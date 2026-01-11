Ucrânia atinge plataformas petrolíferas russas no Mar Cáspio "usadas para abastecer" o exército de Moscovo

Foto de plataformas de perfuração pertencentes à Lukoil no Mar Cáspio, supostamente atingidas pelas forças armadas ucranianas.

Um vídeo dos alegados ataques foi posteriormente divulgado pelas Forças ucranianas

As Forças Armadas da Ucrânia afirmaram este domingo ter atingido três plataformas de perfuração no Mar Cáspio pertencentes à empresa petrolífera russa Lukoil. Segundo Kiev, as estruturas visadas - a V. Filanovsky, a Yuri Korchagin e a Valery Graifer - eram utilizadas para apoiar a ocupação militar russa.

“Estas instalações são utilizadas para apoiar a ocupação do exército russo. Foram registados impactos diretos. A extensão dos danos está a ser avaliada”, indicou o Estado-Maior ucraniano, citado pela Reuters, acrescentando que "foram registados impactos diretos” e que “a extensão dos danos está a ser avaliada".

Também de acordo com as Forças de Operações Especiais da Ucrânia, as plataformas foram destruídas durante a última noite por unidades de ataque profundo. “Entre os alvos atingidos estavam as plataformas fixas resistentes ao gelo batizadas com os nomes de V. Filanovsky, Yuri Korchagin e Valery Graifer. Essas plataformas são usadas para fornecer combustível ao exército inimigo”, informou a SOF, que divulgou imagens em vídeo dos alegados ataques.

Num outro comunicado a que o The Kyiv Independent teve acesso, o Estado-Maior ucraniano acrescentou que, no mesmo dia, as forças de Kiev atingiram ainda um sistema de mísseis antiaéreos Buk-M3, na região ocupada de Luhansk, bem como outros meios militares russos.

Entre os alvos referidos está um armazém e uma unidade de apoio técnico do 49.º Exército de Armas Combinadas da Rússia, na zona de Novotroitske, na parte ocupada da região de Kherson, considerado o principal agrupamento militar russo naquela área.

As plataformas atingidas são usadas para a extração de petróleo e gás, setores que representam uma parte significativa do orçamento federal russo e têm um papel central no esforço de guerra de Moscovo. O Kyiv Independent sublinha, no entanto, que não foi possível verificar de forma independente as alegações das forças ucranianas.

