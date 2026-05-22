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Como uma simples decisão fez com que a Ucrânia conseguisse recuperar 400 quilómetros quadrados de território à Rússia

Tiago Ferreira Resende
Há 1h e 30min
Militares ucranianos da 128ª Brigada de Assalto de Montanha carregam componentes de um sistema portátil de mísseis guiados antitanque (ATGM) 'Skif' num local não revelado na região de Zaporizhia, Ucrânia (EPA/ Kateryna Klocho)
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A Rússia poderá ter perdido cerca de 400 quilómetros quadrados para a Ucrânia em poucos meses e tudo por causa dos seus terminais ilegais de Starlink

Uma avaliação recente das secretas dos Estados Unidos revela que a Ucrânia conseguiu recuperar território após interromper o uso ilegal de terminais Starlink pela Rússia. Segundo a análise, a desativação de milhares de dispositivos terá provocado perturbações nos sistemas de comando e controlo russos, contribuindo para o avanço de Kiev no início deste ano.

A investigação norte-americana, citada pela Bloomberg, destaca que as forças russas recorriam a redes de contrabando para obter terminais Starlink, que eram depois utilizados na linha da frente.

Estes equipamentos permitiam colmatar falhas de comunicação, facilitando a coordenação de movimentos de tropas, operações com drones e o direcionamento de artilharia. A interrupção deste sistema terá enfraquecido a coordenação russa e reduzido a capacidade de reconhecimento.

Placa recetora da Starlink instalada em Odessa, em 2022. Getty Images

Em fevereiro, equipas ucranianas, em colaboração com a SpaceX, introduziram restrições geográficas que desativaram terminais autorizados a operar na zona de combate. De acordo com as informações norte-americanas, o impacto nas operações russas foi imediato, afetando de forma significativa a capacidade de coordenação no terreno.

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O estudo acrescenta ainda que esta limitação coincidiu com restrições ao uso da aplicação Telegram por parte das forças russas, agravando as dificuldades de comunicação.

A rede social, frequentemente utilizada no país, servia como alternativa informal aos sistemas militares de comunicação. A perda simultânea de acesso a estas plataformas e à conectividade Starlink terá, segundo a análise, degradado ainda mais a coordenação das unidades no terreno.

No total, a Ucrânia terá recuperado quase 400 quilómetros quadrados de território, enquanto autoridades ucranianas sublinham que a operação no sul já tinha começado antes das alterações ao acesso ao Starlink. Ainda segundo o ministro da Transformação Digital da Ucrânia, Mykhailo Fedorov, as restrições aos terminais e o uso de drones de ataque de médio alcance contribuíram para alterar o equilíbrio no terreno a favor da Ucrânia.

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Temas: Ucrânia Rússia Terminais Starlink EUA Guerra na Ucrânia
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