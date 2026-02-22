As conspirações secretas para o assassinar, os escândalos e a guerra de quatro anos que deixaram Volodymyr Zelensky abatido – mas ainda de pé

Há 45 min

Com a guerra prestes a entrar no quinto ano e sem sinais de que vá acabar, quanto tempo as qualidades de Zelensky vão mantê-lo no poder é uma incógnita

Kiev — Em fevereiro de 2022, enquanto tanques russos cruzavam a fronteira, espalharam-se rumores de que Volodymyr Zelensky havia fugido da Ucrânia. Com Kiev sob intenso bombardeamento e a Rússia a aproximar-se, os líderes europeus temiam o pior. Então, o líder ucraniano publicou um vídeo de baixa qualidade de si mesmo de pé, no escuro, em frente ao edifício da presidência, ladeado pelos seus principais assessores, e anunciou simplesmente: “Estamos aqui.”

A remoção de Zelensky era uma parte fundamental do plano da Rússia para tomar o controlo da Ucrânia – um projeto que Moscovo esperava concluir em poucos dias. Ele deveria ser capturado ou morto, a menos que fugisse primeiro. Uma fonte próxima do presidente diz à CNN que agentes russos haviam alugado apartamentos nas imediações do gabinete presidencial, com ordens para o eliminar.

A dada altura, no início da guerra, circulou uma piada de que Zelensky se tornara comediante – a carreira que seguiu antes de entrar para a política – porque não tinha medo de bombardeamentos. Naqueles primeiros dias, a incrível capacidade de sobrevivência e o humor de Zelensky personificavam o espírito desafiador do país. A história, contada pelos ucranianos, é que quando os EUA se ofereceram para retirá-lo do país, Zelensky respondeu: "Preciso de munições, não de boleia.”

Enquanto a Ucrânia se prepara para marcar o quarto aniversário da invasão russa em larga escala nesta terça-feira, e sem um fim à vista para a guerra, a mensagem de Zelensky não mudou. Ele continua lá, tendo sobrevivido não apenas a cerca de uma dúzia de tentativas de assassinato russas, mas também a um escândalo de corrupção que, no ano passado, derrubou o seu assessor mais próximo, que estava ao seu lado naquele vídeo agora famoso, e dois de seus principais ministros.

Para esta análise da posição de Zelensky, a CNN conversou com algumas das pessoas mais próximas do presidente – incluindo a sua mulher e o responsável por escrever os seus discursos – bem como com diplomatas e políticos da Europa e dos EUA que trabalharam em estreita colaboração com ele e a sua administração.

Muitos atribuem a sua capacidade de se manter no poder às suas habilidades enquanto articulador político, o que, juntamente com os seus discursos inspiradores, lhe renderam comparações com Winston Churchill.

Mas tal como o líder britânico em tempos de guerra, que também liderou a luta do seu país contra um inimigo maior e mais poderoso, Zelensky cometeu erros ao longo do caminho, e o seu futuro parece cada vez mais incerto à medida que a guerra se prolonga. Mesmo entre os 60% dos ucranianos que dizem confiar em Zelensky, apenas cerca de metade acredita que ele deve candidatar-se a um segundo mandato.

Em julho passado, os ucranianos foram às ruas em protestos raros em tempos de guerra para se opor aos planos do governo de enfraquecer a independência dos órgãos anticorrupção do país. Zelensky foi forçado a recuar e a reconhecer a indignação pública.

No primeiro protesto em tempos de guerra, ucranianos manifestam-se em Kiev contra um plano para restringir a independência dos órgãos anticorrupção do país, em 22 de julho de 2025. foto Stanislav Kozliuk/Reuters

Entrou em conflito repetidas vezes com o seu antigo chefe militar, o extremamente popular General Valerii Zaluzhnyi, finalmente demitindo-o em 2024, numa ação que alguns interpretaram como uma tentativa de neutralizar o seu principal rival político. Mais recentemente, teve de lidar com uma relação conturbada com um presidente dos EUA que o repreendeu e humilhou perante o mundo.

Ao longo da sua trajetória, Zelensky demonstrou uma agressividade que Bartosz Cichocki, embaixador da Polónia em Kiev durante a invasão russa, acredita que advém provavelmente da sua infância numa das regiões mais pobres do que era então a União Soviética.

