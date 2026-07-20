Um gigantesco "túnel de proteção": Ucrânia já tem mais de mil quilómetros de escudo antidrone para travar ataques russos

Tiago Ferreira Resende
Há 34 min
Trabalhadores instalam redes anti-drones na circular, na periferia norte de Kharkiv, em janeiro de 2026. Foto: Suspilne Kharkiv / Viktoriia Yakymenko
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

A cobertura com redes faz parte de uma estratégia que funciona em conjunto com a crescente utilização de veículos e robôs terrestres

A Ucrânia já instalou mais de 1.000 quilómetros de proteção antidrone sobre estradas consideradas essenciais para o abastecimento das suas tropas, numa resposta direta ao crescente impacto dos drones russos na linha da frente.

Segundo o Ministério da Defesa ucraniano, o Serviço Estatal de Transportes Especiais construiu, desde o início de 2026, um total de 1.066 quilómetros de cobertura em rotas logísticas estratégicas. Só desde o início de junho foram acrescentados 325 quilómetros de novas estruturas, restaurados mais de 31 quilómetros e reparados cerca de 233 quilómetros de estradas.

As autoridades ucranianas, segundo o Euromaidan, sublinham que as vias de abastecimento são atualmente um dos principais alvos das forças russas, sobretudo através de drones FPV e de reconhecimento que operam entre 15 e 30 quilómetros da frente de combate. Por isso, proteger estas estradas tornou-se uma prioridade, permitindo deslocar equipamentos e recursos de forma mais rápida e segura e contribuindo para manter o ritmo das operações militares.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O esforço tem vindo a intensificar-se, atingindo em junho um ritmo médio de 9,2 quilómetros de proteção por dia, mais do dobro do registado em 2025. O objetivo passa por alcançar os 4.000 quilómetros de estradas protegidas até ao final de 2026. Só a região de Kherson representa 207 quilómetros desta rede.

A cobertura com redes faz parte de uma estratégia que funciona em conjunto com a crescente utilização de veículos e robôs terrestres. Enquanto as redes procuram impedir que os drones FPV atinjam os seus alvos, camiões, veículos de evacuação e plataformas robotizadas utilizam essas rotas protegidas para transportar abastecimentos e retirar feridos.

No primeiro semestre de 2026, os robôs terrestres realizaram mais de 66 mil missões logísticas e de evacuação, assumindo as operações mais perigosas e reduzindo a exposição dos militares.

Paralelamente à instalação destas proteções, decorrem também trabalhos de recuperação da rede viária. Desde abril, foram efetuadas intervenções de reparação e manutenção em mais de 369,6 quilómetros de estradas, estando atualmente em curso obras em 16 troços, enquanto outros 27 já foram totalmente concluídos.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Segundo o Ministério da Defesa da Ucrânia, a segurança das rotas logísticas tornou-se um dos fatores determinantes para a capacidade de resistência das forças ucranianas.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Ucrânia Rússia Guerra na Ucrânia Ataques Drones

Relacionados

MiG-29, Su-27, F-16, Mirage, Rafale e Gripen: Ucrânia prepara revolução na força aérea com aposta que muitos evitam

O comandante das secretas que ajudou a sabotar russos: quem é o novo ministro da Defesa da Ucrânia

Camiões, motas e todo-o-terreno: coluna russa com mais de 50 veículos aniquilada por drones ucranianos em Donetsk

Uma vingança que chega oito anos depois: Ucrânia afunda navio russo que abriu fogo contra os seus militares no Estreito de Kerch

"Sem soldados. Apenas máquinas". Pela primeira vez, Ucrânia atacou Rússia com drone anfíbio armado com robô
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Europa

03:03

Próxima semana pode ser "muito complicada" a nível de incêndios na Península Ibérica. Resposta já é preparada a nível europeu

Há 22 min

Um gigantesco "túnel de proteção": Ucrânia já tem mais de mil quilómetros de escudo antidrone para travar ataques russos

Há 34 min
04:46

"Vamos fazer deste o momento em que devolvemos a esperança": o primeiro discurso de Andy Burnham

Há 1h e 15min

UCRÂNIA • AO MINUTO | Zelensky reúne-se com chefias militares em plena onda de rumores sobre possível substituição de Syrskyi

Há 1h e 20min
Mais Europa

Mais Lidas

20 anos depois de a mulher ter caído para a morte, a história de um pastor de jovens começou a desfazer-se

Ontem às 11:00

Um ano no mar: como é viver a tempo inteiro num navio de cruzeiro

Ontem às 17:00

Operação da ASAE faz nove detidos e suspende mais de 180 restaurantes

18 jul, 10:06

Adolescente de 13 anos morre durante festejos da vitória de Espanha no Mundial

Hoje às 07:48

Fernando Alexandre anuncia época especial de exames em setembro que contará como segunda fase

Há 3h e 29min

Não, não é a Gronelândia. Os movimentos de Rússia e China à volta deste arquipélago estão fazer soar os alarmes

Ontem às 22:00

O que os mais velhos precisam de saber antes de tomar um medicamento à base de GLP-1 para perder peso

Ontem às 16:00

Apagão: consumidores portugueses levam elétrica espanhola a tribunal por danos "milionários"

Hoje às 07:00

A Espanha é campeã do mundo (siga aqui)

Ontem às 19:00

Yuval Harari: "As empresas de IA dizem: 'Vamos criar um deus e ele será nosso escravo'. É ridículo: se criarmos algo mais inteligente, não será possível mantê-lo sob controlo"

18 jul, 18:00

"Durante dois dias, a menor sofreu vários abusos sexuais". Tio abusa de sobrinha depois de a convidar para passar férias em Lisboa e conhecer a cidade

Hoje às 11:37

Suar e chorar não chegam para sempre (ou como Espanha roubou o título à Argentina)

Ontem às 23:02