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Uma vingança que chega oito anos depois: Ucrânia afunda navio russo que abriu fogo contra os seus militares no Estreito de Kerch

Tiago Ferreira Resende
Há 48 min
Imagem de satélite divulgada pela Marinha ucraniana que mostra o navio de patrulha Izumrud, do FSB russo, danificado e atracado num cais na Crimeia ocupada. Fonte: Marinha ucraniana
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Segundo a Marinha ucraniana, a destruição da embarcação russa representa mais uma redução da capacidade marítima do invasor

A Marinha da Ucrânia anunciou ter afundado o navio patrulha russo Izumrud, também conhecido por "Emerald", recorrendo a um drone naval Sargan-3000. Segundo as forças ucranianas, a embarcação foi destruída quando se encontrava atracada, tendo sido reportados mortos e feridos.

Através de uma nota publicada nas redes sociais, a Marinha divulgou ainda imagens de satélite que mostram o cais danificado pelas chamas e o navio parcialmente submerso no local onde estava atracado.

"A imagem de satélite confirma a destruição do navio de patrulha fronteiriço russo Izumrud junto ao cais. Continuamos a reduzir o potencial do agressor russo no mar", afirmou a mesma força.

O Izumrud ficou conhecido por ter participado no incidente do Estreito de Kerch, a 25 de novembro de 2018, altura em que abriu fogo contra embarcações da Marinha ucraniana. Na altura, os navios ucranianos navegavam entre Odessa e Mariupol, mas a Rússia bloqueou a passagem no estreito, utilizando um cargueiro para impedir a travessia.

Depois de as embarcações ucranianas iniciarem a retirada e entrarem em águas neutras, o Izumrud disparou contra os navios. Segundo o Euromaidan, o comandante da embarcação Berdiansk e dois tripulantes ficaram feridos por estilhaços.

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Ao todo, 24 marinheiros ucranianos foram feitos prisioneiros e permaneceram detidos durante quase um ano. As embarcações foram devolvidas à Ucrânia em novembro de 2019, com danos visíveis e marcas dos disparos no Berdiansk, entretanto cobertas por tinta preta.

Lançado em 2014, ano da anexação da Crimeia pela Rússia, o Izumrud integrava a guarda costeira do Serviço Federal de Segurança russo (FSB). O navio tinha 62,5 metros de comprimento, deslocava entre 630 e 750 toneladas, podia atingir 27 nós de velocidade e estava equipado com plataforma para helicópteros.

Segundo a Marinha ucraniana, a destruição da embarcação representa mais uma redução da capacidade marítima russa.

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