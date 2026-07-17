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Acidente com autocarro escolar no Uganda provoca a morte de 20 crianças e um adulto

Agência Lusa , TFR
Há 31 min
Bandeira do Uganda. AP
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O autocarro, da escola primária King David de Ndejje, situada perto da capital Kampala, regressava, segundo as primeiras informações, de uma excursão às cataratas de Sipi

Vinte alunos de uma escola primária e um adulto morreram num acidente com o autocarro que os levava de regresso de uma visita de estudo no leste do Uganda, anunciou esta sexta-feira a polícia ugandesa.

"O motorista parece ter perdido o controlo do veículo, que saiu da estrada, colidiu com uma pedra grande e capotou", escreveu a polícia na rede social X, acrescentando que três adultos e várias crianças também ficaram feridos no acidente de quinta-feira à noite.

O autocarro, da escola primária King David de Ndejje, situada perto da capital Kampala, regressava, segundo as primeiras informações, de uma excursão às cataratas de Sipi, em Kapchorwa (leste), precisaram as forças da ordem.

O acidente ocorreu por volta das 20:00 (18:00 em Lisboa), acrescentou a polícia, que divulgou uma imagem de um autocarro gravemente danificado e capotado, e abriu um inquérito.

Os acidentes rodoviários são frequentes neste país da África Oriental e no resto do continente. Quarenta e seis pessoas morreram em outubro de 2025 no Uganda, na sequência de uma grave colisão entre dois autocarros, de acordo com a polícia.

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De acordo com um relatório policial, em 2024, foram registadas 4.434 colisões mortais no Uganda, que causaram a morte de 5.144 pessoas.

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