Moscovo oferecia 500 mil dólares a quem matasse um comandante russo a combater pela Ucrânia. Então Kiev simulou a sua morte e ficou com o dinheiro

CNN Portugal , PF
2 jan, 19:06
Denis Kapustin

A morte de Denis Kapustin foi reportada no dia 27 de dezembro pelo próprio CVR no Telegram e amplamente noticiada na imprensa local e internacional. O GUR afirma que o assassinato de Kapustin tinha sido “ordenado pelos serviços especiais do Estado agressor, a Rússia, que destinou meio milhão de dólares para a realização do crime”

Os serviços secretos da Ucrânia, o GUR, ajudaram um comandante russo a simular a sua morte para recolherem a recompensa que Moscovo estava a oferecer pelo seu assassinato.

De acordo com o The Guardian, a Rússia estava a oferecer 500 mil dólares a quem matasse Denis Kapustin, também conhecido como Denis Nikitin, comandante do Corpo Voluntário Russo (CVR) e da Unidade Especial Timur, que estão ao serviço da Ucrânia na guerra contra a Rússia.

A morte de Kapustin foi reportada no dia 27 de dezembro pelo próprio CVR no Telegram e amplamente noticiada na imprensa local e internacional. O GUR afirma que o assassinato de Kapustin tinha sido “ordenado pelos serviços especiais do Estado agressor, a Rússia, que destinou meio milhão de dólares para a realização do crime”.

Com esta operação, que durou mais de um mês, segundo os ucranianos, Kiev conseguiu identificar as pessoas responsáveis do lado russo, desde os instigadores até aos elementos destacados para a operação.

Esta quinta-feira, o GUR publicou no Telegram um excerto da videochamada entre o líder do GUR, Kyrylo Budanov, e Kapustin. “Em primeiro lugar, Denis, felicito-o por ter voltado à vida. É sempre um prazer. Fico feliz que os fundos recebidos com a sua liquidação tenham ajudado na nossa luta”, disse Budanov.

"A minha ausência temporária não afetou a qualidade nem o sucesso da execução das tarefas de combate. Estou pronto para me deslocar para a área de operações e continuar a comandar a unidade CVR", referiu, por sua vez, Kapustin.

Segundo a AFP, Denis Kapustin tem um passado ligado à extrema-direita europeia e ao hooliganismo, tendo liderado um grupo de adeptos responsáveis por motins durante o Euro 2016 em França. O próprio Corpo Voluntário Russo é conotado com a extrema-direita, acusações que o grupo rejeita.

Em 2019, Kapustin ficou impedido de entrar no Espaço Schengen por um período de dez anos, mas Michael Colborne, investigador da Bellingcat, disse ao Financial Times em 2023 que Kapustin continuava ativo em vários países europeus como Alemanha, França e Bulgária, embora não se deslocando aos mesmos.

Temas: Ucrânia Rússia Guerra na Ucrânia Guerra Denis Kapustin

Europa

UE lamenta abandono da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Clima pelos EUA

Há 53 min

GUERRA AO MINUTO | Mais de um milhão de casas na Ucrânia sem energia e água após ataque russo

Há 1h e 15min

Parece um filme de ação com coprodução dos EUA e do Reino Unido - mas é um acontecimento real: a captura do "enorme e enferrujado" navio Marinera

Ontem às 23:55
02:32

"A minha família já perdeu a esperança de que eu regresse vivo": soldados ucranianos no Donbass desesperam com situação "mais difícil" no terreno

Ontem às 23:14
Mais Europa

Mais Lidas

Corpo de Maycon Douglas encontrado em praia da Nazaré

Ontem às 15:27

Wegovy em comprimido começa a ser vendido esta semana. Fármaco será mais barato do que os tratamentos injetáveis para a obesidade

6 jan, 16:23

Rússia ofereceu-se para trocar Venezuela pela Ucrânia em 2019. "Um acordo muito estranho", disseram então os EUA

Ontem às 10:40

Rússia envia submarino e navio de guerra para escoltar petroleiro perseguido pelos EUA

Ontem às 12:33

Tracking Poll, dia 3: Cotrim isola-se em terceiro num dia com três ultrapassagens

Ontem às 20:27

Resultado final: Benfica 1-3 Braga

Ontem às 19:38

Tracking Poll, dia 2: Seguro lidera, Ventura sobe e Cotrim agarra Gouveia e Melo (mas eleitores acham que Mendes é que vai ganhar)

6 jan, 20:02

As quatro famílias mais ricas de Portugal têm um património de quase 15 mil milhões de euros

6 jan, 20:00

EUA apreendem petroleiro de bandeira russa ligado à Venezuela

Ontem às 13:41

Professores criticam tutela por querer obrigar docentes a registar sumários

Ontem às 12:27

Maduro e a mulher bateram com a cabeça em porta blindada ao tentar fugir das forças norte-americanas

Ontem às 08:46

O mundo entrou em alerta e o maior aviso é para a Europa (que num cenário radical fica como a Ucrânia em 2014)

Ontem às 07:00