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Pesa 250 kg e pode atingir 130 km: Ucrânia revela pela primeira vez a sua bomba planadora

Tiago Ferreira Resende
Há 32 min
A primeira bomba planadora guiada de fabrico nacional da Ucrânia, a "Vyrivniuvach", fez a sua estreia pública na feira de defesa Eurosatory-2026, em Paris. Fonte: X/Jeff21461
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A plataforma Brave1 garante que o projeto assenta numa conceção própria da Ucrânia e não numa adaptação de sistemas ocidentais ou soviéticos

A Ucrânia apresentou pela primeira vez ao público a Vyrivniuvach, a sua primeira bomba planadora guiada de fabrico nacional, durante a feira internacional de defesa Eurosatory-2026, em Paris. As imagens divulgadas nas redes sociais revelam o projeto da arma de 250 quilogramas, desenvolvida pela empresa DG Industry através da plataforma Brave1.

A Vyrivniuvach surge como a resposta ucraniana ao uso intensivo das bombas planadoras russas KAB, utilizadas por Moscovo em larga escala. A prontidão operacional da nova arma foi anunciada a 18 de maio de 2026 e, segundo a informação disponível, o seu custo ronda apenas um terço do valor dos kits norte-americanos JDAM-ER, utilizados pela Ucrânia desde o início de 2023.

De acordo com uma análise da Defense Express, citada pelo Euromaidan, o alcance máximo anunciado de mais de 130 quilómetros só será possível em lançamentos efetuados a grande altitude. Em condições reais de combate, recorrendo à tática de lançamento a baixa altitude, o alcance deverá situar-se perto dos 40 quilómetros.

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Os especialistas, ouvidos pelo mesmo site, identificaram ainda diferenças importantes relativamente ao sistema norte-americano JDAM-ER. Enquanto o modelo dos Estados Unidos utiliza três superfícies de controlo totalmente móveis, a Vyrivniuvach combina estabilizadores com superfícies de controlo de menor dimensão.

A plataforma Brave1 garante que o projeto assenta numa conceção própria da Ucrânia e não numa adaptação de sistemas ocidentais ou soviéticos.

Segundo a Defense Express, as limitações impostas pela superioridade aérea russa obrigam a que esta bomba seja lançada através de uma manobra de subida acentuada após voo a baixa altitude, conhecida na Ucrânia como "hirka", em português "colina".

Embora reduza o alcance para cerca de 40 quilómetros, esta tática permite manter as aeronaves ucranianas fora do alcance da maioria das defesas antiaéreas russas da linha da frente e abaixo da cobertura dos radares dos caças russos.

O desenvolvimento da Vyrivniuvach foi apoiado pela plataforma Brave1, criada em abril de 2023 para acelerar a inovação tecnológica na defesa ucraniana. Segundo a Army Recognition, a iniciativa já registou mais de 3.500 projetos militares, certificou mais de 260 equipamentos segundo os padrões da NATO e distribuiu mais de 470 apoios financeiros, num total de cerca de 29,3 milhões de dólares.

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Em maio de 2026, o Ministério da Defesa da Ucrânia confirmou a aquisição de um primeiro lote experimental da nova bomba para avaliação operacional em condições reais de combate.

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Temas: Ucrânia Rússia Guerra na Ucrânia Vyrivniuvach bomba planadora guiada

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