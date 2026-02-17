"Foi um ataque deliberadamente calculado para causar o máximo de danos": Rússia lança grande ofensiva contra a Ucrânia horas antes das negociações de paz

Há 50 min

Ao todo, 12 regiões foram visadas, nove pessoas ficaram feridas, incluindo crianças, e mais de dez edifícios residenciais e infraestruturas ferroviárias sofreram danos

“Foi um ataque combinado, deliberadamente calculado para causar o máximo de danos possíveis ao nosso setor energético.” A acusação foi feita na manhã desta terça-feira pelo presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, após uma nova vaga de ataques russos contra várias regiões da Ucrânia, que acontecem horas antes da nova ronda de negociações, que tem lugar em Genebra.

Segundo o chefe de Estado, a ofensiva envolveu “quase 400 drones e 29 mísseis de vários tipos, incluindo mísseis balísticos”. Embora “um número significativo” tenha sido intercetado, registaram-se impactos em diversos pontos do país. Ao todo, 12 regiões foram visadas, nove pessoas ficaram feridas, incluindo crianças, e mais de dez edifícios residenciais e infraestruturas ferroviárias sofreram danos.

“Em Odessa, dezenas de milhares de pessoas estão sem aquecimento e água potável após o ataque com drones. Todos os serviços essenciais estão a trabalhar para ajudar”, afirmou Zelensky na rede social X, acrescentando que decorrem operações de resgate e reparação em várias regiões.

Ainda esta terça-feira, a Força Aérea ucraniana indicou que, durante a última noite, foram abatidos 367 drones e 25 mísseis. No entanto, quatro mísseis balísticos e 18 drones atingiram 13 alvos diferentes.

Segundo as autoridades de Odessa, os ataques provocaram danos em infraestruturas civis e energéticas, bem como num edifício residencial, provocando ferimentos a duas pessoas. Também o maior investidor privado no setor de energia na Ucrânia, o DTEK, foi afetado pela ofensiva. Uma das suas instalações na mesma região sofreu “danos extremamente graves”. Os trabalhos de limpeza e reparação estão em curso, mas a empresa admite que será necessário “um período significativo” para restaurar o funcionamento dos equipamentos.

Perante a nova escalada, Zelensky deixou um apelo aos aliados. “Os nossos parceiros devem responder a todos estes ataques. A Rússia deve ser responsabilizada pela sua agressão.” O presidente ucraniano defendeu mais sanções e apoio reforçado ao exército ucraniano e à defesa aérea, sublinhando que “a ação deve visar a única fonte desta agressão – porque é Moscovo que continua com os assassinatos, ataques maciços e agressões.”

Também esta terça-feira, o Ministério da Defesa russo afirmou ter abatido mais de 150 drones vindos do lado ucraniano, incluindo 38 sobre a Crimeia, 50 sobre o Mar Negro e 29 sobre o Mar de Azov.

Já em Krasnodar, a refinaria de petróleo de Ilsky foi atingida, tendo deflagrado um incêndio de grandes dimensões, segundo autoridades locais, citadas pelo The Kyiv Independent. A instalação, que fornece combustível às tropas russas e processa 6,42 milhões de toneladas de petróleo por ano, situa-se numa zona estratégica próxima dos portos do Mar Negro.Os ataques levaram os aeroportos de Krasnodar, Sochi e Gelendzhik a suspender operações durante pelo menos quatro horas, enquanto sirenes de alerta aéreo soaram em Novorossiysk e Slavyansk-na-Kuban.

Foram ainda relatadas explosões na República do Tartaristão, na região do Volga-Ural, onde algumas testemunhas relataram detonações nos arredores de Kazan e Nizhnekamsk, seguidas de falhas no fornecimento de eletricidade.