Os robôs estão a redefinir a guerra na Ucrânia – e a forçar a Rússia a recuar

Há 1h e 33min

A política da Ucrânia agora é matar ou ferir 35 mil russos por mês, algo que foi alcançado este ano, com o objetivo de forçar o Kremlin a um recrutamento desconfortável e impopular nos centros urbanos e nas classes médias. Uma estimativa da agência de espionagem britânica GCHQ, divulgada na quarta-feira passada, elevou o número total de mortos russos para 500 mil

Leste da Ucrânia — Um zumbido, uma nuvem de poeira, uma pausa enquanto a imagem granulada se recalibra e, de seguida, uma explosão devastadora.

No subsolo, a dezenas de quilómetros de distância, veteranos das batalhas urbanas mais brutais da Ucrânia, de Avdiivka a Bakhmut, comandam um novo tipo de matança – uma que não podem sentir, cheirar ou ver de perto. Uma missão inteira, que envolve seis explosões contra três alvos russos na linha de frente no leste da Ucrânia, não contará com tropas ucranianas no terreno; a batalha será liderada a partir de cadeiras de videojogos, observada de cima por drones de reconhecimento, transmitida por meio de lives dedicados.

A Ucrânia, que sofre há meses com uma crise de pessoal e o apoio incerto dos Estados Unidos, passou por uma evolução notável. Grande parte do seu esforço de guerra agora é não-tripulado; robôs, drones e tanques pilotados remotamente conferem-lhe uma vantagem súbita, embora frágil, sobre um invasor russo lento e sobrecarregado. Em abril, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, reivindicou a primeira captura de uma posição russa com recurso exclusivo a robôs e a drones e adiantou que, desde janeiro, máquinas não tripuladas realizaram 22 mil missões.

A sobrevivência é a mãe da invenção, sob o brilho alaranjado das ventoinhas dos processadores de computador e a iluminação suave do teto. A unidade aqui instalada aprendeu com prisioneiros de guerra russos que o seu inimigo chama a estes robôs – cada um carregando uma enorme carga de explosivos num chassi de quatro rodas – de “morte silenciosa”. Eles só conseguem ouvir a sua aproximação quando já estão a 10 metros de distância – bem dentro do raio de explosão.

O primeiro robô tropeça em destroços de alumínio, as suas rodas tentam furiosamente ganhar tração e contornar o obstáculo. Eventualmente, consegue contornar a cratera no seu caminho e, a partir do drone de observação acima, o calor branco de uma pequena nuvem em forma de cogumelo intensifica-se – a marca térmica da primeira explosão. Segue-se uma segunda explosão. A salva inicial do ataque tem como objetivo distrair os russos e permitir que outros quatro robôs passem além das linhas inimigas.

Os cálculos aqui são simples: ao longo de 164 ataques, a unidade “NC13” da Terceira Brigada de Assalto calculou que precisaria de 2.300 soldados para obter o mesmo efeito que os seus robôs de ataque. Eles antecipavam a perda de metade da sua unidade – mortos ou feridos – nos ataques, o que significa que as bombas não tripuladas e instáveis no ecrã à sua frente representam um avanço tecnológico que salvou mil ucranianos.

A Ucrânia estabeleceu metas ambiciosas para matar ou ferir soldados russos todos os meses. foto Mark Phillips/CNN

“Nem conseguia imaginar uma coisa destas naquela época”, diz Bar, o vice-comandante da unidade, recordando o tempo que passou em combates urbanos brutais no Donbas. “Percebo, contudo, que se esse equipamento estivesse disponível na época, mais dos meus camaradas teriam sobrevivido.”

Para Mykola “Makar” Zinkevych, comandante da unidade, o novo mundo deixa a desejar. “Naquela época, a guerra era de certa forma mais, digamos, masculina. O que importava eram as habilidades que tinhas – o quão bem havias treinado, o quão disciplinado eras e assim por diante. Agora, a tecnologia decide tudo. Não há como voltar atrás.” É simplesmente uma questão de quem consegue adaptar-se e evoluir mais rápido no mundo da matança remota e não tripulada.

Nova guerra, novos heróis

A abordagem ucraniana nasceu de uma crise de mão de obra, onde uma população menor que a do inimigo foi duramente atingida por um número devastador de vítimas após quatro anos de invasão russa. Mas a adoção precoce de drones por Kiev e a industrialização em massa da sua precisão e potência começaram a cobrar um preço decisivo a Moscovo.

A política da Ucrânia agora é matar ou ferir 35 mil russos por mês, algo que foi alcançado este ano, com o objetivo de forçar o Kremlin a um recrutamento desconfortável e impopular nos centros urbanos e nas classes médias. Uma estimativa da agência de espionagem britânica GCHQ, divulgada na quarta-feira passada, elevou o número total de mortos russos para 500 mil, citando novas informações.

A tecnologia oferece um reforço bem-vindo aos soldados ucranianos que enfrentam missões exaustivas. foto Mark Phillips/CNN

Esta nova guerra tem novos heróis. Aqui, uma delas é Gora, de 22 anos, que se corrige rapidamente ao dizer que é apenas uma "engenheira de software".

