Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

"Não estão particularmente entusiasmados": Reino Unido e França travam plano da NATO para reforçar ajuda militar à Ucrânia

Tiago Ferreira Resende
Há 1h e 8min
Tropas francesas em exercícios da NATO na Estónia (AP)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

A rejeição do plano surge numa altura particularmente sensível para Londres, após a polémica decisão britânica de aliviar sanções sobre o petróleo russo

O Reino Unido e França estão entre os países da NATO que rejeitaram uma proposta para aumentar o apoio militar à Ucrânia, segundo avança o Telegraph, que cita uma fonte da aliança. O plano previa que cada Estado-membro destinasse 0,25% do respetivo Produto Interno Bruto à assistência militar a Kiev.

A proposta já tinha sido colocada em causa pelo secretário-geral da NATO, Mark Rutte, que admitiu, na sexta-feira, que dificilmente reuniria consenso entre os aliados.

“Não creio que esta proposta venha a ser aprovada, porque existe bastante oposição a esse valor fixo de 0,25%”, afirmou aos jornalistas nesse dia.

Apesar de não ter identificado os países resistentes, uma fonte da NATO indicou ao jornal britânico que, além do Reino Unido e de França, também Canadá, Itália e Espanha se opõem à iniciativa. “Não estão particularmente entusiasmados com a ideia”, referiu a mesma fonte.

Segundo o Telegraph, pelo menos sete membros da aliança apoiam a proposta. Todos esses países já destinam atualmente mais de 0,25% do seu PIB à ajuda militar à Ucrânia.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Na mesma reunião de ministros dos Negócios Estrangeiros da NATO, Mark Rutte sublinhou a necessidade de uma distribuição mais equilibrada do esforço financeiro entre os aliados.

“O que quero alcançar é uma partilha mais justa de responsabilidades, porque neste momento apenas seis ou sete aliados estão a suportar o maior peso”, afirmou.

A rejeição do plano surge numa altura particularmente sensível para Londres, após a polémica decisão britânica de aliviar sanções sobre o petróleo russo. Este mês, o governo do Reino Unido emitiu uma licença temporária que autoriza a importação de gasóleo e querosene de aviação produzidos a partir de petróleo russo, desde que refinados num país terceiro. Foi ainda concedida autorização para transporte e entrega de gás natural liquefeito proveniente dos terminais russos de Sakhalin-2 e Yamal.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Ucrânia Rússia NATO França Reino Unido
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Europa

Primeira chamada desde o início da guerra: Macron deixa aviso a Lukashenko sobre eventual entrada da Bielorrússia na guerra da Ucrânia

Há 29 min

"Não estão particularmente entusiasmados": Reino Unido e França travam plano da NATO para reforçar ajuda militar à Ucrânia

Há 1h e 8min

UCRÂNIA • AO MINUTO | Ataque com mísseis danifica infraestruturas energéticas na região russa de Belgorod

Há 1h e 30min
04:45

Ataque maciço da Rússia serviu para "mostrar a sua força, relembrando o seu arsenal"

Ontem às 23:08
Mais Europa

Mais Lidas

Todos os fins de semana há milhares de pessoas à caça de tesouros nestas ruas

Ontem às 12:00

Tribunal confirma acolhimento familiar das crianças francesas abandonadas e entrega a França processo de regresso ao país de origem

22 mai, 07:48

Criança desorientada encontrada em Odivelas com pulseira "Estou Aqui"

Ontem às 18:48

Os navios de cruzeiro estão a navegar para um destino fantasma que não aparece em nenhum mapa

Ontem às 18:00

"Os meus filhos vão precisar de se reconstruir, tal como eu": pai de crianças abandonadas fala pela primeira vez

Ontem às 12:54

“Não são apenas cocktails e pores do sol”: venderam a casa no Colorado para viver num veleiro

Ontem às 09:00

Tubarão-azul avistado na Ilha da Armona provoca pânico entre banhistas em Olhão

Ontem às 16:38

Bayern avisa Mourinho: «Podia ter evitado a viagem»

23 mai, 18:49

A inteligência artificial transformou a Samsung numa empresa de milhares de milhões. Os trabalhadores exigem uma fatia maior do bolo

Ontem às 22:00

Astrónomos descobriram uma atmosfera em torno de um objeto do sistema solar que não deveria ter nenhuma

23 mai, 09:00

Crianças abandonadas: padrasto filmado a agredir menor de 4 anos no interior de um café

23 mai, 21:01

AO MINUTO | TAÇA DE PORTUGAL: SPORTING 1 - TORREENSE 2

Ontem às 17:05