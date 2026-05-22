Ucrânia reforça defesa aérea com sistema Hawk graças a decisão importante dos EUA

Departamento de Estado dos EUA sublinha ainda que este apoio permitirá à Ucrânia responder a “ameaças atuais e futuras”
Os Estados Unidos aprovaram uma possível venda militar de 108,1 milhões de dólares, mais de 93 milhões de euros, à Ucrânia destinada a apoiar a manutenção dos sistemas de defesa aérea Hawk, anunciou o Departamento de Estado norte-americano.
Segundo a mesma informação, citada pelo Kyiv Post, Kiev solicitou diversos equipamentos e serviços, incluindo reboques de mastro elevatório, apoio à manutenção e a grandes modificações, peças sobressalentes, consumíveis, serviços de reparação e devolução, bem como assistência técnica, de engenharia e logística.
De acordo com Washington, o pacote será assegurado pela empresa Sierra Nevada Corporation, sediada no Colorado, e enquadra-se na estratégia de política externa e segurança nacional dos EUA, ao reforçar “a segurança de um país parceiro que é uma força de estabilidade política e económica na Europa”.
O Departamento de Estado sublinha ainda que o apoio permitirá à Ucrânia responder a “ameaças atuais e futuras”, fortalecendo as suas capacidades integradas de defesa aérea, sem alterar o equilíbrio militar na região e sem impacto negativo na prontidão defensiva norte-americana.
"A venda proposta deste equipamento e do apoio a ele associado não alterará o equilíbrio militar básico na região (...). Esta transferência não teria nenhum impacto negativo na prontidão de defesa dos EUA", afirma o comunicado.
O sistema Hawk, sigla de “Homing All the Way Killer”, é um sistema norte-americano de mísseis superfície-ar de médio alcance desenvolvido durante a Guerra Fria, inicialmente concebido para destruir aeronaves e posteriormente adaptado para intercetar mísseis de cruzeiro e drones. Apesar de mais antigo do que sistemas como o Patriot, continua operacional em vários países, mantendo capacidade eficaz de defesa aérea de médio alcance.
Desde o início da invasão em larga escala da Rússia, a Ucrânia já recebeu, em algumas ocasiões, sistemas Hawk e respetivos mísseis de aliados ocidentais, integrando-os numa rede de defesa em camadas contra ataques de mísseis e drones russos.
Segundo dados do site de monitorização de equipamento militar Oryx, terão sido entregues cerca de cinco sistemas Hawk pelos Estados Unidos, Espanha e Países Baixos.
O anúncio refere ainda o programa FrankenSAM, que combina plataformas de defesa aérea de origem soviética usadas pela Ucrânia com mísseis e tecnologia radar ocidentais, permitindo a integração mais rápida e com menor custo de munições padrão NATO nos sistemas já existentes.