“Durante a infância, na Ucrânia soviética, era preciso provar a nossa força, principalmente se fôssemos um miúdo judeu a tentar provar a todos ao nosso redor que merecemos respeito; isso explica muita coisa”, diz Cichocki.

“Ele não respeita a fraqueza, sabe confrontar o poder superior, algo que é necessário para enfrentar canalhas como [o presidente russo, Vladimir] Putin e [o seu assessor Nikolai] Patrushev e toda aquela turma.”

Com a guerra sem dar sinais de acabar, contudo, quanto tempo essas qualidades vão mantê-lo no poder é uma incógnita.

Presidente improvável

Aos 48 anos e quase sete anos no cargo, Zelensky é a pessoa mais jovem a ter liderado uma Ucrânia independente. Também é o líder mais improvável do país. Advogado de formação, não tinha experiência política antes de se candidatar à presidência, tendo passado a primeira metade de sua carreira profissional no mundo do entretenimento. Ficou conhecido pela série de sucesso "Servo do Povo”, na qual interpretava um professor pobre que inesperadamente se torna presidente.

Quando anunciou a sua candidatura, muitos pensaram que era uma piada. Mas pararam de rir quando Zelensky derrotou o então presidente Petro Poroshenko, conquistando mais de 73% dos votos.

Antes de entrar para a política, construiu um império empresarial com faturação na casa das dezenas de milhões de dólares, algo que, segundo Henry Hale, professor de Ciência Política e Relações Internacionais da Universidade George Washington e coautor de "O Efeito Zelensky", foi a preparação perfeita para o cargo de topo.

"Não acho que ele tenha entrado no cargo de forma ingénua”, diz Hale à CNN. “Ele entendeu que, para ter sucesso no mundo do entretenimento na Ucrânia, para aparecer na TV, não há outra opção a não ser trabalhar com oligarcas, porque eles controlam todos os canais de televisão."

Zelensky grava um vídeo na cidade de Kupiansk, na linha de frente, em 12 de dezembro de 2025. foto Serviço de Imprensa da Presidência da Ucrânia/Reuters

Zelensky também se sai muito bem diante das câmaras. Embora conceda entrevistas e participe em conferências de imprensa, a sua forma preferida de comunicar com as pessoas é por meio de mensagens de vídeo diretas, uma ideia que ele mesmo teve, segundo o seu redator de discursos e assessor de comunicação, Dmytro Lytvyn.

“Ele decidiu no primeiro dia que precisava de explicar às pessoas o que estava a acontecer”, diz Lytvyn à CNN em Kiev. “Fazemos menos vídeos agora, mas o presidente acha importante, conforme a guerra avança, explicar o que está a acontecer, mostrar às pessoas que ele está presente e a fazer algo.”

Os vídeos são bastante informais, às vezes gravados com o seu telemóvel, no estilo selfie. Mas têm repercussão. Soldados na linha da frente contam à CNN sobre o entusiasmo quando a sua unidade é mencionada. Ele fala ucraniano – algo que não lhe era natural. Como muitos da região leste do país, Zelensky cresceu a falar russo. Só aperfeiçoou o seu domínio do ucraniano na vida adulta, depois de contratar um professor particular.

Uma aptidão para a comunicação

Os melhores momentos de Zelensky como líder ocorreram quando o seu país atravessava alguns dos seus momentos mais sombrios. Quando decidiu permanecer em Kiev enquanto os russos se aproximavam, foi um sinal para muitos de que ele era um líder em quem podiam confiar.

Andrii Sybiha, que atuou como chefe de gabinete adjunto de Zelensky durante a invasão e é agora ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, estava presente quando Zelensky tomou essa decisão.

“Ele tinha uma escolha. A sua vida e a vida da sua família, ou aceitar um ultimato, esse chamado acordo de capitulação”, recorda Sybiha à CNN. “Ele recusou e a sua família permaneceu na Ucrânia. Admiro realmente a sua força e espírito.”

O facto de a mulher de Zelensky, Olena, juntamente com os seus filhos Oleksandra e Kyrylo, também terem permanecido no país, apenas reforçou esse sentimento.

