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"O maior ataque em mais de um ano": Ucrânia ataca os arredores de Moscovo com mais de 500 drones

CNN , Kosta Gak, Chris Lau, Yong Xiong e Lucas Lilieholm
Há 58 min
A Rússia lançou centenas de drones e quase duas dezenas de mísseis contra a Ucrânia durante a noite, ferindo mais de 30 pessoas, numa altura em que Kiev e Moscovo intensificam os ataques mortíferos de longo alcance, anunciaram autoridades ucranianas. (Foto de Mykola SYNELNYKOV / AFP via Getty Images)'

Alguns fragmentos de drones caíram no recinto do aeroporto de Sheremetyevo, o mais movimentado da Rússia, sem que tenham sido registados feridos ou danos

Pelo menos três pessoas morreram nos arredores de Moscovo depois de a Ucrânia ter atacado a Rússia com mais de 500 drones durante a noite, avançou este domingo a agência estatal russa TASS, citando autoridades locais e militares.

O ataque a Moscovo é “o maior em mais de um ano”, segundo a TASS, que cita informação divulgada pelo presidente da câmara da cidade, e surge após uma vaga de ataques russos no início da semana contra a capital ucraniana, Kiev. Essas ofensivas causaram pelo menos 25 mortos e dezenas de feridos, segundo as autoridades ucranianas.

Durante a noite de sábado para domingo, uma mulher morreu depois de um drone ter atingido uma habitação privada em Khimki, uma localidade a noroeste da capital russa, afirmou o autarca Sergey Sobyanin, acrescentando que outra pessoa ficou presa sob os escombros.

Dois homens morreram em Mytishchi, a nordeste de Moscovo, quando destroços de um drone caíram sobre uma casa em construção, disse Sobyanin, referindo ainda que 12 pessoas ficaram feridas em Moscovo, incluindo trabalhadores da construção civil numa refinaria de petróleo.

Um cidadão indiano morreu na região de Moscovo na sequência de um ataque com drones, informou a embaixada da Índia na Rússia, acrescentando que outros três cidadãos indianos ficaram feridos.

A Rússia lançou centenas de drones e quase duas dezenas de mísseis contra a Ucrânia durante a noite, ferindo mais de 30 pessoas, numa altura em que Kiev e Moscovo intensificam os ataques mortíferos de longo alcance, anunciaram autoridades ucranianas. (Foto de Mykola SYNELNYKOV / AFP via Getty Images)'

O Serviço de Segurança da Ucrânia afirmou que as forças ucranianas atingiram infraestruturas na região de Moscovo, incluindo duas instalações de bombagem de petróleo, uma refinaria e a fábrica “Angstrom”, que fornece semicondutores ao complexo militar-industrial russo.

O Ministério da Defesa da Rússia disse ter intercetado 556 drones ucranianos durante a noite, enquanto Sobyanin afirmou que as defesas aéreas abateram mais de 120 drones a caminho de Moscovo e arredores.

A Rússia lançou centenas de drones e quase duas dezenas de mísseis contra a Ucrânia durante a noite, ferindo mais de 30 pessoas, 18 de maio de 2026. (Foto de Mykola SYNELNYKOV / AFP via Getty Images)'

Queda de destroços provocou ainda um incêndio numa casa na aldeia de Subbotino, enquanto quatro pessoas ficaram feridas quando drones danificaram vários blocos residenciais na cidade de Istra, a oeste, segundo a TASS.

Alguns fragmentos de drones caíram no recinto do aeroporto de Sheremetyevo, o mais movimentado da Rússia, sem que tenham sido registados feridos ou danos.

A agência estatal publicou imagens de uma casa envolta em chamas e de vários edifícios de apartamentos danificados na plataforma Telegram, sem especificar a localização.

A Força Aérea da Ucrânia afirmou que a Rússia lançou 287 drones durante a noite, causando pelo menos nove feridos nas regiões de Dnipropetrovsk e Zaporizhzhia. Acrescentou ainda que abateu todos, exceto oito, em sete localizações.

Há pouco mais de uma semana, a Rússia realizou uma versão reduzida do seu tradicional desfile militar do Dia da Vitória, após intensificação dos ataques ucranianos em profundidade no território russo, sobretudo contra refinarias de petróleo.

Enquanto o ataque decorria na manhã de domingo, o comandante das Forças de Sistemas Não Tripulados da Ucrânia publicou uma mensagem na sua conta oficial de Telegram dirigida aos residentes de Patriarchy, um dos bairros residenciais de elite de Moscovo.

“O bilhete só de ida para uma vida pacífica em Patriarchy e nas áreas envolventes foi cancelado.”

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