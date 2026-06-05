Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

"Vou revelar um grande segredo militar de Estado": Putin explica por que lançou um míssil Oreshnik contra a Ucrânia

Tiago Ferreira Resende
Há 32 min
Oreshnik (Fonte: Getty)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

A Rússia já utilizou este míssil em três ocasiões conhecidas, mas desta vez há um objetivo diferente

O presidente russo, Vladimir Putin, afirmou na quinta-feira que o míssil balístico de alcance intermédio Oreshnik foi lançado contra a região de Kyiv, na Ucrânia, a 24 de maio, com o objetivo de observar os resultados do ataque e recolher dados para futuras utilizações deste armamento.

Durante uma conferência de imprensa, Putin revelou que o ataque teve como finalidade avaliar o desempenho do sistema em condições reais. “Vou revelar um grande segredo militar de Estado. Simplesmente atacámos onde era conveniente observar os resultados”, declarou. O chefe de Estado russo acrescentou ainda que “não houve uma única utilização em combate do míssil Oreshnik, no verdadeiro sentido da palavra, em território ucraniano”.

Segundo Putin, drones russos acompanharam a operação para analisar com precisão os efeitos do impacto. “Os nossos drones entraram, atingiram o celeiro e observaram simplesmente como os blocos em expansão eram colocados. Calcularam tudo ao milímetro”, afirmou.

O líder do Kremlin avançou ainda que essa avaliação foi considerada importante para decidir sobre uma futura utilização em larga escala do Oreshnik contra alvos previamente definidos, incluindo em áreas povoadas.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

A Rússia já utilizou este míssil em três ocasiões conhecidas. A primeira ocorreu em novembro de 2024, quando o Oreshnik atingiu a cidade de Dnipro, no centro-leste da Ucrânia. O segundo lançamento aconteceu no início de janeiro deste ano, tendo como alvo a região de Lviv.

As declarações de Putin surgem num contexto de continuidade dos ataques russos contra a Ucrânia. Na noite de 2 de junho, a Rússia lançou um dos maiores ataques aéreos desde o início da guerra em grande escala, atingindo várias cidades ucranianas, incluindo zonas próximas de Kyiv, com recurso a mísseis e drones.

Segundo responsáveis ucranianos, os bombardeamentos provocaram pelo menos 23 mortos, entre os quais duas crianças, e deixaram 130 feridos.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Ucrânia Rússia Guerra na Ucrânia Míssil Oreshnik Ataques

Relacionados

Um "ato de desespero" levou Putin a tomar uma decisão que também serve de aviso para a Europa
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Europa

"Vou revelar um grande segredo militar de Estado": Putin explica por que lançou um míssil Oreshnik contra a Ucrânia

Há 32 min

Ambulâncias, carrinhas dos correios ou carrinhas de pão: é desta forma que a Rússia está a transportar combustível para a frente de combate

Há 1h e 12min

UCRÂNIA • AO MINUTO | Putin afirma que a Rússia está pronta para "chegar a um acordo" com a Ucrânia

Há 2h e 16min

Câmara dos Representantes dos EUA aprova apoio a Kiev e novas sanções à Rússia

Há 2h e 54min
Mais Europa

Mais Lidas

Morreu Marjane Satrapi. Família e amigos dizem que "morreu de tristeza pouco mais de um ano após a morte de Mattias Ripa", o marido

Ontem às 10:16

Como um condutor "nervoso" com "vários artigos em ouro" permitiu à GNR apanhar autor de burla no Montijo

30 mai, 09:51

Odivelas: jovem mata namorada de 16 anos e é atropelado após o crime

3 jun, 22:13

SpaceX avaliada em 1,5 biliões de euros na entrada em bolsa. E Elon Musk está muito perto de ser o primeiro bilionário do mundo

Ontem às 12:23

Porque estão centenas de "bruxas modernas" a viajar para um antigo templo na Turquia?

Ontem às 17:00

O que é a Prestação Social Única, como funciona, quem vai ser beneficiado: isto é o que precisa de saber

29 mai, 19:08

Knorr desmente CGTP: fábrica "nunca esteve com a produção totalmente parada" durante a greve geral

3 jun, 16:42

Concessionários do Algarve dizem que chapéus de sol em frente às concessões de praia são um "perigo"

2 jun, 20:59

Ivo Rosa também foi investigado por suspeitas de favorecimento pessoal num processo que envolvia milhões suspeitos de Angola

29 mai, 07:00

Acidente com trem de aterragem de um Boeing 787 faz vários feridos no aeroporto de Frankfurt

Ontem às 14:29

Estudante americano discute com a mãe no Japão por ela usar tanto o ChatGPT - vai espairecer e acaba desaparecido. Família implora pelo regresso do filho

Ontem às 18:05

Ordem dos Psicólogos lança campanha comovente: “Tu esqueces o que disseste, mas as tuas palavras ficam dentro de mim"

1 jun, 11:01