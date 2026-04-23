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UGT chumba proposta do Governo para reforma laboral "por unanimidade"

Beatriz Céu | Tiago Ferreira Resende
Há 2h e 50min

Central sindical reuniu-se esta quinta-feira para analisar e votar a proposta final de alterações à legislação laboral, um dia depois do encontro com António José Seguro em Belém

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A UGT chumbou esta quinta-feira a proposta do Governo de alterações à legislação laboral.

A decisão foi tomada após a reunião extraordinária do secretariado nacional da UGT com o Governo, que ocorreu esta manhã, duas semanas depois de a central sindical liderada por Mário Mourão ter rejeitado a proposta anterior e apelado à continuação das negociações.

"O secretariado nacional rejeitou a proposta, mas também decidiu que continuaremos sempre disponíveis. Se o Governo tiver alguma proposta que ainda queira fazer no sentido de trabalhar para um acordo, a UGT está totalmente disponível em sede de concertação social", justificou Mário Mourão, secretário-geral da UGT, acrescentando que a rejeição "foi por unanimidade".

O sindicato reuniu-se esta quinta-feira para analisar e votar a proposta final de alterações à legislação laboral, no rescaldo das audiências com o Presidente da República e numa altura em que o documento já tinha a "luz verde" dos patrões.

"A UGT espera que o Governo diga se quer continuar a fazer um esforço para que possa haver acordo ou considere que se encerra aqui a discussão. Isso agora é a senhora ministra que terá que decidir", referiu ainda Mário Mourão aos jornalistas após a reunião.

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Quanto às linhas vermelhas que levaram o sindicato a chumbar a proposta do Governo, “há a questão do outsourcing, a questão do banco de horas, da jornada contínua, da remissão abdicativa e da não reintegração do trabalhador quando é despedido ilicitamente”, referiu o responsável pela central sindical. “São estas as matérias que estão em cima da mesa”, acrescentou.

Esta reunião aconteceu duas semanas depois de o secretariado nacional da central sindical liderada por Mário Mourão ter rejeitado a proposta anterior e apelado à continuação das negociações.

Temas: UGT Pacote laboral Reforma laboral Chumbo Governo
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