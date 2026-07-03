MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
Mais sobre o Mundial 2026

Ucrânia poderá ter disparado um míssil balístico contra Moscovo pela primeira vez. E o objetivo pode ter sido alcançado

Tiago Ferreira Resende
Há 28 min
Míssil FP-9. Fire Point
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Até ao momento ainda não é claro se o projétil conseguiu ultrapassar as defesas russas e atingir algum alvo em Moscovo. No entanto, para a Ucrânia, o impacto imediato poderá não ser o principal objetivo

A Ucrânia poderá ter lançado, pela primeira vez desde o início da guerra, um míssil balístico em direção a Moscovo, numa iniciativa que poderá marcar uma viragem no rumo da guerra. Durante quatro anos, a realidade foi apenas uma: a Rússia disparava mísseis balísticos que a Ucrânia raramente conseguia intercetar. Agora, a ameaça parece estar a começar a fazer-se sentir nos dois lados do conflito.

Através de um comunicado divulgado esta semana, o Ministério da Defesa russo fez saber que as suas defesas aéreas intercetaram um “míssil operacional-tático de longo alcance” ucraniano, naquela que é a primeira admissão de um ataque deste tipo desde o início do conflito.

Na terça-feira, começaram a circular nas redes sociais imagens de baterias antiaéreas russas S-300 e S-400 a intercetarem um alvo a grande altitude sobre a capital russa. A altitude em que ocorreram as interceções levou vários analistas a considerar que não se trataria de um drone ou de um míssil de cruzeiro, mas sim de um míssil balístico.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

"Devido ao alerta de míssil emitido para a região e à elevada altitude a que as interceções ocorreram, é possível que a Ucrânia tenha utilizado, pela primeira vez, o seu míssil balístico experimental FP-9", observou o site AMK Mapping no X, onde também divulgou duas imagens dos alegados ataques.

Até ao momento, e segundo o The Kyiv Independent, ainda não é claro se o projétil conseguiu ultrapassar as defesas russas e atingir algum alvo em Moscovo. No entanto, para a Ucrânia, o impacto imediato poderá não ser o principal objetivo.

Segundo analistas, os novos sistemas de armamento ucranianos são frequentemente utilizados em combate numa fase inicial para recolher dados e aperfeiçoar o seu desempenho, mesmo que os primeiros ataques não provoquem danos significativos.

Entre as hipóteses avançadas está a utilização do míssil balístico experimental FP-9, desenvolvido pela empresa ucraniana Fire Point, embora um dos responsáveis da fabricante tenha negado essa possibilidade. Outra alternativa apontada é o Sapsan, um míssil desenvolvido pela empresa KB Pivdenne e com alcance suficiente para atingir Moscovo, situada a cerca de 450 quilómetros da fronteira ucraniana.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

A estratégia de Kiev passa, segundo especialistas ouvidos pelo The Kyiv Independent, por testar novas capacidades em condições reais de combate. A própria Fire Point já recorreu a este modelo com outros sistemas de armas, como o míssil de cruzeiro FP-5, que necessitou de cerca de um ano de testes em cenário de guerra antes de começar a atingir alvos russos com maior precisão e eficácia.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Ucrânia Rússia Míssil balístico FP-9 Moscovo

Relacionados

Uma mulher ucraniana disfarçada de homem é a principal suspeita do ataque no Mónaco

Mortos, feridos e desaparecidos: conflito na Ucrânia já causou dois milhões de vítimas

Zelensky alertou, Putin cumpriu: Rússia volta a atacar Ucrânia em força durante a madrugada
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Europa

Ucrânia poderá ter disparado um míssil balístico contra Moscovo pela primeira vez. E o objetivo pode ter sido alcançado

Há 28 min

Uma mulher ucraniana disfarçada de homem é a principal suspeita do ataque no Mónaco

Há 1h e 45min

Onze horas de ataque: a "noite terrível para Kiev" após grande operação da Rússia

Há 3h e 11min

Onda de calor em França: 2.025 mortes acima do esperado numa semana

Hoje às 08:45
Mais Europa

Mais Lidas

"Tiveram o susto da vida deles. Foram 20 minutos a levar pancadas": orcas voltam a atacar veleiro ao largo de Cascais

Ontem às 11:14

Estudante universitária gravemente ferida depois de atropelada no passeio por carro em sentido contrário

Ontem às 13:07

Dia, horas e adversário: tudo sobre o próximo jogo de Portugal no Mundial

Hoje às 02:11

"Sabíamos que Ronaldo tinha de passar, mas é de loucos": há croatas indignados com a arbitragem (mas um jogador explica tudo)

Hoje às 03:56

Chamem o 112 que assim ninguém consegue dormir: a história de um jogo de loucos que deu Portugal

Hoje às 02:22

Há 23 anos Portugal viveu "a maior onda de calor da Europa" e houve 2.700 mortes. Agora o cenário é mais severo e mais longo: "Isto não tem nenhuma possibilidade de melhorar"

1 jul, 21:32

Equipa portuguesa resgata sobrevivente soterrado há sete dias na Venezuela "depois de várias equipas o terem abandonado"

Ontem às 14:02

PJ faz mais de uma dezena de detidos por fraude milionária ao Santander 

1 jul, 10:10

Insólito: juíza alega falta de funcionários para libertar predador filmado a abusar de jovem com deficiência profunda 

Ontem às 08:54

Respostas de Português no exame de Matemática ou professores a corrigirem provas de matéria que nunca deram: o "caos instalado" nos exames nacionais

1 jul, 07:00

Todos achavam que um Estado com o tamanho de Arroios e 556 polícias era seguro. Uma explosão mudou tudo

Ontem às 21:19

Governo adia segunda fase dos exames nacionais do secundário em quatro dias

Há 3h e 46min