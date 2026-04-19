"Não pode ser parceiro, é simples". Espanha vai propor à UE que suspenda acordo de associação com Israel

Há 2h e 47min

Anúncio foi feito este domingo pelo chefe do governo espanhol, Pedro Sánchez

Espanha vai propor na terça-feira à União Europeia (UE) que rompa o acordo de associação com Israel, devido às "violações de direitos humanos" do Governo de Benjamin Netanyahu, anunciou este domingo primeiro-ministro, Pedro Sánchez.

"Aquele Governo que viola o direito internacional - e portanto viola os princípios e valores da União Europeia - não pode ser parceiro da União Europeia. É simples", afirmou o chefe de Governo espanhol, no município de Gibraleón, província de Huelva, durante a pré-campanha das eleições regionais da Andaluzia.

Os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia reúnem-se na terça-feira em Bruxelas (Bélgica) para analisar a guerra no Médio Oriente e, segundo a agência de notícias espanhola EFE, Pedro Sánchez pediu a todos que apoiem a proposta de Espanha.

O acordo de associação entre a União Europeia e Israel entrou em vigor no ano 2000 e inclui uma cláusula relativa ao respeito pelos direitos humanos.

Espanha colocou pela primeira vez em causa o acordo em fevereiro de 2024, na altura devido à ofensiva israelita na Faixa da Gaza na sequência do ataque do grupo islamita Hamas em 07 de outubro de 2023, e desde então tem endurecido a posição, em particular a partir do início na guerra no Líbano, após a ofensiva israelo-americana contra o Irão, ocorrida em 28 de fevereiro de 2026.