Olena Zelenska diz à CNN que sentiu um "medo agudo" durante os primeiros dias. Mais tarde, esse medo transformou-se num medo constante que ela tenta afastar. "Porque, caso contrário, isso impede que uma pessoa viva normalmente. Esse medo às vezes tenta vir à tona... mas não me permito ficar a remoê-lo por muito tempo."

"Estamos aqui, estamos em Kiev, estamos a defender a Ucrânia", disse Zelensky ao mundo num vídeo gravado durante os primeiros dias da invasão russa em grande escala. foto Gabinete da Presidência da Ucrânia

Quase da noite para o dia, os índices de aprovação de Zelensky dispararam de 37% para 90%.

Este foi um momento em que a habilidade de comunicação de Zelensky se mostrou eficaz. Talvez não soubesse como ser um líder em tempos de guerra, mas sabia comunicar como um.

Contra todas as expectativas, a Ucrânia conseguiu repelir o ataque inicial russo a Kiev e, em poucos meses, retomou grandes extensões de território originalmente tomadas por Moscovo.

Mas os sucessos da Ucrânia chegaram ao fim após a libertação de Kherson em novembro de 2022. Depois de uma contraofensiva amplamente esperada no verão de 2023 não se ter concretizado, Zelensky começou a entrar mais abertamente em conflito com Zaluzhnyi, que acabou por remover do cargo no início de 2024.

Seguiu-se um impasse na linha de frente – até que Kiev, sob a nova liderança do General Oleksandr Syrskyi, lançou uma incursão surpresa na região russa de Kursk em agosto de 2024. A ação deu um grande impulso ao moral da Ucrânia e desacelerou os avanços russos ao longo da frente oriental.

Mas esse impulso também não durou muito – 2025 foi marcado principalmente pela lenta e desgastante ofensiva russa ao longo da linha de frente de 1.200 quilómetros. O impasse continua e, à medida que a guerra entra no seu quinto ano, a Ucrânia continua a lutar ao longo das linhas de frente. As negociações de paz parecem estar num impasse, com a Rússia a manter exigências maximalistas sobre as quais Zelensky não está disposto a ceder.

“Convencido de que sabe o que é melhor”

Zelensky sabia desde o início que a Ucrânia não conseguiria sustentar a luta sem ajuda significativa dos seus aliados, principalmente dos Estados Unidos. A sua determinação em garantir a assistência que ele acredita que a Ucrânia merece, por vezes, transpareceu como muito incisiva.

Mas, muitas vezes, funcionou. A Alemanha, que inicialmente se mostrou muito relutante em envolver-se no conflito, recusando-se a fornecer armas a Kiev, acabou por fazê-lo e agora é um dos maiores apoiantes do país.

Lytvyn, o assessor de comunicação, diz à CNN que Zelensky decidiu desde cedo fazer apelos por ajuda diretamente a outras nações, e não apenas aos seus líderes.

Zelensky discursa na Assembleia Parlamentar da NATO em Copenhaga, em 9 de outubro de 2023. foto Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix/Reuters

“Ele começou a falar diretamente com o público. Muitos líderes começaram a ajudar, não porque ele pediu, mas porque ele pediu ajuda ao povo, e o povo, por sua vez, pediu-lhes ajuda.”

A pressão pública tornou-se ainda mais forte após a primeira onda de libertações de cidades ucranianas ao redor de Kiev, que revelou atrocidades russas – incluindo assassinatos em massa de civis.

Mas a autenticidade e a mensagem contundente que funcionaram tão bem na Ucrânia e em toda a Europa não funcionaram com o presidente dos EUA, Donald Trump.

A Ucrânia, e Zelensky pessoalmente, têm sido um tema delicado para Trump. Foi a alegação de que Trump pressionou o presidente ucraniano a investigar o seu rival político, Joe Biden, em 2019, que levou ao primeiro processo de destituição de Trump.

Após regressar à Casa Branca, Trump adotou uma postura muito mais hostil em relação à Ucrânia do que o seu antecessor. Acusou Zelensky de ser um ditador e sugeriu repetidamente que a Ucrânia, e não a Rússia, é que iniciou a guerra.

