MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
Mais sobre o Mundial 2026

Com imagens: drone ucraniano de apenas 500 dólares bate recorde ao atingir alvo russo a 110 quilómetros

Tiago Ferreira Resende
Há 1h e 5min
Vyriy 15. Foto do Vyriy
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

A redução dos custos poderá permitir um aumento deste tipo de ataques e exercer maior pressão sobre as linhas de abastecimento russas

A Ucrânia registou um novo marco no desenvolvimento de drones de ataque ao conseguir atingir um alvo russo a 110 quilómetros de distância com um aparelho FPV (first-person view) de baixo custo, avaliado em cerca de 500 dólares. O ataque, que destruiu um camião da logística russa, representa um novo recorde de alcance para este tipo de equipamento.

Os drones FPV convencionais conseguem percorrer cerca de 19 quilómetros antes de esgotarem a bateria, enquanto modelos mais sofisticados, equipados com baterias de maior densidade e estruturas mais leves, podem atingir cerca de 70 quilómetros. Segundo o Euromaidan, o novo modelo ucraniano conseguiu, no entanto, aumentar essa autonomia para 110 quilómetros, estabelecendo um novo máximo.

Mais do que a distância alcançada, o principal impacto desta inovação está no custo. Até agora, ataques a alvos localizados na chamada zona logística intermédia, até cerca de 200 quilómetros atrás da linha da frente, exigiam normalmente drones de asa fixa, cujo preço ascendia a vários milhares de dólares.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Com esta evolução, essas operações passam a poder ser realizadas com um drone FPV que custa apenas uma fração desse valor.

A redução dos custos poderá permitir um aumento deste tipo de ataques e exercer maior pressão sobre as linhas de abastecimento russas. Nos últimos meses, operações dirigidas contra a logística de Moscovo têm contribuído para dificultar o avanço das forças russas.

O ataque foi revelado na sexta-feira por Yaroslav Azhnyuk, representante da empresa ucraniana de defesa The Fourth Law, que destacou o feito como "um novo recorde de ataque com drones FPV". O anterior máximo, alcançado no final de maio, situava-se entre os 102 e os 103 quilómetros.

O drone utilizado era um quadricóptero de 38 centímetros, produzido pela fabricante ucraniana Vyriy, e foi operado pelo 5.º Destacamento da Guarda de Fronteira da Ucrânia.

O recorde surge poucos dias depois de a empresa ter sido alvo de buscas por parte do Gabinete Estatal de Investigações da Ucrânia, na sequência da publicação, por um órgão de comunicação social pertencente ao diretor executivo da Vyriy, Oleksii Babenko, de uma investigação sobre alegados casos de corrupção e má gestão no 425.º Regimento de Assalto Separado da Ucrânia.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Ucrânia Rússia Guerra na Ucrânia Drone ucraniano Ataques
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Europa

Com imagens: drone ucraniano de apenas 500 dólares bate recorde ao atingir alvo russo a 110 quilómetros

Há 1h e 5min
04:30

Vários mortos, mais de 1.400 deslocados e mais de quatro mil hectares ardidos: CNN Portugal nos incêndios em Andaluzia

Há 3h e 10min

Este gelado nunca pinga. Tudo por causa de um ingrediente secreto em risco de extinção

Hoje às 12:00

O Palácio de Buckingham é uma visita obrigatória para turistas. Então porque é que a família real não quer viver lá?

Hoje às 11:00
Mais Europa

Mais Lidas

Organização do NOS Alive apresentou queixa à ASAE após anúncio de venda de convite publicado por jornalista da RTP

Ontem às 19:55

"Tive de abandonar o comboio porque não aguentava": passageiros da CP denunciam falta de condições durante a vaga de calor

Ontem às 07:00

Avião da Ryanair aterra de emergência após passageiro ser parcialmente sugado para fora da janela

Ontem às 12:08

Ponte Vasco de Gama reaberta após acidente com várias viaturas. Seis feridos foram para o hospital

Ontem às 17:47

GNR interceta autocarro com 15 crianças a caminho da praia: motorista não tinha carta de qualificação

9 jul, 07:04

Três encapuzados armados assaltam loja de centro comercial em Leiria, roubam milhares de euros e fogem após acidente

Ontem às 19:35

Euromilhões: esta é a chave desta sexta-feira

Ontem às 20:31

Polícia Municipal apreende outdoor do Chega e instaura contraordenação ao partido após abertura de buracos no passeio

Ontem às 14:38

Idosa de 70 anos detida por incêndio que colocou em perigo várias habitações. Já tinha sido detida pelo mesmo crime

Ontem às 12:27

Contentores remexidos e até despejados na via pública: Lisboa está a sofrer por causa do sistema "Volta"

Ontem às 18:52

"É como se levasse com um míssil": janela partiu-se em pleno voo e só a baixa altitude salvou um passageiro de ser "simplesmente esmagado"

Ontem às 19:44

Gasolina sobe, gasóleo sobe (e muito): o preço dos combustíveis na próxima semana

Ontem às 10:48