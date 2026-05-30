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Drones ucranianos destroem dois aviões navais Tu-142 e um dos mais importantes sistemas de mísseis russos a mais de 1.000 km de Kiev

Tiago Ferreira Resende
Há 1h e 40min
Uma captura de ecrã de um vídeo que mostra bombardeiros de longo alcance Tu-142 a serem atacados num aeródromo militar em Taganrog, na região de Rostov, na Rússia, durante a madrugada de 30 de maio de 2026. Robert "Magyar" Brovdi / Telegram
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Rússia confirmou o ataque e adiantou que duas pessoas ficaram feridas. Estas aeronaves derivam do bombardeiro estratégico Tu-95, frequentemente utilizado por Moscovo em ataques maciços com mísseis de cruzeiro contra território ucraniano

As forças ucranianas destruíram dois aviões navais russos Tu-142 e um sistema de mísseis balísticos Iskander durante um ataque com drones realizado na madrugada deste sábado contra um aeródromo militar em Taganrog, cidade portuária russa situada no mar de Azov e a mais de mil quilómetros de Kiev.

A informação foi avançada por Robert “Magyar” Brovdi, comandante das Forças de Sistemas Não Tripulados da Ucrânia que atribuiu a operação ao 1.º Centro desta unidade, especializada em ataques de longo alcance contra alvos militares e infraestruturas energéticas em território russo.

Segundo o responsável, citado pelo The Kyiv Independent, o alvo foi uma base militar localizada em Taganrog, na região de Rostov, onde se encontravam estacionados os dois aparelhos Tu-142, aeronaves de reconhecimento marítimo e guerra antissubmarina operadas pela marinha russa.

Estes aviões derivam da plataforma do bombardeiro estratégico Tu-95, frequentemente utilizada por Moscovo em ataques maciços com mísseis de cruzeiro contra território ucraniano.

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Tu-142 russo a sobrevoar São Petersburgo durante os ensaios do desfile do Dia da Marinha de 2019 (Getty)

No mesmo ataque terá sido destruído um sistema Iskander, um dos mais relevantes arsenais táticos russos, capaz de lançar mísseis balísticos com alcance até 500 quilómetros.

Este sistema tem desempenhado um papel central nos ataques russos contra cidades ucranianas e infraestruturas energéticas, sendo considerado particularmente difícil de intercetar, exceto com recurso ao sistema Patriot de fabrico norte-americano.

Do lado russo, o governador da região de Rostov, Yuri Slusar, confirmou através do Telegram que o ataque provocou um incêndio num depósito de combustível, num petroleiro e num edifício no porto de Taganrog. O responsável adiantou ainda que duas pessoas ficaram feridas.

Taganrog, situada a pouco mais de 40 quilómetros da fronteira com a parte ocupada da região ucraniana de Donetsk, tem sido repetidamente alvo de ataques com drones. As últimas explosões na cidade tinham sido registadas na noite de 27 de maio.

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Temas: Ucrânia Rússia Guerra na Ucrânia Aviões navais russos Tu-142

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