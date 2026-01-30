Mais de dois milhões de euros roubados em plena rua em Tóquio

Agência Lusa , AM
Há 45 min
Ueno, Tóquio (AP)

Criminosos usaram gás lacrimogéneo para roubar as malas com o dinheiro perto da estação de Ueno

Três pessoas roubaram malas com o equivalente a mais de dois milhões de euros em dinheiro numa rua movimentada no centro de Tóquio - um crime raro numa cidade conhecida pela segurança.

Os criminosos usaram gás lacrimogéneo para roubar as malas com o dinheiro por volta das 21:30 de quinta-feira (12:30 em Lisboa), perto da estação de Ueno, um bairro popular entre os turistas, disse à agência France-Presse (AFP) uma porta-voz da polícia da capital do Japão, que não quis ser identificada.

A responsável não forneceu mais detalhes, embora a comunicação social local tenha avançado que o crime vitimou cinco cidadãos chineses e japoneses que tentavam carregar num veículo malas com cerca de 420 milhões de ienes (2,3 milhões de euros).

De acordo com a emissora Fuji TV, as vítimas explicaram aos investigadores que o dinheiro era destinado a casas de câmbio.

Além disso, um homem que transportava 190 milhões de ienes (cerca de um milhão de euros) em dinheiro também foi atacado, esta madrugada, com gás lacrimogéneo por um grupo de três homens num parque de estacionamento do aeroporto de Tóquio-Haneda, informaram os meios de comunicação japoneses.

A polícia está a investigar uma possível ligação entre os dois ataques, de acordo com a estação de televisão TBS.

Temas: Ueno Japão Roubo Tóquio

Ásia

