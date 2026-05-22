Como uma simples decisão fez com que a Ucrânia conseguisse recuperar 400 quilómetros quadrados de território à Rússia

Há 1h e 30min

A Rússia poderá ter perdido cerca de 400 quilómetros quadrados para a Ucrânia em poucos meses e tudo por causa dos seus terminais ilegais de Starlink

Uma avaliação recente das secretas dos Estados Unidos revela que a Ucrânia conseguiu recuperar território após interromper o uso ilegal de terminais Starlink pela Rússia. Segundo a análise, a desativação de milhares de dispositivos terá provocado perturbações nos sistemas de comando e controlo russos, contribuindo para o avanço de Kiev no início deste ano.

A investigação norte-americana, citada pela Bloomberg, destaca que as forças russas recorriam a redes de contrabando para obter terminais Starlink, que eram depois utilizados na linha da frente.

Estes equipamentos permitiam colmatar falhas de comunicação, facilitando a coordenação de movimentos de tropas, operações com drones e o direcionamento de artilharia. A interrupção deste sistema terá enfraquecido a coordenação russa e reduzido a capacidade de reconhecimento.

Placa recetora da Starlink instalada em Odessa, em 2022. Getty Images

Em fevereiro, equipas ucranianas, em colaboração com a SpaceX, introduziram restrições geográficas que desativaram terminais autorizados a operar na zona de combate. De acordo com as informações norte-americanas, o impacto nas operações russas foi imediato, afetando de forma significativa a capacidade de coordenação no terreno.

O estudo acrescenta ainda que esta limitação coincidiu com restrições ao uso da aplicação Telegram por parte das forças russas, agravando as dificuldades de comunicação.

A rede social, frequentemente utilizada no país, servia como alternativa informal aos sistemas militares de comunicação. A perda simultânea de acesso a estas plataformas e à conectividade Starlink terá, segundo a análise, degradado ainda mais a coordenação das unidades no terreno.

No total, a Ucrânia terá recuperado quase 400 quilómetros quadrados de território, enquanto autoridades ucranianas sublinham que a operação no sul já tinha começado antes das alterações ao acesso ao Starlink. Ainda segundo o ministro da Transformação Digital da Ucrânia, Mykhailo Fedorov, as restrições aos terminais e o uso de drones de ataque de médio alcance contribuíram para alterar o equilíbrio no terreno a favor da Ucrânia.