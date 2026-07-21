Drones ucranianos atacam centro dos serviços secretos da Rússia escondido num resort em Kherson. Lá dentro estavam 100 espiões

Há 2h e 4min

Reconhecimento realizado antes da operação revelou que o complexo estava fortemente protegido. No interior encontravam-se mais de 70 viaturas e cerca de 100 militares

As forças especiais da Ucrânia atingiram um posto de comando dos serviços secretos russos (FSB) localizado num resort na região ocupada de Kherson, numa operação que causou um incêndio de grandes dimensões, desconhecendo-se se haverá vítimas.

Segundo o Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU), o alvo funcionava como centro de coordenação do FSB e no momento do ataque concentraria um elevado número de oficiais.

De acordo com o SBU, citado pelo Euromaidan, a ofensiva foi conduzida por operacionais do Centro de Operações Especiais "Alpha", que utilizaram 13 drones para atacar o complexo. As imagens divulgadas pela agência mostram vários impactos sobre os edifícios, seguidos de explosões e de um incêndio de grande intensidade. A avaliação preliminar aponta para a possível presença de cerca de 100 militares no local.

O reconhecimento realizado antes da operação revelou que o complexo estava fortemente protegido. No interior encontravam-se mais de 70 viaturas, existia vigilância armada permanente, postos de controlo de acesso, barreiras de engenharia e abrigos subterrâneos.

O FSB, sublinham os serviços secretos ucranianos, desempenha um papel central no esforço de guerra russo, sendo responsável pela contraespionagem, pelo controlo interno, pelo combate à sabotagem e pela coordenação da estrutura de segurança ligada ao conflito. A agência ucraniana acusa ainda este serviço de recrutar cidadãos ucranianos para atentados terroristas, assassinatos de militares na retaguarda e outras ações criminosas.

O ataque integra a campanha diária de operações conduzidas pela Ucrânia contra alvos russos em território ocupado e dentro da própria Rússia. Segundo o SBU, estas ações causam perdas significativas ao adversário, perturbam a coordenação das suas forças e obrigam Moscovo a desviar recursos para proteger as suas próprias instalações, dificultando simultaneamente a logística e o abastecimento das unidades do FSB.

A agência recorda ainda que, este mês, drones marítimos atingiram petroleiros da chamada "frota fantasma" no Mar Negro, três depósitos de petróleo foram incendiados na região russa de Stavropol e um bombardeiro estratégico Tu-95 foi destruído na base aérea de Engels.