Nesse contexto, diplomatas europeus, assim como alguns legisladores americanos, alertaram Zelensky de que uma viagem a Washington seria imprudente. Mas Zelensky não lhes deu ouvidos. “Ele foi à Casa Branca com a ideia de que [os ucranianos] estão certos, de que são as vítimas e que mostrariam isso a [Trump]. Ele não avaliou bem a situação e acabou a prejudicar-se”, diz um diplomata europeu à CNN.

“Ele é teimoso e está convencido de que sabe o que é melhor. Claro que, sem isso, ele não estaria onde está hoje. Mas, em algumas negociações, isso simplesmente não funciona”, acrescenta o mesmo diplomata.

O encontro desastroso, transmitido ao vivo para o mundo inteiro, terminou com Trump e o seu vice-presidente, JD Vance, a acusar Zelensky de não querer a paz e de não ser suficientemente grato.

Enquanto muitos oficiais assistiam ao encontro com horror, ele rendeu elogios a Zelensky na Ucrânia. Os seus índices de aprovação subiram e Yulia Svyrydenko, primeira-ministra da Ucrânia, disse à CNN que estava orgulhosa de Zelensky naquele dia. “Ele defendeu a posição do povo ucraniano”, disse.

Nem todos ficaram surpreendidos com os comentários de Vance. Os aliados europeus já tinham bastante experiência com o jeito brusco de Zelensky. “Os ucranianos sempre foram muito exigentes e diretos, sempre pedindo mais, principalmente no início”, diz o diplomata europeu à CNN.

A acalorada reunião na Sala Oval em 28 de fevereiro de 2025 marcou um ponto baixo nas relações entre Zelensky e o governo Trump. foto Brian Snyder/Reuters

Nos primeiros dias da invasão em grande escala, em telefonemas para outros líderes, Zelensky ignorava as formalidades habituais e ia direto ao ponto, pedindo mais armas.

“Eles estavam sob ataque, a lutar pelas suas vidas e em busca de armas”, adianta o diplomata. “Isso era bem compreendido na Europa, onde todos sabíamos que eles também lutavam pela nossa segurança. Se viesse a Kiev, veria que não há tempo para agradecer… mas isso é muito menos claro se se estiver longe, como na Casa Branca.”

Desde a desastrosa reunião no Salão Oval, no entanto, Zelensky encontrou uma maneira de comunicar com Trump, de acordo com o senador americano Richard Blumenthal, um aliado próximo de Zelensky, que falou à CNN em Kiev esta semana.

“Acho que ele tem sido extremamente hábil e perspicaz ao lidar com esta administração”, diz Blumenthal. “Ele aprendeu a ser resoluto e firme, mas ao mesmo tempo, a valorizar o que os Estados Unidos estão a fazer. E acho que ele é muito genuíno quanto a isso.”

Montanha-russa política

Quatro anos após o início da guerra, Zelensky ainda desfruta de índices de aprovação com que muitos líderes só poderiam sonhar. Embora tenham oscilado desde o início da guerra, caindo durante as contraofensivas mal sucedidas da Ucrânia e os escândalos de corrupção, nunca ficaram abaixo de 52%, de acordo com dados de inquéritos de opinião do Instituto Internacional de Sociologia de Kiev (KIIS).

Quando Zelensky visitou Praga no ano passado, cada minuto da sua agenda foi meticulosamente planeado. Não havia tempo a perder – até que alguém deixou escapar que havia um grupo de empregadas da limpeza ucranianas a trabalhar no parlamento checo. Zelensky decidiu que simplesmente precisava de conhecê-las.

Os checos estenderam o tapete vermelho para Zelensky, mas foi uma foto dele a ser abraçado pelas sorridentes empregadas de limpeza que se tornou a imagem que definiu toda a visita.

“É muito típico dele. Ele discute sempre com os seus seguranças para que deixem as pessoas aproximarem-se. Ele acredita que é isso que tem de fazer”, refere Volodymyr Paniotto, sociólogo e presidente do KIIS.

