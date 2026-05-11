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Cessar-fogo, mas pouco: tréguas entre Rússia e Ucrânia apenas abrandaram combates

CNN Portugal , TFR
Há 49 min
Militares ucranianos da 128ª Brigada de Assalto de Montanha carregam componentes de um sistema portátil de mísseis guiados antitanque (ATGM) 'Skif' num local não revelado na região de Zaporizhia, Ucrânia (EPA/ Kateryna Klocho)

Apesar das acusações mútuas feitas ao longo dos últimos dias, os dados analisados pelo ISW confirmam que a intensidade dos combates diminuiu, embora nunca tenham parado completamente

O cessar-fogo de três dias anunciado por Trump entre Rússia e Ucrânia esteve longe de constituir uma pausa total nos combates. Segundo uma análise divulgada esta segunda-feira pelo ISW, o Institute for the Study of War, as forças russas e ucranianas mantiveram operações ofensivas limitadas ao longo da linha da frente durante os dias de tréguas, tendo também trocando acusações de violações do acordo.

"Zelensky afirmou que as forças russas realizaram mais de 150 ataques terrestres, 100 ataques de artilharia e quase 10.000 ataques com drones entre 9 e 10 de maio”, detalha a análise. Por outro lado, o Ministério da Defesa russo, acusa Kiev de “violar o cessar-fogo ao realizar oito ataques terrestres; 676 ataques de artilharia, MLRS e morteiros; e 6.331 ataques de drones”.

Durante o período de tréguas, a Ucrânia garante, no entanto, que não foram registados ataques russos em grande escala, ou seja, com mísseis. Porém, e segundo o ISW, a Força Aérea ucraniana abateu entre a meia-noite e as oito da manhã de domingo 27 drones dos modelos Shahed, Gerbera, Italmas e Parodiya.

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Apesar das acusações mútuas feitas ao longo dos últimos dias, os dados analisados pelo Instituto confirmam que a intensidade dos combates diminuiu, embora nunca tenham parado completamente.

“Os dados observados pelo Sistema de Informação sobre Incêndios para a Gestão de Recursos da Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço (NASA FIRMS) relativos a 10 de maio indicam que as hostilidades diminuíram ainda mais nesse dia, mas que a atividade não cessou”, refere o ISW.

A análise do think tank norte-americano sublinha ainda que a continuação de confrontos localizados mostra as fragilidades de um cessar-fogo sem mecanismos claros de fiscalização, monitorização credível ou processos definidos para resolver disputas entre as partes.

“A prevalência de acusações mútuas e a atividade localizada contínua ao longo do segundo dia do cessar-fogo destacam o facto de que cessar-fogos sem mecanismos explícitos de aplicação, monitorização credível e processos definidos de resolução de disputas têm poucas hipóteses de se manter”, refere o balanço.

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No sábado, no primeiro de três dias de cessar-fogo e data em que a Rússia celebrou o Dia da Vitória, Vladimir Putin sugeriu de forma vaga que a guerra com a Ucrânia poderá estar “a aproximar-se do fim”, sem indicar qualquer intenção concreta de terminar o conflito. O presidente russo voltou também a justificar a invasão da Ucrânia afirmando querer que as forças russas se concentrem na “derrota final” de Kiev. O líder russo reiterou ainda que qualquer reunião bilateral com Zelensky deverá acontecer em Moscovo.

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