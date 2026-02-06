"Vão ter de inventar algo com urgência". Ucrânia diz que ofensiva de Putin abrandou após Musk impedir acesso dos russos ao Starlink

Há 19 min

Sistema de verificação também afetou algumas tropas ucranianas, mas o processo de registo "está a decorrer", disse um responsável militar ucraniano. A medida da SpaceX foi tomada em coordenação com as autoridades ucranianas

O ritmo da ofensiva russa está a abrandar após Elon Musk ter impedido as tropas de Moscovo de acederem ao serviço de internet por satélite Starlink, alega um responsável militar ucraniano ao jornal POLITICO.

"Atualmente, essa tendência é realmente observada. Mas será necessário monitorizar mais para ver se ela vai continuar, se haverá outros fatores”, disse o responsável, sob anonimato. “Na verdade, eles [as unidades russas] têm problemas agora. São como gatinhos cegos.”

O desenvolvimento surge dias após a SpaceX ter introduzido um sistema de verificação para o Starlink, que bloqueou terminais não verificados em território ucraniano. O jornal ucraniano Kyiv Post reporta que a medida afetou perto de 90% das unidades russas.

O sistema de verificação também afetou algumas tropas de Kiev, disse o responsável ucraniano, que salientou, porém, que o processo de registo “está a decorrer”.

As falhas nos sistemas Starlink das tropas russas começaram na noite de quarta-feira, segundo relatos de bloggers militares pró-russos no Telegram.

“As Forças Armadas russas utilizaram Starlinks 'cinzentos' (não autorizados ou verificados) para organizar as comunicações na frente de batalha. O perigo é que essa era uma forma fácil em comparação com fazer algo novo, puxar uma fibra ótica que se partia constantemente, montar 'pontes' ou mesmo trabalhar em massa com estações digitais para organizar a transmissão de pequenos pacotes de dados”, pode ler-se num post de quinta-feira no canal Dva Mayora. “Agora é à moda antiga ou vão ter de inventar algo próprio com urgência”, acrescentou.

A medida da SpaceX foi tomada em coordenação com as autoridades ucranianas. “Esta medida é uma resposta direta ao uso ilícito de terminais Starlink pelas forças russas. Os drones russos equipados com Starlink são difíceis de intercetar: voam a baixas altitudes, são resistentes à guerra eletrónica e podem ser pilotados em tempo real a longas distâncias”, disse o Ministério da Defesa da Ucrânia ao POLITICO.