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Nove metros de comprimento, motor de 350 cavalos de potência e autonomia até 1.600 quilómetros: Ucrânia apresenta novo drone marítimo

Tiago Ferreira Resende
Há 1h e 8min
A HUR está a testar os seus drones no rio Dnipro. Ricardo Garcia Vilanova

Trata-se de uma embarcação de superfície não tripulada que funciona como plataforma móvel de lançamento

A Ucrânia apresentou o drone marítimo Katran X1.2, uma nova plataforma naval não tripulada concebida para transportar e lançar um conjunto de interceptores guiados por inteligência artificial, destinados a neutralizar drones russos Shahed.

Segundo o Euromaidan, o sistema foi testado pela Inteligência de Defesa da Ucrânia no rio Dnipro para a publicação WELT e resulta da cooperação entre a empresa ucraniana MAC HUB e o ramo naval da “Legião do Mar Negro”, integrado na unidade de ação ativa FERRATA da Inteligência de Defesa.

Trata-se de uma embarcação de superfície não tripulada que funciona como plataforma móvel de lançamento, capaz de operar com base em 27 interceptores MAC Dead Fly. Estes drones são guiados por inteligência artificial, capazes de detetar alvos de forma autónoma e atingir velocidades até 380 km/h, com os engenheiros a trabalhar para aumentar esse valor até 450 km/h a pedido dos militares.

Segundo os dados divulgados, o Katran X1.2 tem cerca de nove metros de comprimento, motor de 350 cavalos de potência e autonomia até 1.600 quilómetros. Pode ainda desempenhar funções adicionais, incluindo missões kamikaze, transporte de dois mísseis R-73 de curto alcance e operação de drones aéreos.

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A lógica operacional do sistema responde ao uso frequente dos rios ucranianos como corredores de aproximação por drones Shahed russos, que seguem trajetos de baixa altitude em direção a Kiev e outras cidades.

O controlo do Katran X1.2 e dos interceptores é feito a partir de um posto de comando móvel em terra, através do sistema de missão MAC, que integra várias plataformas de combate numa única rede de coordenação em tempo real.

Temas: Ucrânia Rússia Katran X1.2 Drone marítimo Guerra
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