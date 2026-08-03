Nova ameaça contra a Ucrânia: Rússia copia estratégia de Kiev e lança drones com IA para atacar linhas de abastecimento

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Com uma autonomia que pode atingir os 600 quilómetros, os drones Gerbera passam a conseguir alcançar as principais rotas de abastecimento das brigadas ucranianas na linha da frente

A Rússia começou a equipar os drones Gerbera, até agora utilizados sobretudo como iscos ou plataformas de reconhecimento, com um sistema de Inteligência Artificial que lhes permite identificar e atacar alvos de forma autónoma, segundo o Euromaidan.

A tecnologia, já aplicada nos drones Geran, foi agora adaptada a este modelo mais barato, avaliado em cerca de 10 mil dólares, permitindo às forças russas atacar linhas de abastecimento ucranianas com maior eficácia.

The Russian “Seeker” system has reportedly been extended from Gerans to “Gerbera” UAVs. The cameras, mesh communication for an operator, and autonomous terminal guidance are the same as those recently used with Geran “Seeker” strike UAVs. 1/ https://t.co/Rovkg4q2vl pic.twitter.com/5MPHTyCJcu — Roy🇨🇦 (@GrandpaRoy2) July 28, 2026

O novo sistema recorre a câmaras frontais e a um microcomputador Raspberry Pi equipado com software de visão computacional. O operador identifica o alvo, como um camião ou uma locomotiva e, a partir daí, o drone conclui sozinho a aproximação ao objetivo, mantendo o rumo mesmo perante tentativas de bloqueio eletrónico.

O Gerbera recebeu ainda uma unidade de navegação inercial, um sistema autónomo que calcula a posição, a velocidade e a orientação de um veículo, e uma antena de satélite resistente a interferências, componentes já utilizados na versão mais avançada do Geran.

Com uma autonomia que pode atingir os 600 quilómetros, o Gerbera passa a conseguir alcançar as principais rotas de abastecimento das brigadas ucranianas na linha da frente.

A novidade surge numa altura em que, segundo a Defesa ucraniana, as unidades russas de guerra robótica receberam ordens para utilizar estes drones contra postos de combustível e veículos civis, incluindo camiões, autocarros e automóveis, em zonas fronteiriças e próximas da frente de combate.

Originalmente concebido como um drone de baixo custo para obrigar a defesa antiaérea ucraniana a gastar munições antes da chegada dos Geran, o Gerbera continua a ser significativamente mais barato do que os modelos de ataque de longo alcance, cujo custo pode variar entre 50 mil e 100 mil dólares.

A incorporação da Inteligência Artificial aumenta o preço e o peso do aparelho, mas mantém-no como uma solução económica para operações em grande escala.

Segundo a análise citada pelo Euromaidan, a utilização destes drones poderá permitir à Rússia intensificar os ataques contra a logística ucraniana, à semelhança do que Kiev já faz com os seus drones de ataque intermédio equipados com inteligência artificial.

Caso os Gerbera com sistema Seeker sejam produzidos em grande número, a Ucrânia poderá ser obrigada a responder com medidas semelhantes às já adotadas pelos russos, dispersando veículos por estradas secundárias e reforçando a proteção dos comboios logísticos com equipas de defesa antiaérea.