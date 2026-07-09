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Bloqueadores de Starlink, estradas secundárias e camiões de "leite": a nova estratégia da Rússia para escapar aos drones ucranianos

Tiago Ferreira Resende
Há 52 min
Foto: Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia
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Novas táticas procuram dificultar os ataques de longo alcance que, nos últimos meses, têm atingido depósitos de combustível, linhas de abastecimento, postos de comando e sistemas de defesa aérea russos

A Rússia está a reforçar as medidas para travar a crescente campanha de drones da Ucrânia, recorrendo a sistemas de guerra capazes de interferir com as comunicações Starlink, de Elon Musk, e a transportes de combustível em veículos civis disfarçados, segundo comandantes ucranianos citados pela Reuters.

As novas táticas procuram dificultar os ataques de longo alcance que, nos últimos meses, têm atingido depósitos de combustível, linhas de abastecimento, postos de comando e sistemas de defesa aérea russos.

De acordo com os militares ucranianos, uma das principais novidades é a utilização do sistema de guerra Volna Kupol Garant, desenvolvido para perturbar a rede de internet via satélite Starlink, amplamente utilizada pelos operadores de drones da Ucrânia.

Serhii Beskrestnov, conselheiro do Ministério da Defesa ucraniano, citado pelo Kyiv Post, afirmou que cada equipamento consegue afetar as ligações Starlink numa área de cerca de 20 quilómetros quadrados e que já foram identificados aproximadamente dez destes sistemas.

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Os bloqueadores tornaram-se, entretanto, alvos prioritários das forças ucranianas. "Assim que destruímos essa instalação, os drones equipados com Starlink voltaram a voar sem problemas", afirmou o comandante Mykola Kolesnyk, acrescentando que o regimento do qual faz parte ajudou a destruir dois destes equipamentos, um deles poucas horas depois de ter sido localizado.

Além desta nova estratégia, Moscovo está também a alterar a forma como abastece as tropas. Segundo o mesmo comandante, os militares russos passaram a esconder combustível em veículos civis.

"Atacámos camiões-cisterna de água que arderam porque transportavam gasolina. Também atingimos camiões pintados como se fossem de transporte de leite, mas que levavam gasóleo", relatou ao Kyiv Post.

Os comandantes ucranianos dizem ainda que a Rússia passou a deslocar combustível em pequenos comboios protegidos por carrinhas equipadas com metralhadoras, utilizando estradas secundárias para escapar à vigilância aérea.

De acordo com os serviços de informações militares da Ucrânia, as forças russas recorrem igualmente a automóveis civis, motociclos e motoquatro para transportar munições, combustível e mantimentos perto da linha da frente, armazenando os abastecimentos em edifícios abandonados, instalações agrícolas e até postos de combustível civis.

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Temas: Ucrânia Rússia Guerra na Ucrânia sistemas de defesa aérea Starlink

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