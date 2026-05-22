Ucrânia reforça defesa aérea com sistema Hawk graças a decisão importante dos EUA

Há 1h e 28min

Departamento de Estado dos EUA sublinha ainda que este apoio permitirá à Ucrânia responder a “ameaças atuais e futuras”

Os Estados Unidos aprovaram uma possível venda militar de 108,1 milhões de dólares, mais de 93 milhões de euros, à Ucrânia destinada a apoiar a manutenção dos sistemas de defesa aérea Hawk, anunciou o Departamento de Estado norte-americano.

Segundo a mesma informação, citada pelo Kyiv Post, Kiev solicitou diversos equipamentos e serviços, incluindo reboques de mastro elevatório, apoio à manutenção e a grandes modificações, peças sobressalentes, consumíveis, serviços de reparação e devolução, bem como assistência técnica, de engenharia e logística.

De acordo com Washington, o pacote será assegurado pela empresa Sierra Nevada Corporation, sediada no Colorado, e enquadra-se na estratégia de política externa e segurança nacional dos EUA, ao reforçar “a segurança de um país parceiro que é uma força de estabilidade política e económica na Europa”.

O Departamento de Estado sublinha ainda que o apoio permitirá à Ucrânia responder a “ameaças atuais e futuras”, fortalecendo as suas capacidades integradas de defesa aérea, sem alterar o equilíbrio militar na região e sem impacto negativo na prontidão defensiva norte-americana.

"A venda proposta deste equipamento e do apoio a ele associado não alterará o equilíbrio militar básico na região (...). Esta transferência não teria nenhum impacto negativo na prontidão de defesa dos EUA", afirma o comunicado.

Um lançador do sistema de mísseis terra-ar MIM-23 Hawk é utilizado pelos militares da 208.ª Brigada de Mísseis Antiaéreos de Kherson para realizar missões de defesa aérea na direção sul, na região de Mykolaiv, na Ucrânia, em 30 de março de 2026. Nina Liashonok/Ukrinform/NurPhoto via Getty Images

O sistema Hawk, sigla de “Homing All the Way Killer”, é um sistema norte-americano de mísseis superfície-ar de médio alcance desenvolvido durante a Guerra Fria, inicialmente concebido para destruir aeronaves e posteriormente adaptado para intercetar mísseis de cruzeiro e drones. Apesar de mais antigo do que sistemas como o Patriot, continua operacional em vários países, mantendo capacidade eficaz de defesa aérea de médio alcance.

Desde o início da invasão em larga escala da Rússia, a Ucrânia já recebeu, em algumas ocasiões, sistemas Hawk e respetivos mísseis de aliados ocidentais, integrando-os numa rede de defesa em camadas contra ataques de mísseis e drones russos.

Segundo dados do site de monitorização de equipamento militar Oryx, terão sido entregues cerca de cinco sistemas Hawk pelos Estados Unidos, Espanha e Países Baixos.

O anúncio refere ainda o programa FrankenSAM, que combina plataformas de defesa aérea de origem soviética usadas pela Ucrânia com mísseis e tecnologia radar ocidentais, permitindo a integração mais rápida e com menor custo de munições padrão NATO nos sistemas já existentes.