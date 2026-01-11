Ucrânia atinge plataformas petrolíferas russas no Mar Cáspio "usadas para abastecer" o exército de Moscovo

Hoje às 17:04

Um vídeo dos alegados ataques foi posteriormente divulgado pelas Forças ucranianas

As Forças Armadas da Ucrânia afirmaram este domingo ter atingido três plataformas de perfuração no Mar Cáspio pertencentes à empresa petrolífera russa Lukoil. Segundo Kiev, as estruturas visadas - a V. Filanovsky, a Yuri Korchagin e a Valery Graifer - eram utilizadas para apoiar a ocupação militar russa.

“Estas instalações são utilizadas para apoiar a ocupação do exército russo. Foram registados impactos diretos. A extensão dos danos está a ser avaliada”, indicou o Estado-Maior ucraniano, citado pela Reuters, acrescentando que "foram registados impactos diretos” e que “a extensão dos danos está a ser avaliada".

Também de acordo com as Forças de Operações Especiais da Ucrânia, as plataformas foram destruídas durante a última noite por unidades de ataque profundo. “Entre os alvos atingidos estavam as plataformas fixas resistentes ao gelo batizadas com os nomes de V. Filanovsky, Yuri Korchagin e Valery Graifer. Essas plataformas são usadas para fornecer combustível ao exército inimigo”, informou a SOF, que divulgou imagens em vídeo dos alegados ataques.

Num outro comunicado a que o The Kyiv Independent teve acesso, o Estado-Maior ucraniano acrescentou que, no mesmo dia, as forças de Kiev atingiram ainda um sistema de mísseis antiaéreos Buk-M3, na região ocupada de Luhansk, bem como outros meios militares russos.

Entre os alvos referidos está um armazém e uma unidade de apoio técnico do 49.º Exército de Armas Combinadas da Rússia, na zona de Novotroitske, na parte ocupada da região de Kherson, considerado o principal agrupamento militar russo naquela área.

As plataformas atingidas são usadas para a extração de petróleo e gás, setores que representam uma parte significativa do orçamento federal russo e têm um papel central no esforço de guerra de Moscovo. O Kyiv Independent sublinha, no entanto, que não foi possível verificar de forma independente as alegações das forças ucranianas.