Há "bons contactos" entre Ucrânia e EUA mas Zelensky teme que os russos se "escondam"

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Líder ucraniano espera reciprocidade dos parceiros e abertura do lado russo

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou esta quarta-feira que Kiev mantém “bons contactos” com os Estados Unidos e manifestou a esperança de que, nas próximas semanas, possam ser retomadas conversações de paz significativas em formato trilateral, desta vez com a participação europeia.

Na sua mensagem diária divulgada na noite desta quarta-feira, Zelensky referiu que a Ucrânia continua a manter uma comunicação ativa com Washington tanto no plano da cooperação em matéria de segurança como no âmbito dos contactos diplomáticos com a Rússia.

“Se conseguirmos regressar a uma comunicação trilateral significativa nestas semanas e se conseguirmos envolver os europeus, esse será o resultado correto”, afirmou o presidente ucraniano, sublinhando que Kiev está pronta para dar os passos necessários.

Zelensky acrescentou ainda que espera reciprocidade dos parceiros e abertura do lado russo. “Espero que os parceiros também estejam prontos e que os russos não se escondam”, disse.

Today I want to commend our warriors, who once again showed that Ukrainian long-range sanctions are working effectively. The distance was nearly 800 kilometers from Ukraine’s state border – the city of Kstovo, oil refining – strike confirmed. Overall, our long-range plan for May… pic.twitter.com/ln0WS7tU85 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 20, 2026

Durante a mensagem, o presidente ucraniano lembrou que as conversações de paz trilaterais entre Ucrânia, Estados Unidos e Rússia já tiveram três rondas anteriores, realizadas entre janeiro e fevereiro em Abu Dhabi e posteriormente em Genebra. No entanto, o processo acabou por estagnar devido à escalada do conflito entre EUA e Irão e a divergências em torno da região de Donetsk.

Paralelamente, a Ucrânia tem procurado reativar um formato diplomático europeu envolvendo o Reino Unido, a França e a Alemanha. Segundo informações citadas pelo Tke Kyiv Post, Kiev considera que os EUA deixaram de ser um mediador eficaz isolado nas negociações com Moscovo, defendendo o regresso do chamado formato E3.

De acordo com essas fontes, Zelensky terá discutido a proposta numa conversa recente com o presidente francês Emmanuel Macron, sugerindo que o formato possa ganhar “conteúdo adicional” e maior peso nas futuras negociações.

O mecanismo E3, criado em 2003 para lidar com o programa nuclear iraniano, tem sido utilizado nos últimos anos para coordenar posições europeias sobre sanções, segurança e política internacional.