Mas a sua imagem de homem do povo sofreu sérios golpes no último ano, e um escândalo de corrupção provou ser particularmente prejudicial para um presidente que foi eleito sob a promessa de limpar a política. Os protestos antigovernamentais de julho do ano passado foram seguidos por críticas dos aliados ocidentais da Ucrânia, incluindo a União Europeia (EU), que deixou claro a Kiev que o país tem de implementar medidas anticorrupção rigorosas se quiser aderir ao bloco, forçando Zelensky a reverter os seus planos.

Escândalos de corrupção derrubaram várias pessoas do círculo íntimo de Zelensky, incluindo o seu ex-sócio Timur Mindich e o seu braço direito de longa data, Andriy Yermak, levando alguns observadores a questionar se Zelensky tinha uma tendência de depender demais de aliados com um historial questionável.

Durante anos, Yermak, em particular, pareceu intocável. Mas nem mesmo ele conseguiu resistir ao envolvimento num escândalo de supostos subornos no setor de energia, num momento em que os ucranianos sofriam com o frio devido aos constantes ataques russos à infraestrutura energética.

Embora Zelensky nunca tenha sido diretamente implicado, Cichocki, o ex-embaixador polaco, diz à CNN que não tinha a certeza se o presidente conseguiria superar a bomba de Yermak. "Pensei que este seria o fim dele. E depois de um mês, com uma nova equipa no comando, está de volta, como a fénix."

Zelensky posa para uma selfie durante uma visita ao quartel-general das brigadas na linha de frente perto de Soledar, em 14 de agosto de 2023. foto Gabinete de Imprensa da Presidência da Ucrânia/AP

Futuro incerto

Os anos de pressão e sofrimento deixaram marcas visíveis em Zelensky. O seu rosto jovem e sem barba, anterior à guerra, desapareceu há muito tempo, tomado por rugas de preocupação e uma barba por fazer cada vez mais grisalha.

Ele bebe muito café – preto, sem açúcar – para aguentar o dia de trabalho, que geralmente começa entre as 3h e as 4h da manhã, quando chegam os primeiros relatórios do campo de batalha. Zelenska diz à CNN que, olhando para o marido, parece que a guerra já dura há muito mais do que quatro anos.

Não houve um único momento de felicidade plena desde o início da guerra, adianta. Isso terá de esperar até o fim do conflito. Em vez disso, Zelenska concentra-se em breves momentos de alegria, como quando a família ganhou um novo filhote e o trouxe para casa pela primeira vez.

“Dá para ver isso ao olhar para ele. Mas isso não é tão importante quanto o que ele está a passar por dentro, a nível emocional.”

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, e Zelensky participam numa reunião por vídeo da "coligação dos dispostos" em Londres, em 24 de outubro de 2025. foto Henry Nicholls/PA/AP

Lytvyn, que passa a maior parte dos dias em contacto constante com Zelensky, diz que ele não perdeu o sentido de humor e que, às vezes, encontra tempo para relaxar com um livro ou um filme, especialmente em longas viagens de comboio.

“O que eu admiro nele é que, independentemente do que tenha acontecido, ele continua a ser uma pessoa decente. Ele trata as pessoas melhor do que elas o tratam a ele.”

O comediante tornado presidente sobreviveu até agora, contra todas as probabilidades. Mas o cenário talvez seja mais sombrio do que nunca.

Ucranianos em todo o país estão a congelar na escuridão enquanto a Rússia continua a sua campanha de ataques à infraestrutura energética. As defesas da Ucrânia na linha de frente resistiram – mas por pouco. E a Rússia continua a avançar lentamente, ainda que a um custo astronómico.

E embora Zelensky tenha conseguido reparar o seu relacionamento com Trump, não o convenceu a restabelecer a ajuda militar dos EUA. Em vez disso, Trump continua a pressionar Zelensky para negociações que parecem cada vez mais desfavoráveis ​​à Ucrânia.

Paniotto afirma que a maioria dos ucranianos se opõe à realização de eleições – não apenas durante a guerra, mas também durante qualquer tipo de cessar-fogo temporário. "Aos olhos da maioria, Zelensky é o líder que deve conduzir o país à paz", diz Paniotto à CNN.

Quando e como é que isso acontecerá ainda não está claro. Mas Sybiha diz à CNN que tem plena confiança na capacidade de Zelensky de lá chegar: "Ele sabe como lidar com as adversidades."