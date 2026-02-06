"Vão ter de inventar algo com urgência". Ucrânia diz que ofensiva de Putin abrandou após Musk impedir acesso dos russos ao Starlink

CNN Portugal , PF
Há 19 min
Terminal da Starlink. Créditos: Yasuyoshi Chiba/AFP/Getty Images

Sistema de verificação também afetou algumas tropas ucranianas, mas o processo de registo "está a decorrer", disse um responsável militar ucraniano. A medida da SpaceX foi tomada em coordenação com as autoridades ucranianas

O ritmo da ofensiva russa está a abrandar após Elon Musk ter impedido as tropas de Moscovo de acederem ao serviço de internet por satélite Starlink, alega um responsável militar ucraniano ao jornal POLITICO.

"Atualmente, essa tendência é realmente observada. Mas será necessário monitorizar mais para ver se ela vai continuar, se haverá outros fatores”, disse o responsável, sob anonimato. “Na verdade, eles [as unidades russas] têm problemas agora. São como gatinhos cegos.”

O desenvolvimento surge dias após a SpaceX ter introduzido um sistema de verificação para o Starlink, que bloqueou terminais não verificados em território ucraniano. O jornal ucraniano Kyiv Post reporta que a medida afetou perto de 90% das unidades russas.

O sistema de verificação também afetou algumas tropas de Kiev, disse o responsável ucraniano, que salientou, porém, que o processo de registo “está a decorrer”.

As falhas nos sistemas Starlink das tropas russas começaram na noite de quarta-feira, segundo relatos de bloggers militares pró-russos no Telegram.

“As Forças Armadas russas utilizaram Starlinks 'cinzentos' (não autorizados ou verificados) para organizar as comunicações na frente de batalha. O perigo é que essa era uma forma fácil em comparação com fazer algo novo, puxar uma fibra ótica que se partia constantemente, montar 'pontes' ou mesmo trabalhar em massa com estações digitais para organizar a transmissão de pequenos pacotes de dados”, pode ler-se num post de quinta-feira no canal Dva Mayora. “Agora é à moda antiga ou vão ter de inventar algo próprio com urgência”, acrescentou.

A medida da SpaceX foi tomada em coordenação com as autoridades ucranianas. “Esta medida é uma resposta direta ao uso ilícito de terminais Starlink pelas forças russas. Os drones russos equipados com Starlink são difíceis de intercetar: voam a baixas altitudes, são resistentes à guerra eletrónica e podem ser pilotados em tempo real a longas distâncias”, disse o Ministério da Defesa da Ucrânia ao POLITICO.

Temas: Ucrânia Rússia Elon Musk Musk Starlink

Relacionados

O homem mais rico do mundo tomou uma posição para garantir que a "espinha dorsal" da Ucrânia não cai nas mãos da Rússia

E.U.A.

"Vão ter de inventar algo com urgência". Ucrânia diz que ofensiva de Putin abrandou após Musk impedir acesso dos russos ao Starlink

Há 19 min

Trump partilha vídeo que retrata os Obamas como macacos

Há 2h e 2min

Novo ataque dos EUA contra navio no Pacífico faz dois mortos

Hoje às 06:19

Trump é mencionado seis mil vezes nos documentos secretos de um homem "incrível" em 2000 e "crápula" em 2025

Ontem às 16:13
Mais E.U.A.

Mais Lidas

Há nova tempestade a caminho de Portugal. Chama-se Marta e chega este sábado

Ontem às 19:59

Vai acontecer no Tejo o que não acontece desde 1997. Autoridades pedem a quem vive nas zonas ribeirinhas que saia de casa

Ontem às 16:53

Esta notícia interessa também a quem tem geradores: preços dos combustíveis mudam na próxima semana - um sobe, outro desce

Hoje às 10:17

"Herói da Federação Russa" baleado várias vezes em Moscovo

Hoje às 09:10

Devido à descarga de água das barragens, “será expectável haver sardinha gorda no próximo São João e Santo António”

4 fev, 10:52

Mata mais de metade das pessoas que infeta. O que precisa de saber sobre o vírus Nipah

30 jan, 10:49

Tracking poll, 2.ª volta, dia 10: Seguro alarga distância para Ventura e lidera avaliação na resposta à tempestade

Ontem às 21:02

"Não veio ninguém" ver se Catarina precisa de pão e água

Hoje às 08:00

ASAE vai andar no terreno para garantir que não há "aumentos injustificados" nos preços dos materiais de construção por causa do mau tempo

Ontem às 20:09

🟢Normal | 🟡Aviso | 🟠Perigo | 🔴Extremo: veja aqui em tempo real o risco de inundação no sítio onde está

4 fev, 13:26

Pensões de fevereiro são pagas hoje e trazem uma compensação de IRS

Hoje às 08:49

Casal viajou 60 quilómetros para roubar gerador em Coimbra. Acabaram apanhados pela GNR

Ontem às 20:50