Nova ameaça contra a Ucrânia: Rússia copia estratégia de Kiev e lança drones com IA para atacar linhas de abastecimento

Tiago Ferreira Resende
Há 48 min
Drones Gerbera nos seus hangares. Via redes sociais russas
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Com uma autonomia que pode atingir os 600 quilómetros, os drones Gerbera passam a conseguir alcançar as principais rotas de abastecimento das brigadas ucranianas na linha da frente

A Rússia começou a equipar os drones Gerbera, até agora utilizados sobretudo como iscos ou plataformas de reconhecimento, com um sistema de Inteligência Artificial que lhes permite identificar e atacar alvos de forma autónoma, segundo o Euromaidan.

A tecnologia, já aplicada nos drones Geran, foi agora adaptada a este modelo mais barato, avaliado em cerca de 10 mil dólares, permitindo às forças russas atacar linhas de abastecimento ucranianas com maior eficácia.

O novo sistema recorre a câmaras frontais e a um microcomputador Raspberry Pi equipado com software de visão computacional. O operador identifica o alvo, como um camião ou uma locomotiva e, a partir daí, o drone conclui sozinho a aproximação ao objetivo, mantendo o rumo mesmo perante tentativas de bloqueio eletrónico.

O Gerbera recebeu ainda uma unidade de navegação inercial, um sistema autónomo que calcula a posição, a velocidade e a orientação de um veículo, e uma antena de satélite resistente a interferências, componentes já utilizados na versão mais avançada do Geran.

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Com uma autonomia que pode atingir os 600 quilómetros, o Gerbera passa a conseguir alcançar as principais rotas de abastecimento das brigadas ucranianas na linha da frente.

A novidade surge numa altura em que, segundo a Defesa ucraniana, as unidades russas de guerra robótica receberam ordens para utilizar estes drones contra postos de combustível e veículos civis, incluindo camiões, autocarros e automóveis, em zonas fronteiriças e próximas da frente de combate.

Originalmente concebido como um drone de baixo custo para obrigar a defesa antiaérea ucraniana a gastar munições antes da chegada dos Geran, o Gerbera continua a ser significativamente mais barato do que os modelos de ataque de longo alcance, cujo custo pode variar entre 50 mil e 100 mil dólares.

A incorporação da Inteligência Artificial aumenta o preço e o peso do aparelho, mas mantém-no como uma solução económica para operações em grande escala.

Segundo a análise citada pelo Euromaidan, a utilização destes drones poderá permitir à Rússia intensificar os ataques contra a logística ucraniana, à semelhança do que Kiev já faz com os seus drones de ataque intermédio equipados com inteligência artificial.

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Caso os Gerbera com sistema Seeker sejam produzidos em grande número, a Ucrânia poderá ser obrigada a responder com medidas semelhantes às já adotadas pelos russos, dispersando veículos por estradas secundárias e reforçando a proteção dos comboios logísticos com equipas de defesa antiaérea.

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