Mortos, feridos e desaparecidos: conflito na Ucrânia já causou dois milhões de vítimas

Há 1h e 10min

Os militares ucranianos, por seu lado, já perderam 125 mil efetivos

A guerra causada pela invasão russa da Ucrânia já causou mais de dois milhões de vítimas russas e ucranianas, juntando mortos, feridos e desaparecidos, segundo um estudo divulgado na quarta-feira nos EUA.

Os russos foram quem sofreram as perdas mais pesadas, com entre 400 mil a 450 mil mortos, entre 1,4 milhões de vítimas nas suas fileiras, desde o início da invasão, há quatro anos, avançou o Center for Strategic and International Studies (CSIS, Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais).

Os militares ucranianos, por seu lado, já perderam 125 mil efetivos. E entre 525 mil e 625 mil dos seus soldados foram feridos.

O número de mortes russas é mais do quádruplo das sofridas pelos militares dos EUA desde a Segunda Guerra Mundial, considerando todos os conflitos em que estiveram envolvidos, e mais de nove vezes o número de mortes sofridas pelos russos, considerando os mesmos termos de comparação.