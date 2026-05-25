Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Praticamente impossível de intercetar e usado pela terceira vez: Rússia dispara poderoso míssil balístico em ataque contra Kiev

CNN , Tim Lister e Svitlana Vlasova
Há 22 min
Edifício destruído do dormitório da escola profissional de Starobilsk, pertencente à Universidade Pedagógica de Luhansk, na sequência de um ataque com drones em Starobilsk, na Ucrânia controlada pela Rússia, em 24 de maio de 2026. Foto de Igor IVANKO / AFP via Getty Images
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

No total, a Rússia lançou 600 drones e 90 mísseis contra a Ucrânia durante a noite de sábado, segundo a Força Aérea ucraniana, que indicou que as defesas aéreas conseguiram com sucesso 604 abates

A Rússia utilizou um novo míssil balístico hipersónico num dos seus maiores bombardeamentos na região de Kiev desde o início da guerra, um ataque que deixou pelo menos quatro pessoas mortas.

Os Estados Unidos classificam o Oreshnik, que pode transportar várias ogivas convencionais ou nucleares, como um míssil de alcance intermédio. A sua velocidade e trajetória tornam-no quase impossível de intercetar pelos sistemas de defesa aérea disponíveis na Ucrânia. Esta é apenas a terceira vez que a Rússia utiliza este míssil.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou que o míssil caiu perto da cidade de Bila Tserkva, no centro da Ucrânia, acrescentando: “Estão mesmo fora de si. É vital que isto não fique impune para a Rússia.”

Enquanto isso, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Andrii Sybiha, referiu que o míssil disparado transportava uma ogiva simulada.

“Segundo relatos, o uso por Moscovo de mísseis balísticos de alcance intermédio Oreshnik — sistemas concebidos para transportar ogivas nucleares — é uma tática política de intimidação e uma perigosa escalada de risco nuclear”, escreveu a chefe da diplomacia da União Europeia, Kaja Kallas, numa publicação na rede X.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O presidente francês, Emmanuel Macron, condenou o ataque russo durante a noite, afirmando que o uso do Oreshnik representa uma “escalada” na “⁠guerra de agressão da Rússia”, também numa publicação na rede X.

Ao mesmo tempo, o chanceler alemão Friedrich Merz classificou o uso do Oreshnik por parte da Rússia como uma “escalada imprudente” e reiterou o compromisso da Alemanha em “manter-se firmemente ao lado da Ucrânia”.

No total, a Rússia lançou 600 drones e 90 mísseis contra a Ucrânia durante a noite, segundo a Força Aérea ucraniana, que indicou que as defesas aéreas abateram 604 destes armamentos. Sybiha descreveu o ataque como “um dos maiores” contra a capital.

Os serviços de emergência da Ucrânia indicaram que pelo menos 87 pessoas ficaram feridas nos ataques a Kyiv, incluindo três crianças.

“Infelizmente, nem todos os mísseis balísticos foram abatidos. Kyiv sofreu o maior número de impactos e foi o principal alvo deste ataque russo”, afirmou Zelensky.

O ataque noturno contra a capital ocorreu depois de o presidente russo, Vladimir Putin, ter ordenado retaliação por um ataque ucraniano mortal numa zona ocupada pela Rússia na Ucrânia.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Edifício destruído do dormitório da escola profissional de Starobilsk, pertencente à Universidade Pedagógica de Luhansk, na sequência de um ataque com drones em Starobilsk, na Ucrânia controlada pela Rússia, em 24 de maio de 2026. Foto de Igor IVANKO / AFP via Getty Images

Putin acusou a Ucrânia de um ato “terrorista”, afirmando que drones ucranianos atingiram um dormitório de um colégio em Starobilsk, uma cidade ocupada pela Rússia na região oriental de Luhansk, na sexta-feira.

Vista de uma sala no que as autoridades russas apresentam como o edifício de dormitórios destruído da escola profissional de Starobilsk, pertencente à Universidade Pedagógica de Luhansk, na sequência de um ataque com drones em Starobilsk, na Ucrânia controlada pela Rússia, em 24 de maio de 2026. Foto de Igor IVANKO / AFP via Getty Images

A agência estatal russa TASS noticiou no sábado que o número de mortos de “crianças mortas no ataque de drones ucranianos” subiu para 18, citando o Ministério das Situações de Emergência da Rússia. Outras três pessoas estarão presas sob os escombros.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O Ministério da Defesa russo afirmou no domingo que o uso do Oreshnik e de outros mísseis balísticos foi “uma resposta aos ataques terroristas da Ucrânia contra alvos civis em território russo”.

