinte”, escreve.

A central sindical liderada por Mário Mourão afirma que as “opções de compromisso” apresentadas pela UGT “em matérias importantes, como a jornada contínua e o banco de horas individual, foram rejeitadas no quadro dos avanços e recuos de posição do Governo em muitas matérias”.

A central sindical refere que o executivo, depois de aceitar propostas para incluir a jornada contínua como um direito e para majorar as férias, retirou estas sugestões, considerando que esse desaparecimento corresponde a “recuos que dificilmente” a central entende, “a não ser à luz de negociações futuros noutra sede”.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

“A UGT entende que as propostas são evolutivas – os potenciais consensos da UGT, nunca tão extensos como anunciado, foram sempre também condicionados a ganhos globais que nunca se verificaram – mas, ainda assim, a alteração do posicionamento foi muitas vezes inusitada e incompreensível”, critica.

No mesmo documento, a central acusa Governo de só ter querido negociar o que lhe interessava, “com base num anteprojeto profundamente desequilibrado e com o qual se tentou condicionar a negociação”.

A UGT deixa ainda um reparo ao Governo por, nos últimos meses, ter optado por negociar as alterações à legislação laboral à margem da Comissão Permanente da Concertação Social (CPCS).

Nos últimos meses, o Governo realizou algumas reuniões no Ministério do Trabalho, para as quais convidou as quatro confederações empresariais e a UGT, deixando a CGTP de fora por considerar que desde o início se colocou à margem da negociação ao pedir a retirada da reforma.

Para a UGT, “a transformação das reuniões ‘fora de portas’ de mero auxiliar à negociação na própria negociação não contribuiu para a transparência, para a segurança e mesmo para a contenção de discurso que se exige quando lidamos com temas que impactam na vida dos trabalhadores, das empresas e do país”.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

A UGT escreve ainda que gostaria que todas as suas propostas tivessem “merecido uma atenção diferente” do Governo e cita um episódio concreto, lembrando que tal teria evitado que a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Rosário Palma Ramalho, “tivesse nomeadamente informado incorretamente os deputados da Comissão de Trabalho da Assembleia da República sobre a inexistência de propostas da UGT em matéria de trabalho noturno ou por turnos”.

No documento, a UGT elenca dez alterações laborais que considera serem “os aspetos mais danosos” da reforma.

Entre esses pontos, refere o alargamento dos fundamentos dos contratos a termo, a não reintegração de trabalhadores na empresa da qual foram despedidos ilicitamente, o regresso do banco de horas individual, a não aplicação de convenções coletivas a trabalhadores em ‘outsourcing’ (contratação de trabalho externo) e a possibilidade de os trabalhadores verem alterada a categoria profissional perdendo retribuição.

À semelhança do que Mário Mourão afirmou aos jornalistas no final da reunião depois de a ministra dizer que pretende apresentar uma proposta de lei no parlamento, a UGT termina o documento dizendo esperar que as negociações dos últimos nove meses não sejam “um trabalho desperdiçado”.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Temas: UGT Reforma Laboral Pacote laboral Revisão laboral
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Economia

UGT acusa Governo de ter minado confiança com "constante avanço e recuo"

Há 12 min

UGT manteve-se "absolutamente intransigente" apesar de "todo o esforço que o Governo fez": ministra justifica falhanço no acordo laboral

Hoje às 16:56

Fim da linha: derradeira reunião entre Governo e parceiros sociais sobre pacote laboral termina sem acordo

Hoje às 16:37

FMI recomenda fim do IRS Jovem e critica garantia pública para a habitação

Hoje às 12:35
Mais Economia

Mais Lidas

Hantavírus: o que é a doença rara que está a provocar o pânico num cruzeiro em pleno Atlântico

4 mai, 09:03

Um dos militares feridos no salto de paraquedas em Tancos está em morte cerebral

Hoje às 06:54

Assistente de bordo da KLM internada em Amesterdão com suspeita de infeção por hantavírus após contacto com doente

Hoje às 09:16

Como um dos países mais afetados pela guerra utilizou uma tática do Irão para conseguir uma pequena vitória

Hoje às 14:25

"O petróleo está literalmente a cair do céu": cidade russa teme desastre ambiental após ataques de drones ucranianos a refinaria

30 abr, 21:14

O que ganham os trabalhadores com as alterações laborais? Pouco ou nada. As empresas ganham mais? "Não há dúvida nenhuma"

Hoje às 08:00

Português ganha força no mundo e já é visto como língua de futuro

5 mai, 10:01

A China acaba de ter uma vitória na guerra Irão vs. EUA

Ontem às 18:25

Negócio do sangue animal: cães envolvidos em caso de maus-tratos são dadores de empresa que lucra 1,4 milhões por ano

Ontem às 21:45

Princesa de Gales viaja até Itália na primeira deslocação oficial ao estrangeiro desde o tratamento ao cancro

Ontem às 13:08

Uma das maiores cidades do planeta está a afundar tão rapidamente que já é visível do espaço

Ontem às 12:08

Hantavírus. Paciente transportado por avião das Canárias para os Países Baixos

Hoje às 09:04