"Sou engenheira de hardware e software embarcado", insiste, iniciando a transmissão ao vivo de seu centro de controlo para a oficina onde os robôs são reparados e construídos. Com 18 anos quando a guerra começou, Gora cansou-se de ser mantida acordada no leste de Kiev pelos ataques de drones russos e sabia que o seu talento em TI correspondia à nova linha de frente.

"A chave não são os veículos, a chave são as mentes e como elas planeiam", diz, "como elas conectam a comunicação entre os veículos, entre os operadores."

Os desafios também evoluem. "O Salamander 6 foi enganado", diz um operador ao seu comandante. "Traçamos um curso aproximado e estamos a navegar sem GPS." Em todo o campo de batalha, o controlo sobre os dados de localização é fundamental e, por vezes, têm de tatear o caminho usando gravações de drones feitas durante o dia e pesquisas minuciosas sobre a melhor rota num campo agrícola cheio de buracos.

Dois outros robôs aproximam-se de uma linha de árvores indistinta e seguem-se explosões devastadoras; a unidade diz que posições russas foram detetadas ali anteriormente. O quinto robô é menos eficaz, caindo de lado numa trincheira, e o sexto é intercetado pelos russos.

Acima do solo, os robôs estão a substituir até mesmo as tarefas mais básicas da infantaria. A equipa de Ciber trabalha rapidamente sob redes para montar uma enorme metralhadora pesada Browning sobre esteiras de tanque. O veículo possui uma série de câmaras, oferecendo uma visão ampla dos seus alvos. Eles limpam a lama seca das esteiras e removem a poeira. A máquina pode esconder-se na folhagem durante dias, enquanto aguarda a sua presa. Não precisa de água nem comida e não sofre com cãibras nas pernas. O único limite que precisa de reabastecimento, diz Ciber, é a munição. Quando 400 cartuchos são gastos, a máquina tem de retornar à base. “Quando implantámos o robô contra o inimigo, eles simplesmente entraram em pânico; estavam a rastejar, a pressionar os corpos contra o chão e simplesmente não sabiam o que fazer.”

Membros do Regimento de Sistemas Não Tripulados Lava reparam veículos terrestres não tripulados multifuncionais numa oficina, em 22 de maio de 2026, na região de Kharkiv, na Ucrânia. foto Diego Fedele/Getty Images

A unidade de Ciber possui cinco destas máquinas, usadas com parcimónia, e está a preparar outro robô mais rápido, capaz de percorrer 16 quilómetros por hora, para transportar armas leves Kalashnikov para a batalha. A velocidade e o alcance da automação da Ucrânia são impressionantes. Numa questão de meses, os veículos não tripulados passaram de curiosidades raras na linha da frente a equipamentos padrão. Há robôs que resgatam feridos ou que reabastecem as tropas na linha de frente.

Sob o ataque onipresente de drones russos, até mesmo a tarefa de recarregar um robô de reabastecimento é perigosa. A 93.ª brigada atravessa a cidade de Druzhivka a correr para entregar munições, comida e água às unidades de reabastecimento de robôs escondidas sob as árvores. A cidade em si ainda é povoada, mas a precisão e a penetração dos drones russos significam que as tropas ucranianas não conseguem misturar-se na vida civil.

Uma carga é entregue numa casa de campo discreta, onde cinco caixas de munições são presas a um robô. Ele ganha vida quando o seu piloto remoto assume o controlo a partir de um bunker a quilómetros de distância e segue pela pequena trilha de lama entre duas cercas de casas, passando por moradores locais indiferentes, iniciando a sua jornada de 10 horas até à linha de frente.

Um ano na linha da frente

Estas entregas são urgentemente necessárias, já que as tropas ucranianas na linha de frente são frequentemente levadas ao limite. Horas depois, deparamo-nos com dois indícios devastadores de como Kiev está realmente a lutar para recrutar homens em idade militar em número suficiente.

Crow e Creepy, os nomes de código de dois soldados da 24.ª Brigada Mecanizada, passaram 344 e 334 dias, respetivamente, sem parar, em trincheiras na linha de frente. O leve cambaleio e o olhar fixo de Crow revelam o seu sofrimento, que terminou ao amanhecer desta manhã, quando deu início à sua caminhada de 12 horas e 32 quilómetros até uma posição de segurança. "A única coisa que me manteve firme foram os meus filhos e a minha esposa”, diz, “caso contrário, já teria enlouquecido há muito tempo."

Em breve estará em casa, perdendo o aniversário do seu filho de nove anos por um dia. Mas ainda não conseguiu falar com a sua mulher desde que foi para a linha da frente. "Gravava uma mensagem para ela no rádio e enviava-a", conta.

Creepy complementa o seu cheiro acre com um ar de invencibilidade. Os ataques de drones eram constantes, exaurindo a sua capacidade de construir defesas com rapidez suficiente naquele que recorda como o pior dia de combates. "Não conseguíamos encher os sacos com terra e espalhá-los", diz. "Estávamos a ficar sem sacos. Usávamos o que estivesse à mão para nos taparmos, para não sermos atingidos e para não sermos mortos."

Enquanto os dois homens bebem o seu primeiro refrigerante em quase um ano e falam com saudade de roupas limpas, outro drone é ouvido a sobrevoar a cidade de Kramatorsk, fazendo os moradores dispersarem-se. As máquinas são onipresentes e estão a redefinir esta guerra.