As forças armadas da Ucrânia rejeitaram a alegação de Putin e reiteraram que atingem “infraestruturas militares e instalações utilizadas para fins militares”.

Acrescentaram que entre os alvos atingidos na madrugada de sexta-feira estava “uma das sedes da unidade ‘Rubicon’ na área de Starobilsk”.

O Centro Rubicon de Tecnologias Avançadas Não Tripuladas, uma unidade de elite, tem sido pioneiro no desenvolvimento de tecnologia de drones e sistemas de ataque russos desde a sua criação em 2024.

Enquanto se abrigava da retaliação russa numa estação de metro em Kyiv na madrugada de domingo, Nataliia Zvarych descreveu uma noite de “horror”.

“Caminhámos por baixo das explosões, vimos coisas a voar lá em cima. Foi terrível, assustador, estamos aqui há mais de três horas a ouvir as explosões”, contou a financeira de 62 anos à agência Reuters, descrevendo o ataque russo como “horrível”.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Numa referência crítica a Putin, Zelensky afirmou no domingo que “são necessárias decisões dos Estados Unidos da América, da Europa e de outros, para que este velho rabugento em Moscovo pronuncie a palavra ‘paz’”.

*Victoria Butenko, Aleena Fayaz e Max Saltman contribuíram para este artigo

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Ucrânia Rússia Ataques Míssil balístico Bombardeamentos

Relacionados

Primeira chamada desde o início da guerra na Ucrânia: Macron deixa aviso a Lukashenko sobre eventual entrada da Bielorrússia no conflito

"Não estão particularmente entusiasmados": Reino Unido e França travam plano da NATO para reforçar ajuda militar à Ucrânia

Ucrânia reforça defesa aérea com sistema Hawk graças a decisão importante dos EUA

Zelensky acusa Rússia de ter usado míssil com capacidade nuclear

Bombardeamento "maciço" de mísseis russos atinge Kiev. Ataque foi "um dos maiores" desde o início da guerra
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Europa

Praticamente impossível de intercetar e usado pela terceira vez: Rússia dispara poderoso míssil balístico em ataque contra Kiev

Há 22 min

Primeira chamada desde o início da guerra na Ucrânia: Macron deixa aviso a Lukashenko sobre eventual entrada da Bielorrússia no conflito

Há 3h e 16min

"Não estão particularmente entusiasmados": Reino Unido e França travam plano da NATO para reforçar ajuda militar à Ucrânia

Há 3h e 55min

UCRÂNIA • AO MINUTO | Ataque com mísseis danifica infraestruturas energéticas na região russa de Belgorod

Hoje às 06:11
Mais Europa

Mais Lidas

Todos os fins de semana há milhares de pessoas à caça de tesouros nestas ruas

Ontem às 12:00

A inteligência artificial transformou a Samsung numa empresa de milhares de milhões. Os trabalhadores exigem uma fatia maior do bolo

Ontem às 22:00

Tribunal confirma acolhimento familiar das crianças francesas abandonadas e entrega a França processo de regresso ao país de origem

22 mai, 07:48

Os navios de cruzeiro estão a navegar para um destino fantasma que não aparece em nenhum mapa

Ontem às 18:00

Criança desorientada encontrada em Odivelas com pulseira "Estou Aqui"

Ontem às 18:48

“Não são apenas cocktails e pores do sol”: venderam a casa no Colorado para viver num veleiro

Ontem às 09:00

"Os meus filhos vão precisar de se reconstruir, tal como eu": pai de crianças abandonadas fala pela primeira vez

Ontem às 12:54

Tubarão-azul avistado na Ilha da Armona provoca pânico entre banhistas em Olhão

Ontem às 16:38

Bayern avisa Mourinho: «Podia ter evitado a viagem»

23 mai, 18:49

Astrónomos descobriram uma atmosfera em torno de um objeto do sistema solar que não deveria ter nenhuma

23 mai, 09:00

Crianças abandonadas: padrasto filmado a agredir menor de 4 anos no interior de um café

23 mai, 21:01

AO MINUTO | TAÇA DE PORTUGAL: SPORTING 1 - TORREENSE 2

Ontem às 17:05