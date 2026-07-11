Com imagens: drone ucraniano de apenas 500 dólares bate recorde ao atingir alvo russo a 110 quilómetros

Há 1h e 5min

A redução dos custos poderá permitir um aumento deste tipo de ataques e exercer maior pressão sobre as linhas de abastecimento russas

A Ucrânia registou um novo marco no desenvolvimento de drones de ataque ao conseguir atingir um alvo russo a 110 quilómetros de distância com um aparelho FPV (first-person view) de baixo custo, avaliado em cerca de 500 dólares. O ataque, que destruiu um camião da logística russa, representa um novo recorde de alcance para este tipo de equipamento.

Os drones FPV convencionais conseguem percorrer cerca de 19 quilómetros antes de esgotarem a bateria, enquanto modelos mais sofisticados, equipados com baterias de maior densidade e estruturas mais leves, podem atingir cerca de 70 quilómetros. Segundo o Euromaidan, o novo modelo ucraniano conseguiu, no entanto, aumentar essa autonomia para 110 quilómetros, estabelecendo um novo máximo.

Wow! A new FPV strike record — 110 km!



- Unit: 5th Border Guard Detachment 🔥

- Drone: @vyriydrone-15 💪

- AI terminal guidance: The Fourth Law 4️⃣ 🤖



Leading manufacturers are choosing autonomy systems from The Fourth Law.

Grateful to our friends at Vyriy for their trust.… pic.twitter.com/dN3Mh7EAyH — Yaroslav Azhnyuk / Ярослав Ажнюк (@YaroslavAzhnyuk) July 10, 2026

Mais do que a distância alcançada, o principal impacto desta inovação está no custo. Até agora, ataques a alvos localizados na chamada zona logística intermédia, até cerca de 200 quilómetros atrás da linha da frente, exigiam normalmente drones de asa fixa, cujo preço ascendia a vários milhares de dólares.

Com esta evolução, essas operações passam a poder ser realizadas com um drone FPV que custa apenas uma fração desse valor.

A redução dos custos poderá permitir um aumento deste tipo de ataques e exercer maior pressão sobre as linhas de abastecimento russas. Nos últimos meses, operações dirigidas contra a logística de Moscovo têm contribuído para dificultar o avanço das forças russas.

O ataque foi revelado na sexta-feira por Yaroslav Azhnyuk, representante da empresa ucraniana de defesa The Fourth Law, que destacou o feito como "um novo recorde de ataque com drones FPV". O anterior máximo, alcançado no final de maio, situava-se entre os 102 e os 103 quilómetros.

O drone utilizado era um quadricóptero de 38 centímetros, produzido pela fabricante ucraniana Vyriy, e foi operado pelo 5.º Destacamento da Guarda de Fronteira da Ucrânia.

O recorde surge poucos dias depois de a empresa ter sido alvo de buscas por parte do Gabinete Estatal de Investigações da Ucrânia, na sequência da publicação, por um órgão de comunicação social pertencente ao diretor executivo da Vyriy, Oleksii Babenko, de uma investigação sobre alegados casos de corrupção e má gestão no 425.º Regimento de Assalto Separado da Ucrânia.