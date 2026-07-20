Um gigantesco "túnel de proteção": Ucrânia já tem mais de mil quilómetros de escudo antidrone para travar ataques russos

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A cobertura com redes faz parte de uma estratégia que funciona em conjunto com a crescente utilização de veículos e robôs terrestres

A Ucrânia já instalou mais de 1.000 quilómetros de proteção antidrone sobre estradas consideradas essenciais para o abastecimento das suas tropas, numa resposta direta ao crescente impacto dos drones russos na linha da frente.

Segundo o Ministério da Defesa ucraniano, o Serviço Estatal de Transportes Especiais construiu, desde o início de 2026, um total de 1.066 quilómetros de cobertura em rotas logísticas estratégicas. Só desde o início de junho foram acrescentados 325 quilómetros de novas estruturas, restaurados mais de 31 quilómetros e reparados cerca de 233 quilómetros de estradas.

As autoridades ucranianas, segundo o Euromaidan, sublinham que as vias de abastecimento são atualmente um dos principais alvos das forças russas, sobretudo através de drones FPV e de reconhecimento que operam entre 15 e 30 quilómetros da frente de combate. Por isso, proteger estas estradas tornou-se uma prioridade, permitindo deslocar equipamentos e recursos de forma mais rápida e segura e contribuindo para manter o ritmo das operações militares.

O esforço tem vindo a intensificar-se, atingindo em junho um ritmo médio de 9,2 quilómetros de proteção por dia, mais do dobro do registado em 2025. O objetivo passa por alcançar os 4.000 quilómetros de estradas protegidas até ao final de 2026. Só a região de Kherson representa 207 quilómetros desta rede.

A cobertura com redes faz parte de uma estratégia que funciona em conjunto com a crescente utilização de veículos e robôs terrestres. Enquanto as redes procuram impedir que os drones FPV atinjam os seus alvos, camiões, veículos de evacuação e plataformas robotizadas utilizam essas rotas protegidas para transportar abastecimentos e retirar feridos.

No primeiro semestre de 2026, os robôs terrestres realizaram mais de 66 mil missões logísticas e de evacuação, assumindo as operações mais perigosas e reduzindo a exposição dos militares.

Paralelamente à instalação destas proteções, decorrem também trabalhos de recuperação da rede viária. Desde abril, foram efetuadas intervenções de reparação e manutenção em mais de 369,6 quilómetros de estradas, estando atualmente em curso obras em 16 troços, enquanto outros 27 já foram totalmente concluídos.

Segundo o Ministério da Defesa da Ucrânia, a segurança das rotas logísticas tornou-se um dos fatores determinantes para a capacidade de resistência das forças ucranianas.