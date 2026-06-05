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Ucrânia exibiu ao mundo o seu novo lançador de drones. Quatro dias depois, a Rússia destruiu-o

Tiago Ferreira Resende
Há 1h e 19min
Soldado ucraniano durante disparos contra posições russas na frente de Bakhmut (Libkos/AP)
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Não é claro quando ocorreu exatamente o ataque nem se os militares russos identificaram o alvo devido às imagens tornadas públicas a 30 de maio

As forças ucranianas divulgaram a 30 de maio imagens noturnas que mostravam uma equipa de drones a lançar aparelhos FP-1/2 a partir de um camião civil adaptado. O veículo, um reboque semelhante aos utilizados no transporte de mercadorias, estava equipado com suportes metálicos capazes de transportar pelo menos três destes drones de ataque unidirecional.

Quatro dias depois, a 3 de junho, surgiram imagens divulgadas pelas forças russas que mostram um ataque com drone contra um destes lançadores móveis. O aparelho atingiu diretamente o camião, que acabou por explodir.

Não é claro quando ocorreu exatamente o ataque nem se os militares russos identificaram o alvo devido às imagens tornadas públicas a 30 de maio. Ainda assim, a sequência dos acontecimentos levanta dúvidas, já que a exposição de uma capacidade militar específica foi seguida por um ataque ao mesmo tipo de equipamento.

A família de drones FP-1/2, produzida pela empresa ucraniana Fire Point, é uma das principais ferramentas da campanha de ataques de longo alcance da Ucrânia. Existem versões pré-programadas e variantes guiadas por operadores. Segundo informações divulgadas, a fabricante produz milhares destes aparelhos por mês, utilizados em operações contra defesas antiaéreas, quartéis-generais, bases de drones e navios de guerra russos.

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Os dois modelos apresentam características distintas. O FP-1 pode transportar uma ogiva de 100 quilos e alcançar até mil quilómetros de distância. Já o FP-2 sacrifica autonomia para transportar uma carga explosiva de 160 quilos, ficando limitado a cerca de 200 quilómetros. Ambos recorrem a um foguetão de arranque rápido que os impulsiona após a descolagem, permitindo lançamentos sem necessidade de pista.

A divulgação das imagens do lançador revelou um detalhe até então desconhecido: o aspeto exato do reboque utilizado pelas equipas ucranianas. Segundo a análise apresentada, essa informação poderá facilitar a identificação destes veículos por drones equipados com sistemas de reconhecimento assistidos por inteligência artificial.

Apesar disso, os lançadores FP-1/2 continuam a operar de forma móvel, frequentemente durante a noite, embora deixem agora de ser tão discretos como anteriormente.

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Temas: Ucrânia Rússia Guerra na Ucrânia FP-1/2 Ataque
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